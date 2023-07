Österreich ist bei PESCO („Permanent Structured Cooperation“, „Ständig Strukturierte Zusammenarbeit“) dabei. Das ist ein gemeinsames Verteidigungsbündnis der EU, das Österreich viel Geld kostet. Zu den Zielen und Verpflichtungen gehört u. a. eine „regelmäßige Erhöhung des Verteidigungshaushaltes, um die gemeinsamen Ziele erreichen zu können“, „Mittelfristige Anhebung der Rüstungsausgaben auf 20 Prozent des Verteidigungshaushaltes“ sowie Bereitstellung von Einsatztruppen und Logistik für die EU- Battlegroups …“

Damit ist schon klar: Österreich ist auch bei der EU- Battlegroup dabei. Dazu heißt es: „Die EU- Battlegroup (EUBG) dient der schnellen militärischen Krisenprävention und Krisenreaktion – sie wird jeweils auf ein halbes Jahr bereitgestellt“. Österreichische Beteiligungen gab es 2011, 2012, 2016, 2017, 2018, 2020. Sehr interessant ist aber folgende Info: „Das Battlegroup- Konzept sieht einen Aktionsradius von 6.000 km von Brüssel ausgehend vor. Damit werden die derzeitigen Krisenregionen der Welt von den afrikanischen Subsahararegionen bis in den Nahen und Mittleren Osten abgedeckt …“ Also ausgelegt für Kriege fernab Europas, die dann als „Friedensmissionen“ deklariert werden.



Österreich ist auch beim „State Partnership Program“ („SPP“) dabei. Das ist ein Kooperationsabkommen des Österreichischen Bundesheeres mit der US- Nationalgarde, im Fall Österreichs mit der Nationalgarde des US- Bundesstaates Vermont. Dazu konnte man 2020 lesen: „Österreich vereinbart ungewöhnliche Kooperation mit US- Nationalgarde“. Österreich war das erste Land, das früher nicht zum Warschauer Pakt gehörte, welches dem SPP beigetreten ist. Mit diesem Beitritt wurden natürlich auch Verpflichtungen eingegangen. Beispielsweise eine „vertiefte Zusammenarbeit“ bei „friedenssichernden Einsätzen“. Damit dürften hauptsächlich Kriege irgendwo in einem US- Interessensgebiet gemeint sein. Oder beim „Kampf gegen Terror“. Nur; wer bestimmt, was Terror ist und ob der uns in irgend einer Weise berührt? Oder beim „Schutz von natürlichen Ressourcen“. Auch das ist eine Auslegungssache. Man könnte vermuten, da sei ein Krieg um Rohstoffe gemeint, irgendwo auf der Welt. Dazu gibt es noch finanzielle Verpflichtungen, die das Verteidigungsbudget betreffen.



Und jetzt schlüpft Österreich auch noch unter einen europäischen Raketen- Schutzschild („European Sky Shield Initiative“, „ESSI“), wie man lesen kann. Der soll Schutz bieten vor Drohnenangriffen oder fehlgeleiteten Drohnen, sowie vor militärischen Flugzeugen und vor ballistischen und atomaren Raketen. Dazu sollen von den 17 Mitgliedsstaaten die drei teuersten Abwehrsysteme angeschafft werden. Und da diese Abwehr eindeutig gegen Russland zielt, von Freunden kann ja keine Gefahr ausgehen, soll man halt auf eines nicht vergessen: Die mittlerweile seit mehr als einem Jahr eingesetzten Hyperschallraketen lassen sich, wie versichert wird, mit größter Wahrscheinlichkeit nicht abwehren. Diesen „ESSI“- Schutz wird es aber auch nicht zum Nulltarif geben und nach und nach muss man sich die Frage stellen, woher die Milliarden für das Bundesheer kommen. (Dass das Bundesheer materialtechnisch „am Sand“ ist, kann man allerdings nicht bestreiten. Das hat sogar der Bundespräsident als Oberbefehlshaber schon festgestellt).

In den letzten Jahren ist das österreichische Bundesheer eine Menge Mitgliedschaften und Verpflichtungen eingegangen, fast zu viele für einen neutralen Staat. Da soll auch nicht vergessen werden, dass das österreichische Bundesheer bei Auslandseinsätzen immer wieder unter NATO- Kommando steht.