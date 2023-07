In letzter Zeit hört man ziemlich häufig über die BRICS- Staaten bzw. Staatengruppe. Dass man zunehmend von dieser Gruppe hört, ist ein untrügliches Zeichen, dass dieser Gruppe aufstrebender Wirtschaftsmächte von den westlichen Wirtschaftsgruppen G7 oder G20 und auch von der Politik immer mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird. Am 22. August findet im südafrikanischen Johannesburg ein großer BRICS- Gipfel statt. Da wurde ja schon viel darüber gerätselt und geschrieben, ob auch Putin bei diesem Gipfel dabei ist; weil ja vom Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) ein Haftbefehl gegen ihn erlassen wurde. Da Südafrika ein Mitglied des Internationalen Strafgerichtshofes ist bzw. diesen anerkennt, müsste es bei einer Einreise Putins den Haftbefehl vollstrecken. Die südafrikanische Regierung wollte deswegen den IStGH verlassen, was aber von Präsident Ramaphosa kurz nach der Ankündigung widerrufen wurde. Und um es kurz zu machen: Putin wird beim Gipfel nicht persönlich dabei sein, sondern nur per Video zugeschaltet.



Es wird erwartet, dass bei diesem Gipfel folgenschwere Entscheidungen getroffen werden. Es geht das Gerücht, dass eine teils goldgedeckte Währung auf Kryptobasis vorgestellt wird. Die soll als Handelswährung innerhalb der BRICS- Länder dienen und somit den US- Dollar verdrängen. Die BRICS- Länder machen jetzt schon etwa 40 Prozent der Weltbevölkerung aus, haben zusammen etwa 3 Milliarden Menschen, und die Wirtschaftsleistung beträgt etwa ein Viertel der globalen Wirtschaftsleistung. Und sie haben einen immensen Rohstoffreichtum, teils fast ein Monopol darauf. Daran hapert es beispielsweise bei den G7- Staaten, die zum Teil von den BRICS- Staaten abhängig sind. Es wird aber auch erwartet, dass beim Johannesburg- Gipfel die BRICS- Gruppe neue Mitglieder aufnehmen wird. Da wird u. a. Saudi- Arabien genannt. Das ist bemerkenswert, da die Saudis ja seit Jahrzehnten sehr eng mit den USA verbandelt waren nach dem Motto: „Petro- Dollars gegen Sicherheit“. Aber seit Präsident Bidens Amtsantritt haben sich die Beziehungen stark abgekühlt. Insgesamt bemühen sich aktuell angeblich etwa 40 Staaten um eine Aufnahme in die BRICS- Gruppe, darunter fast alle OPEC- Staaten, und 22 haben schon formell um den Beitritt angesucht. Der einzige große Ölproduzent außerhalb der OPEC sind die USA. Das heißt, der Westen wird künftig noch abhängiger von der OPEC. Denn an ein endgültiges Aus bei Öl und Gas ist noch lange nicht zu denken.



Zum BRICS- Gipfel bemühte sich auch der französische Präsident Macron um eine Einladung und kontaktierte deshalb den südafrikanischen Präsidenten. Er bekam keine Einladung und Russland erklärte sogar: „… Und da liegt es auf der Hand, dass das Erscheinen von Vertretern des kollektiven Westens dort einfach unangemessen ist“. Vor ein paar Tagen konnte man erfahren, dass von Südafrika 70 Staats- und Regierungschefs eine Einladung zum BRICS- Gipfel erhielten, jedoch kein einziger Vertreter eines Staates des Westens. In einer Aussendung wurde allerdings betont, dass westliche Länder zwar nicht eingeladen wurden, dass aber von BRICS nie gesagt wurde, dass sie nicht mit ihnen sprechen würden. Der Bruch mit dem Westen wird aber immer deutlicher; das hat sich letztens auch beim EU- CELAC- Gipfel gezeigt. Auslöser und/oder Verstärker ist der Ukraine- Krieg, der ja ein Krieg der NATO/ des Westens gegen Russland ist. Es kristallisiert sich immer deutlicher heraus: Nordamerika, Europa, Australien und ein paar weitere Staaten gegen den Rest der Welt.



Es ist also kein Zufall, dass der Westen der BRICS- Gruppe immer mehr Aufmerksamkeit schenkt. Der globale Einfluss dieser Gruppe wird steigen, während der des Westens und speziell jener der EU schwinden wird. Das wissen die EU- Politiker auch, aber in ihrer Vasallentreue gegenüber den USA nehmen sie das hin.