Die EU- Kommission versucht immer intensiver, diese EU umzumodeln, den Mitgliedern Souveränität zu entziehen und eine zunehmend autoritäre Zentralregierung einzurichten. Das wäre jedenfalls im Interesse Brüssels, denn dann gäbe es keine zeitraubenden Diskussionen mehr mit dem EU- Parlament oder den Regierungen der Mitgliedsstaaten. Man könnte dann auch das Einstimmigkeitsprinzip über Bord werfen, welches ja auch jetzt schon vereinzelt trickreich umgangen wird. Das wäre aber auch im Interesse der USA, denn eine willfährige EU- Spitze würde alle US- Forderungen abnicken und die einzelnen Mitgliedsstaaten hätten ja nichts mehr zu sagen. Aber um den Schein eines demokratischen Anstrichs zu wahren, dürfen die EU- Mitgliedsstaaten über neue Gesetzesvorschläge sogar abstimmen oder eher zustimmen. Nur; da spielen osteuropäische Länder nicht immer mit und Polen und Ungarn sind ja als „Querulanten“ in Brüssel nicht gerade beliebt. Ungarn machte sich in Brüssel unbeliebt wegen der „Veto- Keule“ und Polen reichte letztens eine Beschwerde ein gegen die EU- Vorschriften zur Landnutzung, Landnutzungsänderung und Forstwirtschaft (LULUCF – land use, land use change and forestry), weil diese Vorschriften nach Ansicht Polens die Zuständigkeiten der Mitgliedsstaaten verletzen. Diese LULUCF- Verordnung wurde vom Rat im März 23 förmlich angenommen. Sie soll sicherstellen, die Netto- Emissionen in der EU bis 2030 um mindestens 55 Prozent zu senken und bis 2050 Klimaneutralität zu erreichen. Wobei das Jahr 1990 als Referenzjahr für die Senkung der Emissionen um 55 Prozent dient. Die polnische Regierung hat jetzt nachgelegt und weitere Klagen gegen die EU- Klimapolitik eingereicht. Sie bezeichnet diese Politik als „autoritär“ und macht klar, dass sie „Brüssels Diktat nicht zulassen wird“.

Für emotionale Diskussionen sorgte der Beschluss über das Ende der Verbrenner- Motoren, wonach ab 2035 keine Neuzulassung für Diesel- und Benzinfahrzeuge mehr erfolgen darf. Nach wochenlangen Streitereien wurde eine Ausnahme für „klimaneutrale synthetische Kraftstoffe“, sogenannte „E- Fuels“, zugelassen. Und gegen das Verbot von Fahrzeugen mit Verbrenner- Motor reichte Polen eine Klage beim EUGH ein, genau so wie gegen das Absenken des Emissionszieles bei Treibhausgasen und die weitere Begrenzung bei der Zuteilung von kostenlosen CO2- Zertifikaten. Die polnische Klimaministerin fragt sich nämlich, ob die EU- Kommission autoritär entscheiden will, mit welcher Art von Fahrzeugen die Polen fahren dürfen oder müssen und ob die Energiepreise in Polen steigen müssen oder nicht. Die polnische Ministerin stellt die Interessen ihres Landes und ihrer Bürger über die Interessen der EU und das ist es, was der Kommission Angst macht. Der Großteil der EU- Mitgliedsstaaten macht das nämlich nicht, sondern nickt ab, was Brüssel will. Nationale Interessen zählen nicht.



Polen hat auch das „Fit für 55“- Paket (das ist jenes Paket über die Reduktion der Emissionen um 55 Prozent bis 2030) zur Gänze abgelehnt und nicht nur in einzelnen Punkten. Dieses „Fit für 55“- Paket wird nämlich, sollte es tatsächlich konsequent durchgezogen werden, schlimme Folgen bis hin zu einem schweren Rückgang der Wirtschaft mit allen Konsequenzen haben. Aber für die Verblendeten in der Politik mag das heißen: Ein Wirtschaftseinbruch bedeutet ein leichteres Erreichen der Klimaziele. Und was die Gratis- CO2- Zertifikate betrifft: In Polen wird mehr Strom in Kohlekraftwerken erzeugt als in den meisten anderen EU- Ländern. Sollte Polen weniger Gratis- Zertifikate bekommen, würde sich der Strom verteuern. Und kommt das Verbrenner- Aus, werden zwangsläufig mehr E- Autos gefahren werden. Somit wird wesentlich mehr Strom benötigt – aus Kohlekraftwerken. Mehr Emissionen, mehr Zertifikate, höherer Strompreis. Deswegen der Widerstand der polnischen Regierung.



Auch Ungarn lehnt sich gegen Brüssel auf. Auch dort heißt es, dass das EU- Recht mit dem nationalen Recht vereinbar sein muss und nicht nationales Recht an EU- angepasst werden muss. Sollte es nicht so sein, so ein ungarischer Staatssekretär, müssten die nationalen Verfassungsgerichte einschreiten und nationalem Recht den Vorrang geben.