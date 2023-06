Es wird zwar viel und klug darüber diskutiert und geschrieben, was da vor ein paar Tagen in Russland wirklich los war, aber „was Genaues weiß man nicht“. Die klugen Leute tappen noch immer im Dunkeln, machen ihre Vermutungen publik und geben Stehsätze zum Besten. Das trifft jedenfalls auf Fragen zu Putin, Schoigu, Gerassimov und Prigoschin zu. Ist Putin angeschlagen und wenn ja, kann es zu einer Ablöse kommen und wer könnte ihm nachfolgen? Hat Putin keine Macht und keinen Überblick mehr? Sind Schoigu und Gerassimov noch in Amt und Würden oder schon von Putin abgesetzt und wie konnte es passieren, dass Prigoschin mit ein paar tausend (waren es wirklich etwa 25.000?) Söldnern und schweren Waffen von der Front weg ohne auf Widerstand zu stoßen bis auf 200 km an Moskau herankam? Welche Rolle spielte wirklich der weißrussische Präsident Lukaschenko in dieser mysteriösen Geschichte; rettete er tatsächlich Putin vor einem Putsch und wo steckt jetzt der „Wagner“- Chef Prigoschin? Kaum erwähnt haben bisher die westlichen Experten, wie es jetzt in jenen Ländern weitergeht, in denen „Wagner“- Truppen im Einsatz sind. In einigen afrikanischen Ländern beispielsweise oder in Syrien. Sollen dort etwa reguläre russische Truppen die „Wagner“- Leute ablösen? Es hieß ja vor dem „Putsch“ (oder wie immer man das nennen will, was da passierte), dass sämtliche russischen Söldnertruppen, also nicht nur die „Wagner“- Gruppe, dem Verteidigungsministerium unterstellt werden sollen. Einige Gruppen hatten die Verträge angeblich schon unterschrieben, der „Wagner“- Chef Prigoschin weigerte sich.



Es wurde auch schon darüber diskutiert, ob dieser „Putsch“, der zu Ende war, kaum dass er begonnen hatte, nicht inszeniert war. Zu unglaubwürdig war ja das Ende. Da soll Prigoschin, eben noch von Rachegelüsten Richtung Moskau angetrieben, unvermittelt seinen Männern gesagt haben: „Männer, vergesst das. Das war nicht so gemeint. Geht zurück in eure Unterkünfte und verhaltet euch ruhig“. Und Prigoschin soll plötzlich nicht mehr von Putsch und Umsturz gesprochen haben, sondern soll gesagt haben, dass er auf Sicherheitsmängel hinweisen wollte. Bei dieser schweren Kost, die da serviert wurde, ist es kein Wunder, wenn die Gerüchteküche kocht. Wenn laut darüber nachgedacht wird,dass der „Marsch auf Moskau“ ein gefinkelter Schachzug sein könnte, um verdeckte Truppenverlegungen durchzuführen. Dass im Zuge der „Amnestie“, die Putin den „Wagner- Putschisten“ versprach, unauffällig Kampftruppen nach Weißrussland verlegt werden sollten. Eine sehr gewagte Theorie. Es fällt aber auch schwer, an einen echten Putschversuch zu glauben. Nicht einmal der Organisator kommt vor ein Gericht; Putin bietet ihm straffrei Exil in Weißrussland an und all seinen Getreuen ebenfalls. Von der regulären russischen Armee war weit und breit nichts zu sehen, Prigoschin und seine Truppen konnten ungehindert auf der Autobahn Richtung Moskau fahren.



Eines wurde mit dem „Prigoschin- Marsch“ aber für alle Russen sehr deutlich gemacht: Es wäre eine Katastrophe für Russland, würden statt Prigoschin- Söldnern NATO- Einheiten mit schwerem Gerät Richtung Moskau ziehen. Beispielsweise, wenn sich die NATO entschließen sollte, wegen schwächelnder ukrainischer Truppen direkt in den Krieg einzusteigen und einen Angriff auf Moskau zu starten. Als „friedensbringende Maßnahme“. In Friedenszeiten oder in Zeiten eines „eingefrorenen Konflikts“ würde das wesentlich schwieriger sein, aber nicht auszuschließen. Aus dem Grund alleine wird sich Russland nicht einmal dazu erpressen lassen, die Ukraine als NATO- Land zu akzeptieren. Auch bei Raketenangriffen wäre ein überlebenswichtiger zeitlicher Unterschied, ob solche z. B. von der polnisch- ukrainischen Grenze oder von der ukrainisch- russischen Grenze Richtung Moskau abgefeuert werden würden. Egal, ob als Präventiv- oder Zweitschlag. Der NATO- Beitritt der Ukraine ist momentan in weite Ferne gerückt. Der Westen würde aber viel riskieren, an dem Vorhaben dranzubleiben.



Ein westlicher Sicherheitsexperte sagte letztens im TV: „Kein Putin ist besser als Putin“. Das ist aber ein gefährlicher Irrglaube. Potentielle Nachfolger gibt es sicher nicht viele und wer weiß, ob ein solcher nicht wesentlich aggressiver gegen den Westen/ die NATO vorgehen würde als Putin. Leute wie z. B. Gorbatschow oder Jelzin gibt es nämlich nicht jeden Tag im Angebot für den Westen.