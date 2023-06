Die EU- Kommission war bis jetzt schon nicht zimperlich, wenn es um das Abkassieren der Mitgliedsstaaten ging. Das hängt wohl auch damit zusammen, dass es wenige Netto- Zahler, aber viele Netto- Kassierer unter den Mitgliedern gibt. Die EU- Kommission ist aber auch nicht zimperlich, wenn es um das Zurückhalten von Geldern an EU- Mitglieder geht. Um das Zurückhalten von Geldern, die zugesagt und mit allen abgesprochen sind. Aktuell sind davon Polen und Ungarn betroffen. Diesen beiden Ländern werden viele Milliarden an Geldern aus den Corona- Hilfstöpfen der EU nicht ausbezahlt. Aber nicht wegen unverständlicher Sparprogramme, sondern weil in diesen Ländern angeblich die Rechtsstaatlichkeit in Gefahr ist (oder wegen der Migrationspolitik oder weil sie nicht zu jeder Idee aus Brüssel ja und amen sagen und alles abnicken?)



Dass die EU nicht zimperlich ist, wenn es um das Abkassieren ihrer Mitglieder geht, hängt vielleicht auch damit zusammen, dass sehr viel Geld in sehr viele Länder auf der Welt nicht nur als Hilfe nach Naturkatastrophen oder Entwicklungshilfe bezahlt wird. Da werden große Summen bezahlt als „Heranführungshilfen“ (oder so ähnlich deklariert) für Länder, die in die EU geholt werden sollen oder als „Nachbarschaftshilfe“ für Länder weit weg von EU- Grenzen. Selbst im tiefsten Afrika findet man bei großen Infrastruktur- Baustellen riesige Werbetafeln mit dem unverkennbaren blau- goldenen EU- Logo und dem Text: „Erbaut mit Hilfe von EU- Geldern“ (oder sinngleichem Text) und da wird es sich nicht immer um Kredite handeln. Und die Corona- Pandemie kostete Geld. Da werden jene Milliarden, die die EU- Chefin für ihre mehr als nur umstrittenen Impfstoff- Einkäufe ausgab, auch eine kleine Rolle spielen. Und dann ist da der Ukraine- Krieg, der der EU Unsummen kostet und die Russland- Sanktionen, die sich negativ auswirken, und die explodierenden Kosten für die Migration.



Wegen all dem will die EU- Kommission mehr Geld und hat die Mitgliedsstaaten aufgefordert, bis 2027 zusätzlich zum mehrjährigen Budget 66 Milliarden Euro beizusteuern. Etwa 50 Milliarden sollen der Ukraine zugute kommen. Aus dem EU- Budget sollen aber auch 15 Milliarden mehr für Migration und Nachbarschaftspolitik und zehn Milliarden für die Wettbewerbsfähigkeit der EU ausgegeben werden. Also zuerst mehr einzahlen und dann großzügig ausgeben. Österreich hat fürs Erste diese Forderung aus Brüssel abgeblockt. Die Budgetsituation in Österreich sei angespannt, heißt es. Ist´s ein Wunder; nach der „Koste es, was es wolle“- Strategie während der Corona- Zeit? Die war nicht nur, aber auch verantwortlich dafür, dass Österreich heute knapp 360 Milliarden Schulden hat; mit noch immer steigender Tendenz. Auch andere Länder stehen auf der Bremse, was die 66 Milliarden betrifft.



Aber aus dieser EU wird man sowieso nicht schlau. Jetzt sollen zusätzlich 50 Milliarden Euro in die Ukraine gepumpt werden. Dabei weiß man, dass man da ein totes Pferd reitet. Mit den Sanktionen – momentan wird das elfte Paket scharf gemacht – schadet man sich selbst. Die EU- Kommission will in der EU die Landwirtschaft ruinieren, beispielsweise mit der „Stickstoff- Verordnung“. Das heißt im Klartext: In Irland mit großer Wahrscheinlichkeit 200.000 Kühe in den nächsten paar Jahren schlachten und zusätzlich andere Tiere; insgesamt etwa 10 Prozent der Nutztiere. In den Niederlanden etwa 30.000 Bauernhöfe, großteils Schweinezüchter, zusperren. Treuherzig sich den Klimaschutz auf die Fahnen heften und gleichzeitig mit aller Macht das Mercosur- Abkommen durchzudrücken versuchen, welches das Gegenteil von Klimaschutz bedeutet, und über das Abkommen Unmengen an Rindfleisch von Südamerika in die EU importieren. Pflanzenschutzmittel verbieten, genau so wie Kunstdünger, und dadurch die landwirtschaftlichen Erträge senken. Gleichzeitig Massen von Migranten in die EU holen, die einen Mehrbedarf an Lebensmitteln bedeuten. Von Außengrenzschutz reden, aber gleichzeitig alle aufgegriffenen Illegalen in die EU holen. Von Toleranz reden, aber intolerante und hasserfüllte religiöse Fanatiker unbehelligt lassen. Von natürlichen Lebensmitteln reden, aber Gentech- Regeln aufweichen bzw. abschaffen; Gentechnik für alles freigeben, Patente auf Lebensmittel zulassen.



Mit dieser EU stimmt so manches nicht mehr. Und die EU- Chefin könnte man wegen ihrer jetzigen Forderung umbenennen auf „Ursula Unverschämt“.

