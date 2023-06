Kürzlich gab es wieder Medienberichte darüber, dass die Politik im Gleichschritt mit der Finanzelite (oder umgekehrt?) wieder einmal eine Attacke reiten gegen das Bargeld. Die müden Sprüche sind ja bekannt; beispielsweise, dass nur Bankräuber Bargeld brauchen oder dass Bargeld für Geldwäsche, Terrorfinanzierung usw. benötigt wird. Bekannt ist aber auch, dass die Österreicher traditionell am Bargeld hängen. Sogar junge Leute wissen die Vorteile von Bargeld zu schätzen und gerade im Dienstleistungssektor wird gerne Bargeld zur Zahlung akzeptiert. Weil es bei Kartenzahlung weniger Trinkgeld gibt. Sogar der Zivilschutz empfiehlt in einer Blackout- Infobroschüre, Bargeld in kleinen Scheinen zu Hause zu haben.



Im September 2022 war der Eintragungszeitraum für das Volksbegehren „Für uneingeschränkte Bargeldzahlung“. Das Volksbegehren hatte folgenden Wortlaut: „Der Gesetzgeber möge bundesverfassungsgesetzliche Maßnahmen treffen, um die Beibehaltung des uneingeschränkten Bargeldzahlungsverkehrs zu verankern. Das Bargeld ist in vollem Umfang als Zahlungsmittel und Vermögensform zu schützen, ohne Obergrenzen. Nur eine Verankerung des Bargeldes in der Bundesverfassung gewährt die Freiheit und die Verfügbarkeit privater Vermögen und ist als Grundrecht abzusichern“. Dieses Volksbegehren wurde von 530.938 Menschen unterschrieben und das zeigt, dass Bargeld den Menschen ein wichtiges Anliegen ist. Am 21. 2. 2023 sollte sich der Finanzausschuss des Nationalrates mit dem Volksbegehren befassen. Die Debatte wurde aber sofort und einstimmig auf einen Sonderfinanzausschuss am 9. 5. 2023 vertagt. Bei dieser Debatte kamen Experten für und wider das Bargeld zu Wort und es wurde über eine verfassungsgesetzliche Verankerung von Bargeld beraten. Das war´s. Oder weiß jemand etwas Konkretes; ob jetzt Bargeld in Österreich verfassungsrechtlich geschützt ist, ohne Obergrenze, oder nicht?



Es wird also ein peinlicher Eiertanz um den Schutz des Bargeldes aufgeführt. Einerseits wurde das Volksbegehren von fast 531.000 Österreichern unterschrieben und der Nationalrat ist verpflichtet, sich damit zu befassen – ob es ihm passt oder nicht. Andererseits schielt man ja verlegen nach Brüssel, um die dortige Meinung zu eruieren – wohl wissend, dass Brüssel von Bargeld gar nichts hält. (Mit Ausnahme der korrupten EU- Parlamentarier, wie gezeigt wurde.) Also ist zu befürchten, dass die Debatte um den geforderten verfassungsrechtlichen Schutz des Bargeldes in Österreich ausgehen wird wie das Hornberger Schießen.



Dass es aber auch anders geht, beweist jetzt die Slowakei. Dort wurde das Recht, Waren und Dienstleistungen mit Bargeld zu bezahlen, in der Verfassung verankert. Dadurch soll auch verhindert werden, dass der „digitale Euro“, der ja längst vorbereitet wird und in absehbarer Zeit eingeführt werden soll, als alleiniges und exklusives Zahlungsmittel eingeführt wird. Bargeld bedeutet ja eine gewisse Freiheit für die Bürger, während Digitalgeld für die herrschende Klasse den „gläsernen Menschen“ schafft, der in allen Bereichen kontrolliert werden kann. Mehr noch; theoretisch kann kritischen oder widerspenstigen Geistern das Konto gesperrt werden und sie sind erledigt, wirklich erledigt. Sie können sich nicht einmal mehr eine Semmel kaufen. Auch für die Finanzelite ergeben sich ungeahnte Möglichkeiten, wenn es kein Bargeld mehr gibt.

Und wenn es zum „digitalen Euro“, der in Kürze in der Euro- Zone gesetzliches Zahlungsmittel werden soll, jetzt von der EZB- Chefin und vom EU- Wirtschafts- und Währungskommissar treuherzig zu hören ist, dass der digitale Euro lediglich „eine zusätzliche Option“ für EU- Bürger darstelle soll – trauen kann man diesen Leuten nicht.

Werbung