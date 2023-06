Dass die Ukraine in die EU will, ist ja allgemein bekannt. Dass die EU diesen Wunsch einmal mehr und einmal weniger zu erfüllen gedenkt, ist auch bekannt. Wenn es nach Ankündigungen des ukrainischen Schauspieler- Präsidenten (oder ist er eher Präsidenten- Schauspieler?) Zelenskyj geht, wäre die Ukraine längst EU- Mitglied. Geht es nach der EU- Kommissionspräsidentin von der Leyen(-Schauspielerin), dann ist an eine Mitgliedschaft nicht zu denken, so lange die Ukraine im Kriegszustand ist. Auch der Erweiterungskommissar Oliver Varhelyi sagt: „Das wichtigste Hindernis für den Beitritt ist der Krieg. Der Krieg ist kein Hindernis, um EU- Beitrittskandidat zu werden, aber der Beitritt selbst ist eine ganz andere Sache und ein viel längerer Prozess …“ Vereinzelt gibt es aber auch Stimmen der Vernunft aus dem EU- Parlament und aus Mitgliedsstaaten. Die sagen zu Recht, dass an eine Mitgliedschaft erst gedacht werden kann, wenn grundsätzliche Probleme in der Ukraine wie wie die Korruption oder die Rechtsstaatlichkeit gelöst sind und auch alle anderen Kapitel für einen Beitritt abgearbeitet und positiv erledigt sind. Die Rechtsstaatlichkeit ist ja sogar im Nachbarland Polen ein Problem, sagt Brüssel. Es weiß aber trotzdem jeder, dass ein EU- Beitritt der Ukraine die EU sprengen könnte. Die Ukraine wäre nach einem EU- Beitritt das mit Abstand größte Agrarland der EU und die Subventionen aus Brüssel alleine für den Agrarbereich würden das EU- Budget überfordern – oder einen Aufstand auslösen, wenn anderen Ländern Subventionen weggenommen werden würden zum Vorteil der Ukraine. Zudem muss erst klar sein, was man nach dem Krieg noch unter Ukraine versteht. Nicht auszuschließen ist, dass sich Polen einige Bereiche einverleibt und Transkarpatien, wo sehr viele ethnisch- stämmige Ungarn leben, zu Ungarn kommt. Außerdem ist die Ukraine jetzt schon pleite, verschuldet bis über beide Ohren. Der größte Gläubiger sind die USA. Theoretisch denkbar, dass der Finanzgigant Black Rock als „Masseverwalter“ der überschuldeten Ukraine das Land „abwickeln“ könnte.

Das Land müsste, wenn es zu einem EU- Beitritt kommen sollte, irgendwann, ein souveräner Staat sein. Diese Souveränität der Ukraine wird ja aktuell von der Ukraine selbst und auch von der EU immer wieder betont und hervorgehoben. Nur; ist dieses Land wirklich so souverän, wie betont wird? Ist es nicht eher fremdgesteuert, in erster Linie von den USA und von der NATO und auch von der EU? Militärisch wird dem Land diktiert, was es zu tun hat. Weil es ja auch von den Waffen und anderer Unterstützung fremder Länder abhängig ist. Und finanziell ist die Ukraine ebenfalls von fremden Mächten abhängig, weil sie Monat für Monat Milliarden an Euros und Dollars braucht, um den Staatsapparat noch einigermaßen am Laufen halten zu können. Und es heißt schon immer: „Wer zahlt, schafft an“. Wie weit ist es dann wirklich noch mit der Souveränität der Ukraine her?

Es ist mit der Souveränität der Ukraine nicht weit her; jetzt nicht und in Zusammenhang mit dem EU- Beitritt ebenfalls nicht. Bezüglich der Beitrittsverhandlungen sagte nämlich der EU- Erweiterungskommissar Varhelyi: „Die Ukraine hat bei der Reform des Verfassungsgerichts gute Fortschritte gemacht. Allerdings muss das ukrainische Parlament noch die Bestimmungen über von der internationalen Gemeinschaft ernannte Mitglieder des Verfassungsgerichts verabschieden, damit diese Bedingung erfüllt ist“. Wie bitte? Die EU mit ihren Werten – die angeblich von den Ukrainern verteidigt werden – spricht von der Ukraine als souveränem Staat und nimmt diesem Staat seine Souveränität mit Beitrittsverhandlungen weg. Von welchen „Werten“ muss eine Institution wie die EU- Kommission geleitet sein, wenn sie einem Beitrittskandidaten vorschreibt, wer Mitglied des Verfassungsgerichts werden muss, und fordert, dass diese Ungeheuerlichkeit auch noch vom ukrainischen Parlament verabschiedet werden muss? Und wer ist diese „internationale Gemeinschaft“, die die Mitglieder des Verfassungsgerichts ernennt? Ist das die EU oder ein anderer „wert- loser“ Verein, der in der Ukraine über die Verfassungsrichter entscheiden will?

Was die EU- Kommission mit der Souveränität von Beitrittskandidaten machen will, ist nur mehr erschreckend. Die „Werte- Union“ demaskiert sich damit selbst.



