Europa – nein, eigentlich nur die EU – fühlt sich verpflichtet, die Welt zu retten. Weil die Europäer das Klima retten wollen, genauer gesagt retten müssen. Weil Europa sich von allen Kontinenten am schnellsten erwärmt. Dafür sollen in Irland möglicherweise bis zu 200.000 Milchkühe bis 2025 „aus dem Markt genommen“ werden, also geschlachtet werden. Um die Klimaziele zu erreichen. Insgesamt könnten es aber bis zu 10 Prozent des gesamten Viehbestandes, also wesentlich mehr als die 200.000 Kühe, erwischen. Allerdings ist das Ganze noch keine „endgültige Entscheidung“ .Auch die Niederlande werden Opfer bringen müssen für das Klima. Dort könnte die EU- Stickstoff- Verordnung für etwa 30.000 Bauern das Aus bedeuten. Die Regierung kommt wegen der Umwelt- Auflagen mit Enteignungsplänen. Diese Stickstoffverordnung wird aber auch in anderen EU- Staaten Auswirkungen haben. Auf diese Weise soll in der EU natürlich der Fleischkonsum reduziert werden. Allerdings soll, so hört man, in Spanien eine riesige Fabrik für künstliches Laborfleisch entstehen. Und wenn das Mercosur- Abkommen durch ist, wird aus Südamerika jede Menge Rindfleisch importiert werden.



Ja, die Klimaretter sind sehr aktiv. An der Erreichung der zugesagten Umweltziele sind ja nicht nur die Regierungen interessiert, sondern auch das WEF, das Weltwirtschaftsforum des Klaus Schwab, der die Richtung vorgibt. Allerdings dürften die Klimaretter noch nicht wissen, dass jetzt, im Sommer, der beste schwedische Eisbrecher zwischen Nordspitzbergen und Nordgrönland auf einer Klima- Forschungsexpedition wegen zu viel Eis für diese Zeit massive Probleme hatte. Ein auf dem Schiff mitreisender Meteorologe: „Das Eis war eine ziemlich schwierige Angelegenheit. Wir sind nicht so weit nach Norden gekommen, wie wir es uns gewünscht hätten … Und wir haben nicht so viel warme Luftströmung gefunden, wie wir gehofft hatten.“ Probleme machten auch die vielen Eisbären, weswegen die Forschungen auf dem Eisfeld beendet werden mussten. Ja, was wäre wohl, wenn unsere Klimaretter von dieser Geschichte wüssten – oder die Allgemeinheit?



Man hört relativ häufig die Forderung, die „Klimakleber“ und andere Klimaschützer sollen ihre Aktivitäten doch dorthin verlagern, wo sich niemand um CO2 und ökologischen Fußabdruck und Klimaerwärmung schert. Nach China beispielsweise. Die Chinesen, so heißt es oft, zerstören nicht nur ihre eigene Umwelt und schädigen das Klima. Unter anderem wegen der großen Zahl an Kohlekraftwerken, zu denen fast im Wochentakt neue dazukommen. Den Chinesen wird aber auch nachgesagt, dass sie die globale Umwelt zerstören. Dort, wo ihre Einflussbereiche sind. In Afrika vorzugsweise. Wo sie riesige Infrastrukturprojekte entwickeln und realisieren, die ökologischen Küsten- und Meeressysteme schädigen und zerstören. In einer Studie mehrerer Universitäten in den USA und Australien heißt es: „Die Risiken für die maritimen Lebensräume sind in karibischen Inselstaaten wie den Bahamas und Antigua und Barbuda sowie in den Küstengewässern Afrikas, unter anderem an den west- und zentralafrikanischen Küsten, am größten …“ Häfen, die von China finanziert und gebaut werden, stellen laut der Studie die größten Risiken für maritime Lebensräume dar; die Risiken bleiben sogar bis 30 km vor dem Hafen noch hoch. Es bergen aber nicht nur große Hafen- Projekte große Risiken, sondern auch Projekte wie Kraftwerke, Straßen, Brücken. Fast vergessen wurde, weil es ja kein ortsgebundenes Projekt ist, das chinesische „Belt and Road“- Projekt, welches fast die ganze Welt mit einbezieht. Diese „Belt and Road“- Initiative wurde ja vorangetrieben mit dem Ziel der „globalen Entwicklung“ und Nachhaltigkeit sollte eine der treibenden Kräfte dahinter sein. Die Realität schaut anders aus. „China hat gesagt, dass die Initiative kohlenstoffarm, grün und nachhaltig sein wird, aber sie ist alles andere als das“, heißt es.



Und CO2 ist das, was die Klimaschützer in der EU vorrangig bekämpfen. Also könnten sie doch tatsächlich zum Beispiel nach China gehen und sich dort für eine Reduzierung der Umweltzerstörung und des CO2- Ausstoßes stark machen. Sie könnten aber auch schauen, dass der Ukraine- Krieg beendet wird, denn was dort Tag für Tag an Stoffen freigesetzt wird, die dem Klima zusetzen, ist unvorstellbar; unabhängig vom menschlichen Leid, welches dieser Krieg verursacht.

_______________________________________________________________________

Übrigens; in Österreich können diese Woche einige Volksbegehren unterschrieben werden. Wie wäre es?

