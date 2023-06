In Syrien begann 2011 der Krieg. Eigentlich begann es mit Protesten. Das Vorbild für die syrischen Proteste waren die Proteste des Arabischen Frühlings in Ägypten und Tunesien. Und vom Arabischen Frühling weiß man wiederum, dass da nicht nur, aber auch ausländische Interessensgruppen dahinter steckten. Immer wieder genannt wird da die „Open Society Foundation“ des ungarisch- stämmigen US- Milliardärs George Soros. Bei den syrischen Protesten wurden politische Reformen gefordert, Rechtsstaatlichkeit und Freiheit, und es wurde gegen die Regierung von Präsident Assad demonstriert. Es hieß aber auch, dass die Proteste wegen der hohen Getreidepreise, bedingt durch eine schlechte Ernte infolge einer Dürre, ausbrachen. Als die Behörden die ersten Proteste gewaltsam beendeten, brachen landesweit Proteste aus. Aus den Protesten und gewaltsamen Demos entwickelte sich ein Bürgerkrieg, der letztendlich zu einem kaum mehr überschaubaren Stellvertreterkrieg ausartete. Dann kam der IS dazu, der Islamische Staat, und andere Terrorgruppen. Und irgendwann ersuchte der syrische Präsident Russland offiziell um Unterstützung und auch Truppen aus dem Iran und dem Libanon unterstützten Assad. Das waren die einzigen Länder bzw. ausländischen Truppen, die sich legal in Syrien aufhielten und diese Unterstützung ist auch der Grund dafür, dass der Krieg in Syrien im Großen und Ganzen längst beendet und Assad immer noch Präsident ist. Seit Beginn der Proteste wurden von den USA und der EU strenge Sanktionen gegen Syrien verhängt. Das Ziel war, Assad zum Rücktritt zu zwingen und einen fügsamen Präsidenten zu installieren. 2011 wurde auch die Mitgliedschaft Syriens bei der Arabischen Liga wegen des gewaltsamen Vorgehens gegen die Bevölkerung ausgesetzt.



Vor ein paar Wochen wurde im Zuge der politischen Neuordnung im Nahen Osten, die schon im Gange ist, Syrien wieder in die Arabische Liga aufgenommen und Präsident Assad feierte ein politisches Comeback; sehr zum Missfallen der Sanktionierer. Die politische Neuordnung im Nahen Osten geht ja von Saudi- Arabien aus und die Saudis und auch die Vereinigten Arabischen Emirate setzten sich bei der EU dafür ein, die Sanktionen gegen Syrien zu lockern und auch wieder diplomatische Beziehungen aufzunehmen. Diplomaten der Saudis und aus den Emiraten wollten EU- Vertreter davon überzeugen, dass Diplomatie zur Normalisierung der Beziehungen nicht ausreicht, wenn die Sanktionen bestehen bleiben und eine Aufhebung der Sanktionen ein wichtiger Bestandteil der Lösung der Syrien- Krise sei. Die arabischen Diplomaten argumentierten auch damit, dass ein wirtschaftlicher Aufschwung Syriens, bedingt durch die Aufhebung der Sanktionen, Millionen syrische Flüchtlinge zur Rückkehr in die Heimat bewegen könnte. Dadurch würden auch die durch die syrischen Flüchtlinge stark belasteten Nachbarländer Jordanien und Libanon profitieren. Auch die Türkei wäre froh, wenn die syrischen Flüchtlinge in ihre Heimat zurückkehren würden. (In EU- Staaten wie z. B. Österreich oder Deutschland dürfte sich der Wunsch nach Rückkehr bei syrischen Flüchtlingen aber sehr in Grenzen halten.)

Trotz der Bemühungen der Diplomaten aus Saudi- Arabien und den Emiraten haben aber Deutschland und Frankreich eine Wiederaufnahme der Beziehungen zu Syrien ausgeschlossen und der EU- „Außenminister“ Josep Borrell sagte auf einer Geber- Konferenz für Syrien in Brüssel: „Die EU- Politik gegenüber Syrien hat sich nicht geändert. Wir werden keine vollständigen diplomatischen Beziehungen mit dem Regime von Assad aufnehmen oder mit dem Wiederaufbau des Landes beginnen, solange es keinen politischen Übergang gibt, und den gibt es nicht. Solange es keine Fortschritte gibt, und die gibt es im Moment nicht, werden wir die Sanktionen aufrechterhalten“. Die Haltung der EU entspricht wahrscheinlich auch der Haltung der USA. Borrell erklärte auch, eine Änderung würde voraussetzen, dass die syrische Regierung politische Reformen durchführt und sich an Resolutionen der Vereinten Nationen hält. Die Geberkonferenz diene auch nicht nur dazu, Gelder für Flüchtlinge zu sammeln.



An dieser Geberkonferenz nahmen laut Borrell 30 internationale Organisationen und Vertreter aus 57 Ländern teil.

