Während es jetzt viel Geschrei mit vielen Halbwahrheiten und Lügen gibt wegen des von Russland nicht mehr verlängerten Getreide- Abkommens, gab es vor ein paar Tagen eine ganz andere Meldung bezüglich Nahrung. Da wurde berichtet, dass Wissenschaftler der EU- Kommission raten, die Steuern auf rotes und verarbeitetes Fleisch zu erhöhen, mehr pflanzliche Alternativen zu Fleisch anzubieten und auch verbindlich vorzuschreiben. („Raise tax on red meat and make plant- based alternatives mandatory …“) Diese Empfehlung von Fachleuten aus ganz Europa wurde der EU- Kommission Anfang Juli übergeben. Diese sogenannten Fachleute meinen, dass der übermäßige Konsum von „nicht nachhaltigen und ungesunden Produkten“ mit minimalen Kosten für die Gesellschaft wirksam reduziert werden kann, wenn auf die Produkte hohe Steuern aufgeschlagen werden. Es wird dann auch gleich angeführt, wofür diese Verbrauchssteuer verwendet werden soll, nämlich: „Die Einnahmen aus dieser Besteuerung sollen verwendet werden, um Ungleichheiten beim Zugang zu Lebensmitteln zu verringern, indem sie auf der Grundlage gezielter Nahrungsmittelsubventionen an einkommensschwache Haushalte umverteilt werden“. Und natürlich soll diese Maßnahme mit dem Klimawandel bzw. dem Treibhausgasausstoß verbunden werden und es soll dabei auf das Emissionshandelssystem (ETS) und den Mechanismus zur Anpassung der Kohlenstoffgrenzen zurückgegriffen werden.



Dass bei dieser Diskussion um Fleisch die sogenannten „Neuen Lebensmittel“ wie Grillen, Heuschrecken und Würmer nicht vergessen werden, ist fast klar. Sie werden ja, so heißt es von Fachleuten, wesentlich umweltfreundlicher produziert als z. B. Schweine- oder Rindfleisch. Und es wird auch gleich mit der Keule gedroht. Der wissenschaftliche Berater der EU- Kommission erklärt: „Damit Europa (gemeint ist die EU) seine Gesundheits- und Nachhaltigkeitsziele erreichen kann, muss sich die Art und Weise, wie wir Lebensmittel produzieren, vertreiben und konsumieren, ändern, und das kann nicht alleine dem Verbraucher überlassen werden“. Alles klar? Zuerst soll uns die Wahlfreiheit genommen werden zu essen was wir wollen. Und dann kommt vielleicht irgendwann auch eine Rationierung; natürlich alles im Sinne der Gesundheit und Nachhaltigkeit.



In diesem Sinne ist es wahrscheinlich auch, dass in großem Stil in die Produktion von künstlichem Fleisch investiert wird. In den Niederlanden beispielsweise werden Fabriken gebaut, in denen Laborfleisch erzeugt werden soll. Dass die Produktion irrsinnig viel Strom benötigt, stört nicht. Es soll dann ja genug Solar- und Windstrom geben. In den USA wurden zwei sauteure Betriebe gebaut, die künstliches Hühnerfleisch produzieren. Einer der Investoren für Produktionsstätten dieser Art ist Bill Gates. Zu den Fleischalternativen wie Laborfleisch oder „Fleisch“ auf pflanzlicher Basis sagte er: „Ich glaube, dass diese Produkte irgendwann sehr gut sein werden, auch wenn ihr Anteil heute noch gering ist“. Weniger optimistisch äußerte er sich zur Wahrscheinlichkeit, dass ein großer Teil der Menschheit wegen der Klimarettung zu Veganern wird. Er meinte: „Für Menschen, die sich vegan ernähren wollen, ist das großartig. Aber ich glaube nicht, dass die meisten Menschen das tun werden“.



Jetzt zurück zum von Russland aufgekündigten ukrainischen Getreideabkommen: Es soll jetzt auch verstärkt ukrainisches Getreide über das Festland exportiert werden, beispielsweise über Rumänien, Bulgarien oder Griechenland, um es in dortigen Häfen des Schwarzen Meeres oder des Mittelmeeres zu verladen und zu exportieren. Über diese Häfen gelangt ja auch ein Teil der westlichen Waffen in die Ukraine. Allerdings haben 5 EU- Staaten schon deponiert, dass sie das Importverbot für ukrainisches Getreide verlängern wollen. weil wegen des Preises die eigenen Bauern in ihrer Existenz bedroht werden und weil das ukrainische Getreide großteils Gentech- Getreide ist, welches sie nicht wollen. Der ukrainische Präsident tobt deswegen, nennt das „uneuropäisch“. Und es stimmt auch nicht, dass wegen des aufgekündigten Getreideabkommens viele Länder deswegen jetzt von Hungersnot bedroht sind. Auf dieser Seite ist wesentlich einfacher ersichtlich als hier auf einer Seite der Vereinten Nationen, dass die armen Länder vom ukrainischen Getreide fast nichts abbekamen.