Die EU sorgt sich sehr um alles Mögliche, weniger um das Nötige und mehr um das Unnötige. Sieht man an diversen Verordnungen und daran, wie sie sich überall einmischt, und am Abbau der Souveränität der Mitgliedsstaaten. Aktuell sorgt sie sich anscheinend um die Gewinne von Gentech- Laboren und Saatgutkonzernen. Was sonst könnte der Grund sein, dass plötzlich für die Landwirtschaft die Gentech- Regeln gelockert werden bzw. entfallen sollen? Als Grund wird zwar angegeben, dass widerstandsfähigere Pflanzen gegen Wassermangel und/ oder gegen Schädlinge gezüchtet werden sollen. Aber im Vordergrund stehen schon die Patente auf die gentechnisch veränderten Pflanzen und die Lizenzgebühren beim Verkauf, also das große Geld. Und dass es dann in absehbarer Zeit nur mehr Terminator- Saatgut geben wird, welches nur einmal keimt und jedes Jahr neu gekauft werden muss, ist wohl eine profitable Nebenerscheinung, über die man nicht gerne spricht.



Mit einer Lockerung der Gentech- Regeln würde natürlich – welch unpassendes Wort in dem Zusammenhang – die Sortenvielfalt der Nutzpflanzen zurückgehen, dafür würden die Labore und Saatgutkonzerne immer mehr Einfluss auf die Lebensmittelproduktion bekommen. Sie würden letztendlich darüber entscheiden, ob wir hochwertige und geschmackvolle Lebens- Mittel auf dem Teller haben oder nur Nahrung, die halt satt macht.



Also ist Widerstand gegen die Gentech- Wünsche der EU aus mehrfacher Hinsicht nicht nur angebracht, sondern unbedingt notwendig. Wobei gesagt werden muss, dass u. a. aus Südamerika jährlich Millionen an Tonnen von gentechnisch veränderten Getreide- Futtermitteln in die EU (selbstverständlich auch nach Österreich) importiert werden, ohne dass sich irgendwer darüber aufregt. Und auch in der Ukraine wird, wie schon mehrfach zu lesen war, fast nur mehr Gentech- Getreide angebaut und das ist auch der Grund, warum in einigen EU- Staaten der Verkauf dieses Getreide verboten wurde. Auch in den USA gibt es fast nur mehr Gentech- Getreide und schon vor Jahren haben mehrere Staaten Gentech- Getreide aus den USA als Hilfslieferung abgelehnt, nicht akzeptiert. Das passierte u. a. über das UN- Welternährungsprogramm WFP (World Food Program) in Afrika, als durch Ernteausfälle Millionen von Menschen vom Hungertod bedroht waren.



Übrigens; auf Spitzbergen, im „Ewigen Eis“, gibt es tief unter der Erde die Samenbank „Svalbard Global Seed Vault“ mit (im Jahr 2016) 860.000 Samenproben für die Landwirtschaft. Im Idealfall sollen es bis zu 4,5 Millionen Samenproben werden. Mit dieser Sammlung soll die genetische Vielfalt von landwirtschaftlichen Nutzpflanzen bewahrt werden, um die Ernährung der Menschheit sicherstellen zu können. In diesem „Tresor im Ewigen Eis“ können eigentlich nur gentechnikfreie Pflanzensamen eingelagert werden; wegen der Nachzucht.



Seit 1990 sind ungefähr 75 Prozent der Kulturpflanzensorten ausgestorben. Mitverantwortlich dafür ist auch die Gentechnik.