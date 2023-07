Kürzlich zeigte sich bei einer „Eurobarometer“- Umfrage, dass bei den Österreichern die Europäische Union unterdurchschnittlich schlecht abschneidet. Nur 35 Prozent der Befragten sehen die EU „insgesamt positiv“. Auch vom EU- Parlament halten die Österreicher nicht viel. Nur von 30 Prozent der Befragten wurde es als „gesamt positiv“ bewertet. Nur; das war auch die letzten Jahre nicht viel anders. Österreich steht mit dieser Einstellung allerdings nicht alleine da. Auch in Tschechien hält sich die Begeisterung für die EU in Grenzen. Aber nicht nur zur EU, sondern auch zur NATO und zu den Vereinten Nationen. Diese Informationen kamen aber nicht über eine Eurobarometer- Umfrage zutage, sondern diese Umfrage wurde vom „Zentrum für Meinungsforschung“ durchgeführt. Die jetzige Umfrage lief von Ende März bis Ende Mai, die letzte Umfrage im Juli vergangenen Jahres.

Das Vertrauen in die Europäische Union betrug im vergangenen Jahr bei den Tschechen noch 58 Prozent und sank laut jetziger Umfrage auf 46 Prozent; ein gewaltiger Absturz. Das Vertrauen in die Vereinten Nationen (UN) ging im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls zurück; auf 52 Prozent. Auch das Vertrauen in die NATO – Tschechien ist ja NATO- Mitglied – ist deutlich gesunken; auf 56 Prozent. Dabei war der jetzige tschechische Präsident Pavel sogar Vorsitzender des NATO- Militärausschusses. Ein Jahr vorher vertrauten der NATO noch 67 Prozent. Das ist ein Vertrauensverlust von 11 Prozent innerhalb eines Jahres. Der gleiche Vertrauensverlust, nämlich 11 Prozent, betrifft die UNO.

Das Vertrauen der Tschechen in die Europäische Union war schon immer starken Schwankungen unterworfen. Von 2003 bis 2011 bewegte es sich um etwa 55 Prozent. 2004 stieg es jedoch auf 64 Prozent, bevor sich dieser Wert 2007 halbierte. Der EU- Beitritt Tschechiens erfolgte übrigens am 1. Mai 2004. 77,3 Prozent hatten bei einem Referendum für einen EU- Beitritt gestimmt. Im Jahr 2012 sank das Vertrauen in die EU dann auf 40 Prozent, im Jahr 2016 sogar auf 37 Prozent. Den Vertrauensverlust auf den bisherigen Tiefstwert im Jahr 2016 begründeten die Studienautoren mit der Wirtschafts- und Migrationskrise. Dabei blieb ja auch Tschechien mehr oder weniger verschont vor der Massenmigration 2015/ 2016. Überraschenderweise war 2022 das Vertrauen in die NATO das erste Mal das höchste unter den drei in der Studie genannten Institutionen. Warum die EU nicht sonderlich viel Vertrauen genießt, geht aus der Studie nicht hervor. Dabei ist Tschechien einer der größten Netto- Empfänger in der EU, ist also finanzieller Nutznießer, und hat auch nicht die Probleme mit Brüssel wie z. B. Polen und Ungarn.