Vor ein paar Tagen gab es zwei Ereignisse, die auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun haben: Der Russland- Afrika- Gipfel im russischen Sankt Petersburg und der Militärputsch im afrikanischen Staat Niger. Über das Gipfeltreffen wurde in hiesigen Medien nicht allzu viel berichtet; außer dass er angeblich „krachend gescheitert“ ist. Eingeladen waren mehr als 50 afrikanische Staats- und Regierungschefs und der größte Teil der Länder folgte der Einladung auch. Die Beteiligung kann also mit „krachend gescheitert“ nicht gemeint sein. Nicht allzu viel berichtet wurde auch über die Bemühungen von US- und EU- Politikern, im Vorfeld die afrikanischen Politiker vom Besuch des Gipfels abzuhalten und sie obendrein zu überreden, ins Lager der Russland- Sanktionierer zu wechseln. Südafrika beispielsweise wurde von Victoria Nuland beehrt. Die ist immerhin im US- Außenministerium Staatssekretärin für politische Angelegenheiten und für ihre scharfe und direkte Ausdrucksweise bekannt. („Fuck EU“) Und ja; einige afrikanische Staaten beugten sich dem Druck und es nahm niemand am Gipfel teil; zu denen gehörte Niger. Der Großteil aber folgte der Einladung. Und beim parallel zum Gipfel stattfindenden Forum diskutierten etwa 1.000 Offizielle verschiedenste Themen. Beim Gipfel versprach Putin sechs afrikanischen Staaten Gratis- Getreidelieferungen in der Größenordnung von 25.000 bis 50.000 Tonnen. Und bei der Abschlusserklärung des Gipfels kam der Westen gar nicht gut weg. Aber das war zu erwarten gewesen.



Das zweite Ereignis war der Militärputsch in Niger und geputscht wurde am ersten Tag des Gipfels. Und Niger war einer jener Staaten, die beschlossen hatten, nicht am Russland- Afrika- Gipfel teilzunehmen. Warum überhaupt geputscht wurde, ist nicht so ganz klar. Angeblich deswegen, weil Präsident Bazoum ein schwacher und abhängiger Präsident war, der sich dem westlichen Druck beugte und nicht zum Gipfel reisen wollte. Das Land ist weit weg, Informationen gibt es wenig und das ganze Thema berührt uns kaum. Oder etwa doch? Ein paar österreichische Soldaten halten sich angeblich noch im Nachbarland Mali auf und wer weiß, was in dieser Gegend in der nächsten Zeit passieren könnte. Die Gegend, also Niger und seine Nachbarländer, waren einmal französische Kolonien und sind auch heute noch französisches Einflussgebiet. Das hat sich in Niger sogar noch verstärkt, nachdem in den Nachbarländern Mali und Burkina Faso das französische Militär des Landes verwiesen wurde und nicht nur dort die russische „Wagner- Gruppe“ vertreten ist und Russlands Einfluss in Afrika zunimmt.



Jetzt hat die Westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS den Putschisten in Niger ein Ultimatum gestellt: Wenn binnen einer Woche der rechtmäßige Präsident nicht wieder eingesetzt ist, wird militärisch interveniert. Auch Frankreich ist nicht untätig, bereitet militärische Luftschläge vor und auch der EU- Außenminister Borrell meldet sich zu Wort. Er schreibt: „… Die Europäische Union unterstützt alle Maßnahmen, die die ECOWAS als Reaktion auf diesen Putsch ergriffen hat, und wird sie rasch und entschlossen unterstützen … Die Europäische Union lehnt den Vorwurf ausländischer Einmischung ab …“ Nur; worum geht es, was ist der Grund für das plötzliche Interesse der Franzosen und der EU an dem Land? Es geht nicht nur, aber jedenfalls auch um Uran. Niger gehört zu den größten Uranproduzenten und Frankreich gehört wegen seiner vielen Atomkraftwerke zu den größten Uranverbrauchern weltweit und Frankreich bezieht den Großteil seines Urans aus Niger. Bis jetzt, und das soll auch so bleiben, wenn es nach Frankreich geht. Allerdings hat laut Medienberichten die neue Militärregierung in Niger die Ausfuhr von Uran nach Frankreich mit sofortiger Wirkung verboten. Auf einer „X“- Seite heißt es: Das Militärregime in Niger hat mit sofortiger Wirkung den Export von Uran nach Frankreich verboten. Über 50 Prozent des in Niger geförderten Uranerzes werden zur Befeuerung französischer Kernkraftwerke verwendet. 24 Prozent der Uranimporte in die EU kommen von Niger“. Jetzt ist Feuer am Dach in Paris. Bei „ihrem“ Uran und wenn es um ihre Interessensgebiete geht, verstehen die Franzosen keinen Spaß. Niger könnte ein neuer internationaler Krisenherd werden.



Mit den Vorgängen um Niger zeigt sich: Die beiden Ereignisse haben was gemeinsam: Russlands Einfluss auf den afrikanischen Kontinent soll unterbunden werden.