Da gab es jetzt in Brüssel den Lateinamerika- Gipfel. Genau genommen war es der EU- CELAG- Gipfel. Wobei CELAG für die Gemeinschaft der Lateinamerikanischen und Karibischen Staaten steht. Diese Gemeinschaft hat 33 Mitglieder mit über 550 Millionen Menschen. Ist also, was Mitgliedsländer, Einwohner und Gesamtgröße betrifft, größer als die EU. Zu den Mitgliedern zählen natürlich auch die sogenannten Mercosur- Staaten, mit denen die EU ja unbedingt das sogenannte Mercosur- Abkommen abschließen will. Und mit den CELAG- Staaten gab es jetzt nach acht Jahren wieder ein großes Gipfeltreffen. Es ging dabei um das Mercosur- Abkommen, um den Ukraine- Krieg und natürlich auch um den Klimawandel und um die Industrialisierung in Ländern Lateinamerikas und der Karibik. Diese Länder haben es nämlich satt, auf Rohstofflieferanten reduziert zu werden. Deswegen hat die EU- Chefin von der Leyen kurz nach dem Gipfel bekannt gegeben, dass die EU in der Region 45 Milliarden Euro investieren will. Außer einer Absichtserklärung, mit Chile den Handel mit „kritischen Rohstoffen“ (z. B. Lithium und Kupfer) auszuweiten und eine weitere Absichtserklärung mit Uruguay, den Handel mit erneuerbarer Energie auszubauen, war eigentlich nichts drinnen. Beim ZDF hieß es dazu, dass sich Europas Arroganz rächt. Und trotz der Bemühungen der EU, mit den Mercosur- Staaten das Handelsabkommen abzuschließen, werden die Geschäfte zwischen diesen Staaten und China intensiviert. Was die EU natürlich gar nicht gerne sieht. Schließlich geht es um den Einfluss der EU in diesem Teil der Welt und um den Wettbewerb.



Die Medienberichte über das EU- CELAC- Treffen beschränken sich im Großen und Ganzen aber auf ein Thema: Auf den Ukraine- Krieg. Und dazu kann man auf der ZDF- Seite lesen: „… Kann Europa den Rest der Welt in Sachen Russlands Angriffskrieg auf seine Seite ziehen?“ Die einfache und klare Antwort ist: Nein, kann die EU nicht. Weil viele lateinamerikanische Länder den Ukraine- Krieg als rein europäische Angelegenheit sehen. Der Großteil der Medienberichte beschränkt sich auch in umfangreicher Form auf die Schlusserklärung des Gipfels. Geplant war seitens der EU ja, mit einer gemeinsamen Gipfel- bzw. Schlusserklärung eine klare Botschaft an den russischen Präsidenten Putin zu senden. Es sollte ihm klargemacht werden, dass er weltweit immer mehr isoliert ist und dass Russland weitere wirtschaftliche Nachteile in Form von neuen und auch verschärften Sanktionen zu befürchten hat, wenn der Krieg nicht beendet wird. Dieser Plan ging gründlich daneben. Eine Verurteilung des russischen Angriffskrieges, wie die EU sie sich vorstellt und wünscht, gibt es in Afrika nicht und auch in Asien nur ansatzweise und auch nicht in Lateinamerika und in der Karibik. Eigentlich haben die CELAC- Staaten bei diesem Gipfel der EU eine Ohrfeige verpasst. Es gab keine Verurteilung Russlands; ja, es gab nicht einmal eine von allen akzeptierte gemeinsame Erklärung. Statt in dieser Erklärung der Verurteilung Russlands zuzustimmen, fügten die Südamerikaner einen Punkt hinzu. Sie forderten die EU- Staaten auf, Reparationszahlungen für die durch Sklaverei verursachten Schäden zu zahlen. Aber nach der Veröffentlichung eines Textes erklärte die Vertretung Nicaraguas, dass sie das, „… was heute großspurig und fäschlicherweise als Konsenserklärung des 3. CELAC- EU- Gipfels präsentiert wurde, nicht unterzeichnet, gebilligt oder unterstützt“ hat.



Dieser Gipfel war ein weiterer Beweis des Machtverlustes der EU, des Westens. Die EU, so ist zu hören, hatte zu diesem Gipfel auch den ukrainischen Präsidenten Zelenskyj eingeladen, aber nach Protest der CELAC- Staaten musste die EU die Einladung zurücknehmen. Für die Niederlage der EU bei diesem Gipfel waren hauptsächlich Venezuela, Nicaragua und Kuba verantwortlich und es wird jetzt gemutmaßt, ob die von russland wohl eine Belohnung dafür bekommen werden.