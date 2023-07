„Green Deal“, „Erneuerbare Energie“, „Null- Emmission“. Die neuen Zauberworte, denen nicht nur in Österreich alles unterzuordnen ist. Deswegen gibt es Streit, weil da und dort zu wenig Windräder stehen; zumindest aus der Sicht so mancher Klimaretter und Umweltschützer. Und auch bei den Photovoltaikanlagen wird Druck gemacht und mit massiven Förderungen – aus Steuergeld – der Anreiz erhöht, neue Anlagen auf Feldern und Wiesen und Dächern zu bauen. Neue PV- Anlagen und Windräder braucht das Land, und zwar viele. Wir müssen klimaneutral werden und E- Autos und Haushaltsgeräte und Computer und Smartphone und und und brauchen Strom, viel Strom.



Und dann nimmt sich der österreichische Staatsfunk ORF in der ZIB2 dieses Themas an. Die Moderatorin stellt die Frage, warum sich bei bestem Wind wohl Windräder nicht drehen und gibt gleich die Erklärung dazu: „… Es liegt am Stromnetz. Die Leitungen in Österreich sind nämlich nicht stark genug, um all den Strom, der hierzulande aus Wind und Sonne erzeugt wird, immer aufnehmen zu können, und der wird immer mehr …“ Das Problem ist ja, dass sich der Strom in dieser Größenordnung nicht speichern lässt. Eine Art der Speicherung ist aber, Speicherkraftwerke zu betreiben, mit dem überschüssigen Strom das Wasser in die Speicherseen hochzupumpen. Dann sind die Speicherkraftwerke jederzeit einsatzbereit, um Strom zu produzieren. Diese Speicherkraftwerke sind aber in den Bergen, im Westen Österreichs. Und die Windräder und großen PV- Anlagen befinden sich großteils im Osten Österreichs. Im Burgenland, in Nieder- und Oberösterreich. Und da, zwischen dem Osten und dem Westen Österreichs, liegt das Problem. Der Chef von Austria Power Grid erklärt dann: „Das Stromnetz in Österreich ist für die eingespeisten Energiemengen nicht ausgerichtet. Leider haben wir nicht die Stromleitungen dafür. Das heißt, wir brauchen ausreichend leistungsstarke Stromleitungen, um diesen Austausch zwischen den Pumpspeichern und den Erneuerbaren zu jedem Zeitpunkt bewerkstelligen zu können. Das ist die große Herausforderung im Stromsystem“.



„… Leider haben wir nicht die Leitungen dafür …“ Ob das die grüne Energieministerin Gewessler auch weiß? Beim Gas stellte sich ja heraus, dass sie mit ihrem Informations- und Wissensstand nicht gerade brillieren konnte. Und beim Strom passiert es jetzt, dass die Produktion gedrosselt werden muss, weil es an passenden Leitungen hapert. Der Bau neuer Hochleistungs- Stromleitungen dauert aber, das geht nicht von jetzt auf gleich und auch nicht von heute auf morgen. Deshalb jetzt die bange Frage: Hat die Frau Ministerin wohl eine einfache und präzise und vor allen Dingen eine schnelle Lösung für dieses Problem? Denn dass das ein Problem ist, wird sie ja wohl nicht bestreiten.