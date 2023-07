In letzter Zeit häuften sich Berichte und Meldungen über den digitalen Euro, den die EU bzw. die EZB in Kürze einzuführen gedenkt. Und, so wird zu beruhigen versucht, er soll parallel zum Bargeld eingeführt werden. Dabei gibt es ja, so möchte man meinen, schon mehr als genug Möglichkeiten, auf digitale Art und Weise zu bezahlen. Bankkarten, Kreditkarten, Überweisungen, Bezahl- Apps auf dem Smartphone oder auf der Smart- Watch oder, wer es ganz ausgefallen will, angeblich auch mit implantiertem Chip. Und dann gibt es auch noch eine Unmenge an digitalen Währungen wie z. B. Bitcoin als die bekannteste. Da müsste es dann schon verdammt gute Gründe brauchen, um die Notwendigkeit eines digitalen Euro nachweisen zu können. Das wird natürlich auch gemacht, aber so ganz glaubwürdig sind die allesamt nicht.

Aufklärung kam von einem ehemaligen Mitarbeiter des Internationalen Währungsfonds (IWF), einem Wirtschaftsexperten und Professor für Handelspolitik an der Cornell- Privatuniversität in den USA, die zu den renommiertesten Unis der Welt zählt. Dieser werte Herr erklärte auf einer WEF- Veranstaltung, dass mit den kommenden Zentralbank- Digitalwährungen (CBDC´s) Machthaber auch in der EU in der Lage sein werden, die Öffentlichkeit zu kontrollieren, indem sie die Ausgaben der Menschen über diese Währungen kontrollieren. Und genau diese Kontrolle ist der Grund, warum WEF und die herrschende Kaste das digitale Geld einführen will. Dieser werte Herr sagte unmissverständlich, dass zu den „Vorteilen des digitalen Geldes“ die „Programmierbarkeit“ der Bürger gehöre. Die Regierungen könnten vorgeben, was mit dem digitalen Geld gekauft werden darf. Der Herr Professor führte auch ein Beispiel an: „Die Regierung entscheidet, dass Einheiten des Zentralbankgeldes verwendet werden können, um einige Dinge zu kaufen, aber nicht andere Dinge, die sie für weniger wünschenswert hält, wie z. B. Munition oder Drogen oder Pornografie oder dergleichen“.



Aber wer sagt, dass es mit diesem Beispiel abgetan ist? Wer garantiert, dass es nicht zu einem Verbot von Fleischkonsum kommen kann; wegen des Klimas. Mit diesem digitalen Geld und einem digitalen Konto im Hintergrund ließe sich der Kauf von Fleisch rationieren oder ganz verbieten. Darf ich mir noch ein Kilo Schnitzelfleisch kaufen oder ist mein Konto schon erschöpft? Was, ein Urlaubsflug nach Ägypten? Das geht einmal gar nicht. Der ist gesperrt. So könnte (oder wird?) die Zukunft aussehen. Und es ist „fünf vor Zwölf“, was diese digitalen Währungen betrifft. Der Gouverneur der französischen Zentralbank erklärte, dass es die „Pflicht“ der Nation sei, einen digitalen Euro zu bringen. Die Vizechefin der Bank von Russland erklärte, dass auch Russland die Einführung einer Zentralbank- Digitalwährung plane und für Ende Juli ist in den USA die Einführung der digitalen Währung „FedNow“ geplant. Selbst die Vereinten Nationen forderten kürzlich die weltweite Einführung digitaler ID´s, die mit den privaten Bankkonten verknüpft sind. Der große Druck hinsichtlich digitaler Zentralbankwährungen kommt aber vom WEF, vom Weltwirtschaftsforum des Herrn Schwab. Das übt Druck aus auf die Regierungen der Welt, um den Übergang zu einer bargeldlosen Gesellschaft voranzutreiben. Mit 2bargeldlos“ lässt sich nicht nur steuern, was man kaufen darf bzw. nicht kaufen soll oder darf. Es kann auch kontrolliert werden, wer was wann wo um wieviel Geld gekauft hat. Mit „bargeldlos“ kann eine Regierung auch erziehen. Sie kann „Querulanten“ das Konto sperren. Dann gibt es gar nichts mehr zu kaufen, nicht einmal eine Semmel. Alles ist dann möglich.



Ich habe schon vor langer Zeit über die Nachteile der Bargeldabschaffung geschrieben. Im Artikel „Bargeld stört“ beispielsweise oder „Störfaktor Bargeld“

Und da in den Artikeln die Links zum Teil nicht mehr funktionieren – mit Hilfe von Suchmaschinen findet man die Artikel noch. Aber hier und hier sind zwei davon.