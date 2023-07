Bei den Drei Musketieren hieß es: „Einer für Alle, Alle für Einen“. In der österreichischen Politik heißt es hingegen:“Alle gegen Einen, Einer gegen Alle“. Der Eine, das ist der FPÖ- Chef Kickl und der ist jetzt im Fadenkreuz der ÖVP- Politiker. Von Kanzler Nehammer hieß es: „Herbert Kickls Positionen sind ein Sicherheitsrisiko für das Land …“ Jetzt schoss sich Verteidigungsministerin Tanner ebenfalls auf Kickl ein, meinte: „… verwundert es nicht, dass Kickl auch die österreichische Beteiligung an „Sky Shield“ für billigen Populismus opfern will“. Auch Verfassungsministerin Edtstadler meinte schon vor einiger Zeit, sie kenne Herbert Kickl gut und deswegen ist für sie eine rote Linie zu ziehen. Der ÖVP- Generalsekretär Stocker ist etwas gröber. Er bezeichnet Kickl als „sicherheitspolitischen Geisterfahrer“ und begründet das mit Kickls Umgang zum Staatsschutz und seine Beziehung zum russischen Präsidenten Putin. Außenminister Schallenberg schließt sich der Kickl- Jagdgesellschaft an und sagt: „Ich kann mir beim besten Willen keinen Kanzler Kickl vorstellen“.



Aber nicht nur ÖVP- Politiker sind gegen Kickl. Auch der neue SPÖ- Chef Babler ist gegen ihn und auch gegen die gesamte FPÖ, aber auch eine Zusammenarbeit zwischen Grünen oder NEOS und der FPÖ ist undenkbar. Weil Kickl der FPÖ- Chef ist und weil er in der Wortwahl nicht zimperlich, ja teils schon beleidigend ist. Und trotzdem führt die FPÖ mit Kickl in den Umfragen, sogar in der Kanzlerfrage hat Kickl den amtierenden Kanzler Nehammer überholt. Anscheinend ist die ÖVP jetzt draufgekommen, dass ihre Nummer 1- Position nicht nur ins Wanken gekommen, sondern schon gefallen ist und merkt spät aber doch, dass Feuer am Dach ist. Es droht im schlimmsten Fall nach der nächsten Nationalratswahl die harte Oppositionsbank. Deshalb bläst die ÖVP zum Angriff auf Kickl und die FPÖ.



Noch spannender als das Ergebnis der nächsten NR- Wahl wird sicher die Regierungsbildung. Der Bundespräsident Van der Bellen hat ja mehrfach erklärt, dass er Kickl nicht zum Kanzler angeloben würde, falls es so weit kommen sollte. Aber er meinte auch, er müsste nach der Wahl ja nicht die stärkste Partei mit der Regierungsbildung beauftragen. Was wiederum bedeuten würde, dass er den Wählerwillen missachten würde, um einen ihm nicht genehmen, aber von der Mehrheit gewählten Politiker als Bundeskanzler zu verhindern.



Und was die Abneigung Kickls gegen „Sky Shield“ betrifft: Am aktuellen Beispiel Ukraine sieht man, dass Abwehrsysteme wie ein Magnet auf angreifende Raketen wirken und dass Hyperschallraketen (noch) nicht abgefangen werden können, dürfte wohl Tatsache sein. Und „Sky Shield“ soll ja gegen russische Raketen sein und die Russen haben eben die Hyperschallraketen. Bei der Schweiz ist übrigens auch noch nicht sicher, dass sie sich wirklich an „Sky Shield“ beteiligt.