Die EU- Führung will das sogenannte „Renaturierungsgesetz“ durchdrücken. Dieses sehr umstrittene Gesetz sieht vor, bis 2030 insgesamt 20 Prozent der Land- und Meeresflächen zu renaturalisieren. Das ist aber noch nicht alles, denn bis 2050 sollen alle renaturierungsbedürftigen Ökosysteme „auf den Weg der Erholung gebracht sein“. Das Gesetz soll von der EU kommen, Pläne haben aber die Mitgliedsstaaten zu erstellen – und die müssen auch für die Kosten aufkommen. Aus der EU- Kassa sollen allerdings 100 Milliarden Euro für dieses Vorhaben verteilt werden. Das ist natürlich Geld, das die Mitgliedsstaaten vorher in den EU- Topf eingezahlt haben. Die Größenordnung zeigt aber, dass die ganze Renaturierungsgeschichte ein gewaltiger Brocken ist, der da gestemmt werden soll.



Dieses Renaturierungsgesetz ist ein sehr ehrgeiziges Projekt der EU. Ein wichtiger Baustein des „Green Deal“, denn die EU will ja bis 2050 „klimaneutral“ sein. Nur; es gibt Probleme und das Projekt bekommt Risse. Das Renaturierungsgesetz ist ja im Grunde eine Natur- Wiederherstellungsverordnung. Das heißt beispielsweise, dass trockengelegte Moore – um Nutzflächen zu gewinnen – wieder vernässt und Wälder aufgeforstet oder in Flüssen Wehren (für Stauzwecke) wieder ab- bzw. zurückgebaut werden. Oder es müssen Entwässerungsgräben wieder verschlossen werden. Bei begradigten und kanalisierten Flussläufen soll das ursprüngliche Flussbett und die Uferlandschaft nach Möglichkeit wiederhergestellt werden, um die Hochwassergefahr zu reduzieren und die Wiederansiedlung ursprünglich vorhandener Tier- und Pflanzenarten wieder zu ermöglichen. Begradigte Flussbetten sollen auch durch Mäanderung , durch Einbau von Sand- und Kiesbänken usw. wieder zu natürlichem oder naturnahem Lebensraum werden. Eine angestrebte Form der Renaturierung ist auch die Wieder- Offenlegung unterirdisch kanalisierter Gewässer in Städten zur angestrebten Aufwertung der Lebensqualität. Nur; dadurch werden teils Kloaken geschaffen, weil die Gewässer dann als Mülldeponie missbraucht werden. Im Großen und Ganzen ist es jedenfalls so, dass für sehr viel Geld mit teils fragwürdigem Nutzen das zurückgebaut werden soll, was vor Jahrzehnten für sehr viel Geld gemacht wurde, um hauptsächlich landwirtschaftliche Nutzflächen und Bauland zu gewinnen.



Jetzt könnte es also passieren, dass ein Gesetz aus dem Green Deal zum Scheitern verurteilt ist; es wäre eine Pleite für die EU- Chefin von der Leyen. Der Fraktionsvorsitzende der EVP, Manfred Weber, hatte vor ein paar Tagen seine Fraktionskollegin von der Leyen sogar aufgefordert, das Gesetz zurückzuziehen. Die Kommission äußerte sich nicht dazu. Ein Sprecher meinte aber, um das Gesetz zurückzuziehen und einen neuen Entwurf vorzulegen, sei in dieser Legislaturperiode nicht mehr genug Zeit.



Dieses Gesetz dürfte grundsätzlich schlechte Karten haben. Schweden scherte schon aus dem Green Deal aus und streicht Ziele für grüne Energie. Bei anderen Ländern ist sicher, dass sie die Vorgaben nicht erfüllen können. Und jetzt geht die Ablehnung im EU- Parlament weiter. Eine Kampfabstimmung im Umwelt- Ausschuss endete 44: 44 gegen den Entwurf der Kommission, weil die EVP sich dagegen entschied. Eine CDU- Abgeordnete erklärte, dass der Entwurf „zu einem Rückgang der land- und forstwirtschaftlichen Flächen führen und dadurch die Ernährungssicherheit gefährdet werde“. Ein Sprecher der EVP meinte gar, das Gesetz sei „schlecht gemacht“, auch wenn es „gut gemeint“ war. Die EVP will dieses Gesetz jedenfalls mit allen Mitteln verhindern . Ob sie das schafft und damit der EU- Chefin von der Leyen eine bittere Niederlage zufügt, wird sich bei der nächsten Auseinandersetzung Mitte Juli im EU- Parlament zeigen.

P. S.: Mit dem Wissen über die Nachteile des Renaturierungsgesetzes hinsichtlich Lebensmittel- Versorgungssicherheit werden auch die Bemühungen der EU- Kommission verständlich, das Mercosur- Abkommen abzuschließen. Von Südamerika könnten ja nicht nur Futtermittel und Fleisch geliefert werden, sondern auch Gemüse und andere Lebensmittel.