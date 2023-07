In den Niederlanden kriselt es. Letztens kam es in der niederländischen Regierung zum Streit über die Zuwanderung. Der Streit eskalierte dermaßen, dass Premier Mark Rutte seinen Rücktritt erklärte. Die Auffassungen der aus vier Parteien bestehenden Regierung seien unüberbrückbar, erklärte Rutte. Diese Auffassungsunterschiede kamen zutage bei der Frage um eine Begrenzung des Migrantenzustroms. Es kommen nämlich auch die Niederlande mit der Massenzuwanderung nicht mehr zurecht. So forderte die Partei von Rutte, die VVD, strengere Regeln für die Familienzusammenführung und drohte, die Regierung zu verlassen, sollten die vorgeschlagenen Maßnahmen nicht akzeptiert werden. (Er fürchtet wohl, dass es nach deutschem Vorbild zu „Großfamilien“ mit im Extremfall bis zu etwa 1.200 „Familienmitgliedern“ von Migranten kommen könnte). Zwei der Koalitionspartner weigerten sich aber, Ruttes Maßnahmen zu akzeptieren. Als Folge trat Rutte von seinem Amt zurück und jetzt wird es wohl Neuwahlen geben. Den Streit innerhalb der Regierung über die Migration gibt es schon lange. Er begann damit, dass im vergangenen Jahr die Zahl der Asylanträge auf über 46.000 anstieg und heuer wohl auf mehr als 70.000 emporschnellen wird. Die massive Zunahme von Migranten führte zu schlechteren Bedingungen in den Asyleinrichtungen und Rutte wollte durch eine Reduzierung des Zustroms die Situation verbessern.



Übrigens; in Österreich gab es im vergangenen Jahr mehr als 110.000 Asylanträge, es gibt wegen der Massenmigration ebenfalls Streitereien innerhalb der beiden Regierungsparteien. Beide klammern sich aber an die Macht und denken trotz aller Differenzen nicht daran, vorzeitige Neuwahlen zu riskieren.



Und dann gibt es in den Niederlanden die Bauernaufstände. Letztens wurde sogar der Notstand ausgerufen,um eine Großdemo von Bauern mit ihren Traktoren verbieten zu können. Und einmal wurde auch schon das Militär wegen einer Bauerndemo aktiviert. Es geht dabei um nicht mehr und nicht weniger als um die Stilllegung von etwa 3.000 Bauernhöfen, großteils Schweinezüchtern. Die Höfe werden den Bauern zwar abgelöst, aber wer sich dagegen sträubt, dem droht Enteignung. Und deswegen droht ein „Bauernkrieg“ in Holland. Das ganze Problem ist aber in der EU- Burg entstanden, mit der „Stickstoff- Verordnung“. Nach dieser Verordnung muss dort, wo ein sehr hoher Stickstoffausstoß stattfindet, in dem Fall durch die Gülle der Schweinezüchter, dieser Ausstoß radikal reduziert werden. Wegen des Klimas.



Dann gibt es bürgerkriegsähnliche Zustände in Frankreich, die auch schon auf die Niederlande und die Schweiz übergriffen. Zu diesen Zuständen in Frankreich kam es, wie bekannt ist, weil ein jugendlicher Autofahrer sich einer Verkehrskontrolle entziehen wollte, aufs Gas stieg und losfuhr und dabei von einem Polizisten tödlich angeschossen wurde. In der folge brannte fast ganz Frankreich und dass der tote Jugendliche „amtsbekannt“ war, mehrere Vorstrafen hatte, spielte bei dem Vorfall keine Rolle und das dürfte der Polizist auch nicht gewusst haben. Der Polizist wurde festgenommen. Jedenfalls griffen die Proteste um sich, binnen weniger Tage brannte fast ganz Frankreich. Von der Polizei hieß es, sie befinde sich „im Krieg“. Etwa 45.000 Polizisten waren im Einsatz, um die Randalierer, Chaoten, Plünderer, Brandstifter – es handelte sich bei ihnen großteils um Menschen mit Migrationshintergrund, als (nord-) afrikanische Migranten in erster und auch zweiter Generation – unter Kontrolle zu kriegen. Im Zuge dieser Gewaltexzesse gab es mehr als 3.100 Festnahmen. Aktuell berichten die Medien zwar nichts mehr über diese Unruhen, aber das heißt nichts. Kann ja auch sein, dass einfach nichts berichtet wird. Die durch diese Gewaltexzesse verursachten Schäden liegen angeblich in einer Größenordnung jenseits der Milliarden- Grenze. Und diese Unruhen griffen eben auch auf die Niederlande über. Dazu hieß es einmal, es hätte 30 Festnahmen im Zuge der Demos gegeben und ein anderer Artikel berichtete von mehr als 60 Festnahmen.