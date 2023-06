Da gibt es eine Nachricht, die es in sich hat – und trotzdem nehmen Medien kaum Notiz davon. Es geht um die Intelligenz bzw. um die sinkende Intelligenz und um die Schlussfolgerung, die da lautet: „Die Folgen könnten dramatisch sein“, wie eine Webseite schreibt. Sie sinkt nach Untersuchungen aber nicht überall, sie sinkt in den Industrieländern. Also ganz besonders dort, wo gute Ausbildung immer wichtiger wird, wo die Hilfsarbeiterjobs verschwinden oder schon verschwunden sind. In den USA sorgte eine Studie zur Intelligenz kürzlich für Schlagzeilen. Forscher untersuchten von 400.000 Amerikanern Testergebnisse aus der Zeit von 2006 bis 2018. Die bestätigten: Die Intelligenz der US- Amerikaner geht zurück, und zwar unabhängig von Altersklassen und Geschlecht. Besonders betroffen vom Rückgang waren die sogenannten niedrigen Bildungsschichten der 18- bis 22-Jährigen. Einen Grund für den Rückgang konnten (oder wollten?) die Forscher aber nicht liefern. Der Grund dafürkönnte aber in einer alten Filmsatire versteckt sein. Darin wird erklärt, dass Intelligente kaum mehr Kinder bekommen, während sich weniger Intelligente stark vermehren, viele Kinder in die Welt setzen. Dadurch nimmt die Zahl der Intelligenten von Generation zu Generation ab, das geistige Niveau der Gesellschaft sinkt, die Gesellschaft verdummt.

Das also ist die Erkenntnis der alten Gesellschaftssatire, in der auch Beispiele angeführt werden: die Menschen schauen sinnbefreite TV- Sendungen, mangels Verständnis für Abläufe funktioniert die Infrastruktur nicht mehr, der Präsident ist ein ehemaliger Pornostar usw. Ein Vergleich mit dem aktuellen Geschehen ist politisch sicher nicht erwünscht und von der politischen Korrektheit her auch nicht zulässig, aber ein solcher Vergleich drängt sich auf.



Ein Psychologe berichtete von einer Studie, laut der der IQ deutscher Schüler zwischen 2010 und 2019 um zwei Punkte gesunken ist. Er untersuchte dabei 43 Schulleistungstests, darunter PISA- Tests. Erschrieb in der Zusammenfassung: „Im 20. Jahrhundert war ein starker Anstieg der IQ- Testwerte zwischen 2,31 und 2,83 IQ- Punkte pro Dekade, je nach Studie, zu beobachten. Die Ergebnisse der letzten Jahrzehnte deuten jedoch auf ein Ende des Flynn- Effekts oder sogar auf seine Umkehr hin.“ („Flynn- Effekt“ laut Wikipedia: Der Flynn- Effekt bezeichnet die Tatsache, dass bis in die 1990er- Jahre die Ergebnisse von IQ- Tests – bei unterbliebener Nacheichung – in Industrieländern im Mittel immer höhere Werte erbrachten, die gemessene Intelligenz also zunahm. Dieser Trend wurde erstmals 1984 von dem neuseeländischen Politologen James R. Flynn …beschrieben …“)



Wenn man die Berechnungen bis 2100 ausdehnt, läge dann der IQ bei 82 Punkten und nicht bei etwa 100, so wie heute. Das zeigt sich auch in den Schulen. Ein deutscher Mathematikprofessor sagte (und das werden viele Menschen auch bestätigen), dass die Anforderungen an deutschen Schulen deutlich sinken und weit unter denen aus vergangenen Jahrzehnten liegen. Das trifft aber nicht nur auf Deutschland zu und nicht nur auf Mathematik. Das kann aber auch abseits der Schule schon lange festgestellt werden. Und es ist mittlerweile „weitgehend anerkannt“, dass der IQ in vielen Ländern sinkt. Die Ursachen für den Rückgang sind umstritten. einige Forscher vermuten genetische Ursachen. Früher hätten wohlhabendere Menschen mehr Nachwuchs gehabt als die ärmere Hälfte der Gesellschaft. Und weil Reiche tendenziell eine höhere Intelligenz hätten und Intelligenz stark erblich sei, sei die Gesellschaft immer intelligenter geworden. Dieser Trend ist aber umgekehrt worden. Zu dieser vermuteten Ursache wurden 72 Intelligenzforscher nach ihrer Meinung befragt, wobei 59 von ihnen dies klar bejahten. Die folgen des Intelligenzrückgangs werden auf jeden Fall schmerzhaft spürbar werden, es wird zu einem Wohlstandsverlust kommen, der globale Norden wird wirtschaftlich und entwicklungsmäßig zurückfallen.



Ein ehemaliger Premierminister von Singapur sah das Schrumpfen der Intelligenz ebenfalls beim Rückgang der Kinder von höher Intelligenten und gewährte Hochschulabsolventen Steuernachlässe für Kinder, um die Geburtenrate von Akademikern zu erhöhen, da weniger gebildete Frauen mehr Kinder als Akademikerinnen hatten. Sein Argument lautete: „Wenn wir uns weiter auf diese einseitige Weise reproduzieren, werden wir nicht in der Lage sein, unsere gegenwärtigen Standards aufrechtzuerhalten… Das Kompetenzniveau wird sinken, unsere Wirtschaft wird schwächeln, die Verwaltung wird leiden und die Gesellschaft wird verfallen.“ Und ein britischer Forscher sagte zum selben Thema: „Gegen Ende von Rom und Athen wurde bemerkt, dass die höheren Klassen sich nicht fortpflanzten. Augustus erlegte ihnen eine Kinderlosensteuer auf – und sie zahlten die Steuer“.

Dass der Rückgang der Intelligenz in den hochentwickelten Ländern, also hauptsächlich in den Industrieländern des globalen Nordens stattfindet, könnte sehr wohl auch mit der Zuwanderung zu tun haben. Die Menschen, die seit Jahren nach Mitteleuropa oder in die USA kommen, stammen hauptsächlich aus Regionen mit niedrigem Länder- IQ wie z. B. Afrika oder Mittel- und Lateinamerika und haben viele Kinder. Aber das zu erwähnen, ist heutzutage fast schon Ketzerei.

