Rund um die Energiewende und den Klimawandel und den Kampf gegen diesen taucht immer wieder ein mysteriöser Begriff auf: CO2- Zertifikate. Auch mir ist dieser Begriff als solcher schon lange bekannt, aber ich habe mich nie näher damit befasst. Ich wusste nur, diese sogenannten Zertifikate kosten Geld. Woher diese sogenannten Zertifikate kommen und wohin das Geld dafür fließt, blieb mir aber verschlossen. Jetzt fand ich im Netz eine Erklärung zu dem Thema; da heißt es: „CO2- Zertifikate sind kostenpflichtige staatliche Genehmigungen, CO2 aus der Verbrennung von Kohle, Erdöl und Erdgas in die Atmosphäre auszustoßen. Durch Begrenzung und jährliche Reduktion der Zertifikatmenge soll der CO2- Ausstoß verringert werden, um eine behauptete Klimakatastrophe zu verhindern. Ein Zertifikat gilt für eine Tonne CO2, das aus der Verbrennung von 0,27 Tonnen Kohlenstoff entsteht. Zertifikate werden gehandelt. Der Preis ist in den letzten Jahren von 5 – 10 auf 80 – 100 Euro pro Tonne gestiegen. (In Österreich kostet aktuell der Ausstoß einer Tonne CO2 32,5 Euro). Eingeführt wurde diese „CO2- Steuer“ seit der Jahrtausendwende in verschiedenen Regionen der Welt mit letztlich weltweiter Handelbarkeit an sogenannten CO2- Zertifikat- Börsen (z. B. EEX in Leipzig) …“

Für das Verbrennen von Kohle, Öl und Gas müssen Unternehmen Zertifikate kaufen. Das gilt EU- weit. Und die Zertifikate werden Jahr für Jahr weniger und teurer. Die Anzahl der Zertifikate wird nämlich von der EU vorgegeben und jährlich um etwa zwei Prozent reduziert. Das heißt, die einzelnen Staaten müssen Vorsorge treffen, dass der Bedarf an Zertifikaten, also der Verbrauch von Kohle, Öl und Gas, zurückgeht. Man kann aber auch Zertifikate erwerben, indem man z. B. Bäume pflanzt. Weil die ja CO2 aus der Luft aufnehmen. Selbst der Kauf von E- Autos bringt Zertifikate. Und da zeigt sich die schräge Denkweise an der ganzen Sache. E- Autos verursachen nach Ansicht der Regierung bzw. der EU keine Emissionen und deshalb gibt es Zertifikate. Dass der Strom für die E- Autos aber zu zwei Dritteln aus fossilen Brennstoffen stammt, wird verschwiegen und dass die Produktion der für E- Autos notwendigen Rohstoffe wie z. B. Kobalt oder Lithium massive Umweltschäden und Emissionen verursacht, wird auch nicht erwähnt. Eine verlogene Schönwäscherei also. Das beschränkt sich aber nicht auf E- Autos und nicht auf die EU. Der weltgrößte Zertifikathändler sitzt in den USA und er handelt nicht nur mit Zertifikaten, sondern er erschafft auch welche. Das ist nur großen Unternehmen oder spezialisierten Agenturen gestattet. Die müssen CO2- Einsparungen nachweisen. Die dadurch geschaffenen Zertifikate werden dann an die Wirtschaft verkauft. Der Idealfall ist, wenn die Zertifikathändler auch die Zertifikate erschaffen, also die CO2- Einsparungen nachweisen. Da ist die Versuchung groß, es nicht so genau zu nehmen und das war bei dem US- Zertifikathändler der Fall. Dem wurde nachgewiesen, dass der Großteil der von dieser Firma geschaffenen und verkauften Zertifikate „keine nennenswerte Speicherung von CO2 aufweisen“. Der Firmenchef trat daraufhin zurück. Das ist aber sicher nicht das einzige Unternehmen, bei dem es so läuft. Aber es ist ein verlockendes Riesengeschäft.



Der erste, der mit dem Klima und dem Klimawandel viel Geld machte, war und ist Al Gore. Nachdem er in der US- Präsidentenwahl gegen Bush äußerst knapp verlor, machte er sich für das Klima stark – und machte persönlich ein Riesenvermögen. Auch der ehemalige US- Gouverneur Schwarzenegger schwimmt seit Jahren sehr erfolgreich auf der Klimawelle. Und generell heißt es: Der Mensch mit seinen fossilen Brennstoffen ist schuld am Klimawandel, der die Menschheit auszurotten droht. Allerdings gab es schon immer einen Wandel des weltweiten Klimas; auch ohne Menschheit. Aber ein solcher Einwand wird nicht akzeptiert. Da wurde beispielsweise schon 2019 eine Studie zur Sonne, Sonnenbahn und Strahlungsintensität im Bezug zum Klima veröffentlicht. Erstellt wurde sie von einem Team von britischen Unis und einem Institut in Aserbaidschan. Diese Studie kam zum Ergebnis, dass der durchschnittliche globale Temperaturanstieg von 1 Grad Celsius seit der vorindustriellen Zeit nicht auf Treibhausgase der Menschheit zurückzuführen ist, sondern auf die Änderung des Abstandes zwischen der Sonne und der Erde. Verringert sich der Abstand, wird es wärmer. Aber nicht nur auf der Erde, sondern auch auf anderen Planeten. Vor ein oder zwei Jahren war zu lesen, dass laut Messungen auch auf dem Mars die Temperatur ansteigt.



Diese Studie passte aber gar nicht ins Bild. Sie wurde angefeindet und es wurden ihr gravierende Fehler nachgesagt. Die Studie wurde dann zurückgezogen; „ohne jegliche haltbare Begründung“. Weil die nachgerechneten Ergebnisse korrekt sind .

P. S.: Und wer verdient jetzt mit den Zertifikaten bzw. wohin fließt dieses Geld?