Die Massenmigration in einigen EU- Staaten bringt nicht nur massive finanzielle Belastungen für die betroffenen Länder,sondern schafft auch gesellschaftliche Probleme. Aktuell ist es wieder Frankreich, welches alle Blicke auf sich zieht. Dort gibt es seit Tagen in unzähligen Städten Randale, brennen Autos und Mülltonnen, gibt es regelrechte Straßenschlachten mit der Polizei, gibt es Verletzte unter den Randalierern wie bei der Polizei, werden Geschäfte geplündert. Auslöser der bürgerkriegsähnlichen Zustände war ein amtsbekannter Jugendlicher mit Migrationshintergrund (Algerien?), der bei einer Verkehrskontrolle plötzlich aufs Gas stieg und losfuhr und einen Polizisten vor dem Auto fast über den Haufen fuhr. Der schoss – er hatte die Waffe schon in der Hand gehabt – und traf den Jugendlichen tödlich in die Brust. So war es jedenfalls auf einem Handy- Video zu sehen, das angeblich den Vorfall zeigte. Der Polizist wurde nach dem tödlichen Schuss festgenommen. Da kam es dann zu den ersten Demos, die sich rasend schnell von Paris aus über das ganze Land ausbreiteten. Bis zu 45.000 Polizisten waren landesweit im Einsatz, mit Spezialtruppen, gepanzerten Fahrzeugen, Drohnen und Hubschraubern – und viel Tränengas. Zusätzlich waren tausende Feuerwehrleute im Einsatz. Von der Polizeigewerkschaft hieß es: „Die Polizisten sind heute im Kampfeinsatz, weil wir uns im Krieg befinden“. In mehreren Städten und Gemeinden wurden Ausgangssperren verhängt. Nach sechs Tagen, in denen in Frankreich Chaos und Anarchie herrschte, gab es mehr als 3.100 Festnahmen, wurden hunderte Geschäfte zerstört. Die Ausschreitungen griffen auch auf die Schweiz und Belgien über. In Brüssel wurden mehr als 30 Personen festgenommen, auch in der Schweiz gab es einige Festnahmen.

Das ist das große Problem in Frankreich: Viele Migranten bzw. Menschen mit afrikanischen Wurzeln aus den ehemaligen Kolonien, leben in den großen Vorstädten in Ausländervierteln in Parallelgesellschaften großteils nach eigenen Regeln bzw. nach islamischen Regeln. Die Kriminalität ist dort hoch, genau so wie die Arbeitslosigkeit. Diese Viertel meidet sogar die Polizei. Dort reicht ein Funke, um eine Explosion auszulösen.

Dieses Mal war es mehr, dieses Mal war es ein getöteter 17- Jähriger und ob der den Polizisten überfahren wollte oder nicht steht nicht mehr zur Debatte.



Ein lesenswerter Artikel mit dem Titel: „Saint Denis: Wie meine Stadt islamistisch wurde“ aus dem Jahr 2015 zeigt, wie es im Großraum Paris schon vor 8 Jahren zuging. Die Situation hat sich seither nicht verbessert; im Gegenteil. Das heißt, es ist zu befürchten, dass es immer öfter zu Unruhen und Gewaltexzessen kommt. Aber nicht nur in Frankreich gibt es viel Gewaltpotential. In Schweden ist die Ausländerkriminalität auf extrem hohem Niveau, Schießereien in der Drogenszene nehmen zu,es gab auch schon Attacken mit Handgranaten. Bei Unruhen brannten schon ganze Stadtviertel und bei Vergewaltigungen liegt Schweden im weltweiten Spitzenfeld. Die jetzige Regierung versucht einen Kurswechsel Richtung „law and order“ und Eindämmung des Zuzugs. Der Erfolg steht in den Sternen. Auch Dänemark versucht, die Massenmigration einzudämmen und Asylwerber abzuschieben. In Deutschland jammert sogar eine linke Innenministerin über die Massenmigration und selbst Mainstream- Medien berichten nicht nur über die Probleme mit „Großfamilien“ bzw. „Clans“ und über deren kriminelle Aktivitäten. Andere Länder wie Italien, Belgien oder die Niederlande klagen ebenfalls über die negativen Auswirkungen der Massenmigration. Und was macht die EU? Okay; in Frankreich kann sie bei den jetzigen Problemen nichts machen. Aber sonst? Statt die Außengrenzen zu sichern, tatsächlich zu sichern, will sie verpflichtende Quoten bei der Verteilung von Zuwanderern einführen. Statt die finanziellen Anreize für illegale Migranten, den sogenannten „Pull- Faktor“, zu reduzieren und die rechtliche Basis wie z. B. Flüchtlingskonvention zu überarbeiten und der Aktualität anzupassen, ist weiterhin „Tag der Offenen Tür“.



Und dann kommt die EU noch mit dem „Green Deal“ daher, mit dem sie übers Ziel schießt. Da sollen dann, so wie in Irland, in den nächsten Jahren 200.000 Kühe und insgesamt 10 Prozent aller Nutztiere geschlachtet werden; zum Wohle des Klimas. Oder es sollen, so wie in den Niederlanden geplant, wegen der Stickstoff- Verordnung 3.000 Bauern aus ihren Höfen entfernt oder sogar enteignet werden. Und wegen einer Demo der Bauern gegen diese Maßnahmen wurde jetzt in Den Haag der Notstand ausgerufen, um die Bauern daran zu hindern, mit ihren Traktoren in der Stadt zu demonstrieren. Diese Verordnung wird aber auch noch andere Staaten treffen.



Dass die Ukraine- Politik der EU für einige Staaten wie z. B. Deutschland in eine wirtschaftliche und in weiterer Folge in eine gesellschaftliche Katastrophe führen kann, wird schon offen diskutiert. Es scheint aber den EU- Bürokraten völlig egal zu sein. Auch, dass es durch das Verhalten der EU/ NATO zu einer Ausweitung des Krieges auf Europa oder gar einem Weltkrieg kommen kann, scheint sie nicht zu stören.



Wohin steuert also diese EU eigentlich, was ist da im Großen geplant?