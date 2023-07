Dass die jetzige deutsche Regierung die schlechteste und unbeliebteste ist, die Deutschland je hatte, sagen nicht nur Umfragen und ist längst kein Geheimnis mehr. Dass als Folge des Wirkens dieser Regierung die deutsche Wirtschaft nicht erst seit heute schwer leidet, ist auch bekannt. Die Rahmenbedingungen für die Wirtschaft passen schon lange nicht mehr, um international konkurrenzfähig zu bleiben. Da wäre an erster Stelle der hohe Strompreis zu nennen. Aber diese …naja; eben diese Regierung musste ja unbedingt die letzten drei AKW´s abschalten. (Auch wenn man kein Freund von Atomkraft ist; es war vorhersehbar, dass die Abschaltung alles andere als eine gute Idee ist.) Nach der Abschaltung der eigenen Werke dann Atomstrom aus dem Ausland importieren und dreckige Kohlekraftwerke reaktivieren ist ja wirklich mehr als nur zum Kopfschütteln. Und eine eigene Raffinerie abwürgen, weil man kein „böses“ Öl mehr kaufen will, mutet ja auch etwas sonderbar an. Und so wie Kanzler Kohl vor der Wiedervereinigung im Wahlkampf von „blühenden Landschaften“ im Osten Deutschlands sprach, (was sich als katastrophale Fehleinschätzung erwies) so meinte der grüne Träumer und Wirtschaftsminister Habeck, entgegen warnender Stimmen, Deutschland in kürzester Zeit in eine grüne Industrienation umwandeln zu können. Dieser grüne Traum ging mehr als daneben; es droht die Deindustrialisierung. Die wurde ja lange Zeit bestritten oder kleingeredet und der Wirtschaftsminister sprach gar von Panikmache. Er wollte Deutschland zum Vorzeigeland grüner Industriepolitik machen. Klimaschutz und Industrie sollten sich ergänzen und nicht als Konkurrenten auftreten. Gegen Ende 2021 sagte Habeck noch: „Klimaschutz sichert Freiheit, Gerechtigkeit und nachhaltigen Wohlstand. Es gilt, die soziale Marktwirtschaft als eine sozialökologische Marktwirtschaft neu zu begründen“.



Und jetzt steht die deutsche Regierung vor den Scherben ihrer Wirtschaftspolitik. Während die Wirtschaft der USA, von China, ja eigentlich aller Staaten mehr oder weniger stark wachsen wird, sogar jene Russlands um vermutlich 1,5 Prozent – und das trotz der Sanktionen – wird Deutschlands Wirtschaft als einzige schrumpfen. Laut Prognosen um 0,3 Prozent. Und diese Prognose kommt nicht von irgendwo oder von irgendwem, sondern vom IWF. Deutschland ist das Schlusslicht bei der IWF- Konjunkturprognose für die größten Volkswirtschaften. Das ist der aktuelle Zustand der „Wirtschaftslokomotive“ der EU. Verantwortlich dafür ist neben der Politik auch der hohe Strompreis, der absolutes Gift für die Wirtschaft ist. Anscheinend hat Habeck das verinnerlicht. In einem Interview, mit welchem er Befürchtungen auslöst, sagt er nämlich: „… Die Industrie wünscht sich für diese kritische Phase, wo die Preise höher sind, also die Strompreise vor allem höher sind, als sie davor waren, da wünscht sie sich weitere Unterstützung. Das Stichwort ist ein Industriestrompreis. Dafür werbe ich auch. Wir haben auch nicht mehr viel Zeit, sonst in der Tat sagen die: Wir investieren schon, aber nicht mehr in Deutschland..“ Und es sind ja schon Unternehmen aus Deutschland abgezogen und andere haben angekündigt, Investitionen im Ausland, z. B. in den USA, zu tätigen.



Habeck will, um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, Schulden machen und die Wirtschaft mit vielen Milliarden subventionieren, weil (auch) wegen der hohen Strompreise Teile der deutschen Industrie nicht überleben werden. Habeck erklärt das: „Das sind Gelder, die wir aufnehmen, das sind also schuldenfinanzierte Gelder … Aber die Frage ist: Keine Gelder aufnehmen oder keine Industrie mehr haben? Und ich werbe dafür, dass wir uns für die Industrie entscheiden“. Der Präsident des ifo- Instituts gibt aber zu bedenken: „Staatliche Subventionen sind nicht die Lösung, das sollten wir möglichst schnell abbauen oder gar nicht erst anfangen …“



Zur wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland schreibt ein US- Magazin: „Der Niedergang der größten Volkswirtschaft des Kontinents wird die bereits polarisierte politische Landschaft der EU erschüttern … Deutschlands größte Unternehmen kehren dem Vaterland den Rücken“.



Bleibt nur mehr die Frage: Ist Deutschland wirklich am Ende?