Die USA sind (wie übrigens auch die EU) schnell mit Sanktionen zur Hand, wenn sich ein Land nicht fügen will.Es wird natürlich wohlklingender formuliert; da werden eher die Werte oder die Demokratie oder die Menschenrechte ins Treffen geführt, aber es läuft auf dasselbe hinaus. Allerdings kann das Sanktionieren, besonders bei den USA, auch unerwünschte Nebenwirkungen haben. Da ja der US- Dollar nach wie vor die dominierende Welt- Leitwährung ist und die USA im weltweiten Handel ihren Dollar teils mit Zwang und Druck durchsetzen („Petro- Dollar“) und teils fast als Waffe einsetzen, wollen sich in letzter Zeit immer mehr Länder vom Dollar- Korsett befreien. Es werden aber auch Alternativen zum SWIFT, dem weltweit führenden Finanzkommunikationsnetzwerk unter Kontrolle US- amerikanischer Clearingbanken, gesucht und auch gefunden. Zum einen können dadurch Sanktionen umgangen werden, zum anderen ist dadurch eine Abkehr vom US- Dollar möglich.



Aktuell wenden sich einige Staaten Südasiens, nämlich die Mitgliedsländer der Asiatischen Clearing Union (ACU), von SWIFT und vom US- Dollar ab, zumindest im Zahlungsverkehr untereinander, und nutzen als SWIFT- Ersatz das iranische SEPAM- System. Dadurch haben die US- Aufsichtsbehörden keine Kontrolle mehr über die Handelsströme in dieser Region. Für globale Zahlungen benutzen die ACU- Mitglieder aber weiterhin SWIFT. Auch Russland hat, hauptsächlich wegen der verhängten US- Sanktionen, ein eigenes Finanzkommunikationsnetzwerk namens SPFS geschaffen, um SWIFT umgehen zu können. Und das iranische SEPAM- System und das russische SPFS- System wurden synchronisiert, sodass die Mitglieder beider Systeme untereinander Zahlungen tätigen können. Und da in Asien eine zunehmende Abwendung vom US- Dollar, beispielsweise im Ölgeschäft, und vom US- System zu bemerken ist, wird dadurch der US- Dollar geschwächt und als Welt- Leitwährung in Frage gestellt.

Es sind aber nicht nur die Alternativen zu SWIFT, die den USA (und dem Westen) Sorgen bereiten sollten. Da gibt es auch noch BRICS, den wirtschaftlichen Zusammenschluss von Brasilien, Russland Indien, China und Südafrika. Dieser Staatenbund, den man in etwa mit den G7 vergleichen könnte, setzt auf gemeinsamen Handel ohne US- Dollar. Die BRICS- Staaten haben zusammen eine Fläche von knapp 40 Millionen km2, eine Gesamtbevölkerung von etwa 3,2 Milliarden Menschen, ein Gesamt- BIP (KKP) von etwa 56 Billionen US- Dollar. Also kein wirtschaftliches Leichtgewicht – und wird von Jahr zu Jahr stärker. Und BRICS wird erweitert werden. Man könnte sagen, dass die Kandidaten Schlange stehen. Die Anwärter kommen aus Afrika, Asien, Lateinamerika und auch aus dem arabischen Raum. Bei BRICS geht es aber nicht nur um die Erweiterung auf BRICS +, sondern es ist auch eine gemeinsame Währung in Vorbereitung. Wahrscheinlich in der Art, wie in der EU bzw. EG vor dem Euro der ECU als Verrechnungseinheit diente.



Den USA dürfte die kommende Bedeutung von BRICS+ bewusst sein und sie dürften wissen, dass der sogenannte Globale Süden eher auf der Seite Chinas und Russlands steht als auf der Seite der USA bzw. des Westens. Das zeichnete sich in letzter Zeit dadurch ab, dass man beobachten konnte, welche „Erfolge“ europäische Politiker wie z. B. Scholz, Baerbock, Lindner, Macron etc. oder auch US- Politiker wie Kamala Harris oder auch Joe Biden in Afrika, Asien oder Lateinamerika „feierten“ und wie dort der Umgang mit chinesischen oder russischen Politikern gepflegt wird. Auch der französische Präsident Macron scheint sich darüber im Klaren zu sein, dass die BRICS- Gruppe immer stärker und für den Rest der Welt, also für den Globalen Süden, immer interessanter wird. Auf lange Sicht könnte das eine wirtschaftliche Isolierung des Westens bedeuten – die BRICS- Staaten haben bei vielen Schlüsselressourcen beinahe eine weltweite Monopolstellung. Deshalb ist Macron bemüht, eine Einladung zum BRICS- Gipfel in Kapstadt zu bekommen und er ersuchte deswegen den südafrikanischen Präsidenten Ramaphosa um eine Erlaubnis zur Teilnahme am Gipfel. In Kapstadt wird auch über die Erweiterung der Gruppe entschieden werden. Kandidaten sind u. a. Argentinien, der Iran, Saudi- Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Indonesien u.a.



Das ist eine Attacke auf die Dominanz des US- Dollars, auf die westlichen Wirtschaftsbündnisse, auf die unipolare Weltordnung mit den USA an der Spitze. Einer der Gründe für all das ist die Sanktionspolitik und auch der Stellvertreterkrieg in der Ukraine. Es könnte der Anfang einer Art von „Götterdämmerung“ sein.

