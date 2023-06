Kürzlich hat eine Wahl in Deutschland große Wellen geschlagen. Eigentlich eine belanglose Sache, so eine Landratswahl, aber nicht immer und nicht überall. Im Kreis Sonneberg in Thüringen war es alles andere als eine belanglose Sache. Naja; stimmt eigentlich nicht, denn dort wurde ja so gewählt, wie das Ergebnis war. Alles andere als eine belanglose Sache war es hingegen im Rest von Deutschland rund um Sonneberg. Da ist jetzt der Teufel los wegen des Wahlergebnisses. Weil ein AfD- Mann namens Sesselmann mit 52,8 Prozent in einer Stichwahl zum Landrat gewählt wurde. Ein AfD- Mann! Alternative für Deutschland! Während die AfD- Leute jubeln über den ersten gewählten Landrat, geht speziell für die Linksgläubigen die Welt unter. Von einem Wahlbeben ist die Rede und von einem Rechtsrutsch in Deutschland. Dabei haben vor der Stichwahl SPD, FDP, Grüne und Linke noch für eine hohe Wahlbeteiligung und für die Unterstützung des CDU- Bewerbers geworben. Die Wahlbeteiligung stieg auf knapp 60 Prozent, aber geholfen hat es nichts. Es konnte auch das Wissen, dass der Verfassungsschutz in Thüringen die AfD als „erwiesen rechtsextrem“ einstuft, nichts ändern.



Jetzt rauchen die Köpfe. Wie kann dieses unmögliche Wahlergebnis ungeschehen gemacht werden? Es einfach für ungültig erklären, wäre denn doch etwas zu plump und würde zu viel Aufsehen erregen. Dabei gab es einen ähnlichen Fall schon einmal; ebenfalls in Thüringen. Da ließ sich im Februar 2020 der FDP- Politiker Kemmerich mit den Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten wählen. Kanzlerin Merkel bezeichnete das als „unverzeihlich“ und forderte, dass das Ergebnis rückgängig gemacht werden müsse, worauf die AfD klagte. Aus Sicht der AfD verletzte die Kanzlerin ihre Pflicht zur Neutralität im politischen Meinungskampf und damit das Recht auf Chancengleichheit der politischen Parteien. Wegen des Wirbels und des politischen Drucks – auch aus der eigenen Partei – trat Kemmerich nach ein paar Tagen zurück und der abgewählte Ministerpräsident Ramelow wurde wieder gewählt. Das war damals schon ein mehr als denkwürdiger Umgang mit der Demokratie und einem demokratischen Wahlergebnis. Und das ist es jetzt wieder. Das zeigt sich, wenn der Chef des Verfassungsschutzes besorgt ist wegen der guten Umfragewerte der AfD und sagt, der Verfassungsschutz sei „nicht allein“ dafür zuständig, die Umfragewerte der AfD zu senken, „… aber wir können die Bevölkerung wachrütteln, wir können Politiker wachrütteln“.



Und jetzt ist trotzdem ein AfD- Mann zum Landrat gewählt worden, trotz einer Allianz der anderen Parteien. Die Wahl für ungültig erklären lassen, geht schlecht, aber die gutgesinnte Konkurrenz hat sich schon was einfallen lassen. Das Thüringer Innenministerium in Erfurt kündigte nämlich schon an, den unmöglichen Wahlsieger einer „Gesinnungsprüfung“ zu unterziehen, einem „Demokratie- Check“. Man will also dass „“Demokratie- TÜV“ statt Wählerwille“ entscheidet, wie auf einer Webseite zu lesen ist. Es wird also eine Überprüfung von Amts wegen geben, wie die Innenstaatssekretärin erklärte. Dem Thüringer Kommunalwahlgesetz zufolge darf nicht als Landrat gewählt werden, „wer nicht die Gewähr dafür bietet, dass er jederzeit für die freiheitliche demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes und der Landesverfassung eintritt“. Auch wenn es Auffassungsunterschiede bezüglich dieser „Gesinnungsprüfung“ gibt – sie ist der Strohhalm, an den sich die Sesselmann- Jäger klammern. Und sie werden nicht lockerlassen, um den AfD- Mann abzusägen oder zu verhindern und neu zu wählen, bis das Ergebnis passt. Dass das eine Verhöhnung der Demokratie wäre und eine selbst- Demontage der „guten“ Parteien, ist diesen 2guten“ AfD- Hassern und „aufrechten Demokraten“ völlig egal. Dass dieses Vorgehen der AfD zusätzlich Aufwind gibt, schnallen sie wahrscheinlich nicht. Und es reicht wahrscheinlich auch nicht dazu, sich die Frage zu stellen, was an der Politik der traditionellen Parteien falsch läuft, weil die AfD einen solchen Zulauf hat.



Bis 2020 hätte jedenfalls niemand geglaubt, dass Wahlergebnisse wegen eines „falschen“ Wahlsiegers (auch) in Deutschland „korrigiert“ werden müssen, und das in einer Demokratie – oder stimmt das etwa nicht mehr?