Das Thema geisterte vor längerer Zeit schon einmal durch Politik und die Medien und jetzt ist es wieder da: Das geplante Vermögensregister, welches die EU einführen will. Das erste Mal war das 2016, als die Griechen sämtliche Vermögenswerte – Bargeld, Schmuck, Bilder, Teppiche etc. dem Finanzamt melden mussten. So war es zumindest beschlossen worden und damals war auch die Rede davon, dass die EU die Einführung eines sogenannten Vermögensregisters plante. Im Juli 2020 wurde auch eine Machbarkeitsstudie („Machbarkeitsstudie für ein europäisches Vermögensregister in Hinblick auf die Bekämpfung von Geldwäsche und Steuerhinterziehung“) in Auftrag gegeben. Im Ausschreibungstext heißt es u. a.: „… Es soll untersucht werden, wie aus verschiedenen Quellen des Vermögenseigentums (z. B. Landregister, Unternehmensregister, Trust- und Stiftungsregister, zentrale Verwahrstellen von Wertpapieren usw.) verfügbare Informationen gesammelt und miteinander verknüpft werden können, …“

Es wird also schon eine ganze Weile in aller Ruhe (was die Politik und die Medien betrifft) an diesem Vermögensregister gearbeitet. Drei Beraterfirmen, so ist zu erfahren, „wurden beauftragt, das Format zur Erfassung der Vermögensdaten, den geeigneten Standort des Vermögensregisters und die erforderlichen Informationen zu identifizieren …“ Trotzdem war Ende 2021 die EU- Kommissarin für für die Finanzmärkte, McGuinness, um Beruhigung bemüht und betonte, dass die EU- Kommission die Notwendigkeit eines solchen Registers nie erwähnt habe und dass ein solches auch nicht in ihren Arbeitsprogrammen vorkomme. Ob das die Wahrheit war oder nicht; im heurigen Februar wurden von EU- Ausschüssen drei Gesetzgebungsentwürfe verabschiedet, in denen das Vermögensregister vorkommt. Diese Entwürfe – Verordnung über die EU- Behörde für die Bekämpfung von Geldwäsche (AMLA), Anti- Geldwäsche- Richtlinie, EU- einheitlicher Regelungsrahmen – gehen in Richtung alles umfassende Erfassung aller Vermögenswerte und das würde bedeuten, dass per Knopfdruck die Vermögenssituation eines jeden einzelnen EU- Bürgers einsehbar wäre. Die zentrale EU- Behörde, die für diese Vermögensschnüffelei zuständig ist, ist AMLA („Anti- Money- Laundering- Authority“, Anti- Geldwäsche- Behörde). Über sie läuft der Zugang zu Registern über Vermögenswerte und wirtschaftlich Berechtigte. Erfasst werden im Vermögensregister ausländischer Immobilienbesitz, Fahrzeuge, Bargeldbestände, Kryptowährungen, Schmuck, Kunstwerke, Antiquitäten.

Die erste Frage der Bürger ist: Warum will die EU- Kommission wissen, was ich besitze, was hat die EU- Kommission mit diesem Wissen vor? Die Gefahr besteht ja, dass sich die Kommission zusätzlich zu den Steuern, die jeder Bürger zu bezahlen hat, von seinem Vermögen noch einen Teil aneignen will. Beispielsweise, um das Finanzsystem oder Teile davon zu retten oder die längst aus dem Ruder gelaufene Verschuldung wieder in den Griff zu kriegen.



Die zweite Frage lautet: Und was ist mit dem Datenschutz? Neben den Strafverfolgungsbehörden, dem Finanzamt und den Behörden zur Geldwäschebekämpfung sollen nämlich auch Personen „mit berechtigtem Interesse“ Zugang zum Vermögensregister bekommen. Das wären z. B. Journalisten oder Organisationen der Zivilgesellschaft etc. Da gäbe es dann keine Privatsphäre mehr, auch dieses Register würde den gläsernen Menschen erschaffen.



Ein ehemaliger Chef eines Goldhandels- Unternehmens sagte zum Zweck des Vermögensregisters: „Wenn jemand ein Vermögensregister einführt, dann ist der ultimative Zweck, mir diese Werte irgendwann wegzunehmen. Es geht darum, sie einzukassieren. Ansonsten bräuchte niemand ein solches Register …“ Der Termin zur Einführung des Vermögensregisters steht noch nicht fest, die Gesetzgebungsvorschläge werden zur Zeit im Europaparlament und im Rat diskutiert. Die Kommission hofft aber, dass es 2024 so weit ist.



Die so oft zitierten „Werte der EU“ erodieren Tag für Tag mehr vor sich hin, bis sie restlos verschwunden sind.



Ja; und hier („Griechenland war der Test“) sowie hier („Die Sache mit den Schulden“) habe ich vor längerer Zeit zu diesem Thema geschrieben – samt interessanten Fremdartikeln.