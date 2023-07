Russland hat das Getreideabkommen mit der Ukraine („Black Sea Grain Initiative“) nicht mehr verlängert. Als Grund wird angegeben, dass die Ukraine bzw. der Westen getroffene Zusagen an Russland nicht erfüllt haben. Da ging es u. a. um die Forderung, dass Russland Getreide und Düngemittel exportieren darf und dass eine von der Ukraine gesprengte Ammoniak- Pipeline wieder instandgesetzt wird. Dieses Getreideabkommen wurde vor einem Jahr unter Vermittlung des türkischen Präsidenten Erdogan und der UNO zwischen Russland und der Ukraine abgeschlossen und seither mehrmals verlängert. Eine Voraussetzung für das Zustandekommen der ukrainischen Getreideexporte war, dass in den betroffenen Häfen wie Odessa die von der Ukraine verlegten Seeminen geräumt werden mussten. Dann begannen die Getreidetransporte durch das Schwarze Meer, wobei die Schiffe im türkischen „Nadelöhr“ Bosporus auf illegal transportierte Waffen (für die Ukraine) kontrolliert wurden. Das stärkste Argument für das Getreideabkommen war, dass man die ärmsten und von Hungersnot bedrohten Länder, z. B. in Afrika, unterstützen wolle. Von der UNO wurde auch ein Teil der ukrainischen Exporte im Rahmen des World Food Programs aufgekauft. Bald nach den ersten Lieferungen war aber schon zu erfahren, dass es nicht ganz so ablief. Da war zu vernehmen, dass ein großer Teil des von der Ukraine verkauften und exportierten Getreides in der Türkei verblieb, ein weiterer großer Teil als Futtergetreide in EU- Staaten ging und nur ein kleiner Teil, etwa 20 Prozent nach damaliger Info, an arme und von Hunger bedrohte Länder ging.



Jetzt also jammern, weil es das Getreideabkommen nicht mehr gibt, und Putin den Vorwurf machen, dass er den Hunger als Waffe einsetzt, ist sonst nichts als Heuchelei des Westens. Vor ein paar Tagen hieß es in deutschen Medien, dass das Auslaufen des Getreideabkommens „besonders schlimm für Menschen in Ostafrika, Afghanistan oder Jemen“ sei, „die Hilfe brauchen“. Die deutsche Außenministerin Baerbock forderte bei einem UN- Besuch von Präsident Putin gar, „es zu unterlassen, Hunger als Waffe einzusetzen“. Diese Äußerungen sind deshalb als heuchlerisch oder unverschämt (man könnte sie eigentlich auch als Lüge bezeichnen) einzustufen, weil offizielle Daten der Vereinten Nationen das Gegenteil belegen. Der Sudan – in Ostafrika – bekam über das Getreideabkommen gerade einmal 95.000 Tonnen. Das sind bescheidene 3 Prozent der Gesamtimporte des Sudan. Der vom Bürgerkrieg und Hunger geplagte Jemen bekam 260.000 Tonnen; das sind nicht einmal 7 Prozent der Gesamtimporte. Das gleiche Bild bietet sich in – von der ARD angeführten – Afghanistan. Das bekam 131.000 Tonnen ukrainisches Getreide, was ebenfalls nur 3 Prozent der Getreideimporte ausmacht. dieses Getreide kam zur Gänze indirekt über das Welternährungsprogramm der UNO, das „World Food Program“ WFP ins Land. Im Regelfall bezieht Afghanistan seine Getreideimporte aus Ländern wie z. B. Pakistan. Diese drei Staaten namentlich als Leidtragende des ausgelaufenen Abkommens zu bezeichnen, ist eine unverschämte Verdrehung von Tatsachen. Bei Afghanistan kommt dann noch dazu, dass von den USA „eingefrorene“ Devisenreserven in Höhe von mehreren Milliarden Dollar auch nicht für Lebensmittel- und Medikamentenkäufe freigegeben werden.



Wie aus den Daten von „un.org“ (Black Sea Grain Initiative Joint Coordination Centre) ersichtlich ist, wurden über das ukrainische Getreideabkommen insgesamt 32,9 Millionen Tonnen exportiert. Davon gingen fast 8 Millionen Tonnen nach China, fast 6 Millionen Tonnen nach Spanien, mehr als 3,2 Millionen Tonnen in die Türkei, über 2 Millionen Tonnen nach Italien, knapp 2 Millionen Tonnen in die Niederlande, 870.000 Tonnen nach Israel usw. Ziemlich genau zwei Drittel der gesamten ukrainischen Exporte im Rahmen des Getreideabkommens gingen in diese paar Staaten. Das sind aber keine von Hungersnot bedrohten Staaten.



Übrigens; es wird wohl kaum jemand mitbekommen haben, dass im vorigen Jahr in den USA 14 Millionen Tonnen Mais schon auf den Farmen vernichtet wurden (so war es jedenfalls auf einer Schweizer Seite zu lesen), weil sich wegen der „zu niedrigen Weltmarktpreise“ Ernte und Export nicht lohnten. Aber Verschenken an notleidende Länder kam auch nicht in Frage. Das hätte ja Kosten verursacht. Und ja; das durch ausfallende Getreideexporte fehlende Geld in der ukrainischen Staatskasse muss jetzt wohl oder übel von der westlichen Allianz aufgebracht werden. Denn der Krieg kostet Geld, viel Geld.