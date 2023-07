Die EU- Chefin von der Leyen forderte vor ein paar Tagen von den Mitgliedsstaaten insgesamt 66 Milliarden Euro, weil kein Geld mehr in der Kasse ist. Die Begeisterung über diese Forderung hielt sich sehr in Grenzen, auch wenn sie mit einem Lächeln vorgetragen wurde. (Sagte nicht ein deutscher Kabarettist vor langer Zeit: „Lächeln ist die eleganteste Art, seinen Gegnern die Zähne zu zeigen“?) Und mit der Erklärung, dass sich im laufenden Haushalt massive Lücken aufgetan hätten, wollte sich eigentlich niemand zufrieden geben. Auch nicht, nachdem der EU- Haushaltskommissar Hahn die Finanzkrise in Brüssel zu rechtfertigen versuchte. Weil sich die Zinsen verteuerten und die EU- Kommission für die aufgenommenen Kredite um mehrere Milliarden mehr an Zinsen bezahlen muss. Und weil viele zusätzliche Milliarden in das Fass ohne Boden namens Ukraine gestopft wurden. Und weil die Massenmigration immer mehr Geld kostet. Er sagte allerdings nicht, dass eine 15- prozentige Gehaltserhöhung für ein paar tausend Mitarbeiter der EU auch ganz gewaltig ins Geld geht.

Zur Bewältigung all dieser und noch weiterer Herausforderungen wurden die Reserven des EU- Haushalts fast zur Gänze verbraucht. In drei Monaten braucht die EU- Chefin die Zusagen für die zusätzlichen Milliarden. Momentan ist vom österreichischen Kanzler dazu ein klares „Nein“ zu hören. Allerdings bedeutet das nicht viel, denn man wird ja wohl seine Meinung ändern dürfen. Der Großteil der geforderten 66 Milliarden, nämlich 50 Milliarden, würde für den Zeitraum 2024 bis 2027 an die Ukraine bezahlt werden. Das läuft unter „Langfristige Unterstützung für die Ukraine“. Mittel in Höhe von 15 Milliarden Euro sollen für die Migrations- und Nachbarschaftspolitik bereitgestellt werden. Aber nicht, um damit den Schutz der EU- Außengrenzen zu verstärken und Massenmigration abzuhalten. Nein, das Geld soll in Drittländer fließen, damit diese Migranten bei sich halten oder sie von der EU zurücknehmen. Geld für eine Vorgehensweise also, die mit der Türkei nicht so recht funktioniert.



Am meisten aufgeregt über die Forderung Brüssels hat sich übrigens Ungarns Ministerpräsident Orban. Nach einem Gipfeltreffen in Brüssel schrieb er: „Nach nur 2 Jahren des 7- Jahres- Haushalts geht Brüssel das Geld aus. Wie konnte das passieren? Was ist mit dem Haushalt passiert? Wo ist das Geld ?“ Er wird aber noch konkreter: „Sie wollen 50 Milliarden von den Mitgliedsstaaten, um sie der Ukraine zu geben, während sie nicht einmal Rechenschaft über das Geld ablegen können, das wir ihnen bisher gegeben haben. Sie wollen mehr Geld von den Mitgliedsstaaten, damit sie die Zinsen für die Kredite der Europäischen Union bezahlen können, die sie zuvor aufgenommen haben. Das sind Kredite, von denen Polen und Ungarn bisher noch keinen einzigen Cent gesehen haben …“, so ein aufgebrachter Orban laut einer deutschen Seite. Und Orban fährt fort: „… Die ungarische Position ist klar. Zuerst wollen wir wissen, wofür die riesigen Summen, die wir ihnen bisher gegeben haben, ausgegeben wurden. Und dann wollen wir wissen, wer dafür verantwortlich ist, dass die Europäische Union am Rande des Bankrotts steht“.



Und wegen dieser berechtigten Forderungen nach Aufklärung steht Orban wieder einmal als Querulant da und wird von den Brüssel- hörigen Regierungen und von den meisten Medien als „Spaltpilz“ und

„Zerstörer der EU“ geschimpft. Viel Kritik muss Orban ja auch dafür einstecken, dass er sich gegen eine Abschaffung des Einstimmigkeitsprinzips zur Wehr setzt. Weil er dann, bei Mehrheitsentscheidungen, die EU nicht mehr erpressen könnte, so der Vorwurf der Orban- Gegner.