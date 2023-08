Wochenlang gab es Klima- Alarm. Von den heißesten Tagen weltweit wurde berichtet – was die globale Temperatur betraf – und dass es seit tausenden von Jahren, gar seit 120.000 Jahren, nicht mehr so heiß war. („… die Erde hat gerade den heißesten Tag, die heißeste Woche und das heißeste Monat seit 120.000 Jahren erlebt.“) Lokale Extrem- Temperaturen wurden laufend vorhergesagt; ja, vorhergesagt. Es wurde dann aber nicht immer so heiß wie angekündigt. Ganz arg trieb es in letzter Zeit der deutsche Gesundheitsminister. Der träumte angeblich schon von „Klima- Lockdowns“ und verscherzte es sich mit seinen italienischen Freunden wegen eines Panik- Tweets bezüglich der Hitze in Italien, weil er zu dem Zeitpunkt seinen Urlaub irgendwo in Italien verbrachte. (“ Die Hitzewelle ist spektakulär hier … Der Klimawandel zerstört den Süden Europas. Eine Ära geht zu Ende“.) Nun ja, er bekam eine passende Antwort darauf. Die Medien wurden nicht müde, über die extremen Waldbrände in Griechenland, Kroatien, Italien und anderswo zu berichten. Dass diese Feuer großteils, vielleicht sogar ausnahmslos durch Brandstiftung ausbrachen, darüber wurde kaum berichtet. Dafür gab es eine kuriose Meldung des österreichischen Rundfunks ORF zu den Waldbränden. Da hieß es doch tatsächlich: „Eine Hitzewelle mit Extremtemperaturen jenseits der 40 Grad Celsius trocknet nicht nur Böden und Wälder aus, die Oberfläche wird auch extrem heiß, sodass es vermehrt zu Selbstentzündung kommt“. Diesen Blödsinn kommentierte der deutsche Wetterexperte Kachelmann wie folgt: „Genau das ist das Problem, wenn man Waldbrände als klimawandelentzündet umlügt: Man bringt dann das ganze Thema und dessen wissenschaftliche Zusammenhänge in Misskredit“. Es ist auch schon die Rede von zehntausenden Hitzetoten in Europa. Andere bezweifeln solche Zahlen aber sehr stark. Um die vermeintliche (oder tatsächliche) tödliche Gefahr der globalen Erwärmung für die Menschheit kommt auch schon Geoengineering zur Anwendung, um die Sonne zu verdunkeln und die Erde abzukühlen. Nur; das dürfte nicht ganz gefahrlos sein und niemand kann sagen, wie dieses Experiment ausgeht.

Ja, und jetzt ist der Juli vorbei und auch die Hitze, die sehr viele Menschen sogar genossen. Und kaum, dass die Hitze vorbei ist, kann man auch schon lesen, dass der Sommer schon vorbei ist, dass die Temperaturen in nächster Zeit unter dem langjährigen Durchschnitt sein werden. Es spricht aber auch niemand mehr davon, dass es im Frühjahr viel zu kalt und viel zu nass war. Es passt auch nicht in die Klimawandel- Geschichte der zunehmenden Erderwärmung, dass vor ein paar Wochen der beste schwedische Eisbrecher, unterwegs auf einer Klima- Forschungsexpedition zwischen Nordspitzbergen und Nordgrönland, wegen zu viel Eis für diese Jahreszeit die Expedition abbrechen und umkehren musste. Es mussten auch die Forschungen auf dem Eisfeld wegen Problemen mit den vielen Eisbären abgebrochen werden, wie eine schwedische Zeitung schrieb. Und einer der Meteorologen an Bord erklärte: „Das Eis war eine ziemlich schwierige Angelegenheit. Wir sind nicht so weit nach Norden gekommen, wie wir es uns gewünscht hätten …“



Es gibt noch mehr Anzeichen, aber auch Studien, die gegen eine weitere Klimaerwärmung in den nächsten Jahrzehnten sprechen und damit sind nicht „Null CO2“ und ähnliches gemeint. Da gab es z. B. Anfang Oktober 2018 in einem US- Magazin einen Artikel mit dem Titel: „NASA Sees Climate Cooling Trend Thanks to Low Sun Activity“ („NASA sieht Trend zur Abkühlung des Klimas dank geringer Sonnenaktivität“). Der Artikel beginnt mit: „Die Klimaalarmisten können sich einfach nicht mehr beruhigen. Die NASA meldet, dass die Sonne in eines der tiefsten solaren Minima des Weltraumzeitalters eintritt, und die Erdatmosphäre reagiert entsprechend. Fangen Sie also an, das CO2 abzupumpen. Wir werden alle Treibhausgase brauchen, die wir bekommen können …“ Im Jänner 2019 konnte man im „Focus“ lesen: „Trotz Klima- Erwärmung: Forscher sagen Mini- Eiszeit wie im Mittelalter voraus“. Da heißt es: „Seit einiger Zeit sehen Forscher eine Mini- Eiszeit heraufziehen – zuletzt Wissenschaftler der University of California in San Diego im Fachjournal „Astrophysical Journal Letters“. Beide Artikel beziehen sich auf eine nachlassende Sonnenaktivität.



Und dass im Winter 2020/ 2021 Spanien ein Jahrhundert- Schneechaos erlebte, in der Saudi- Wüste Kamele im Schnee unterwegs waren, es in den USA extreme Schneestürme gab, man auf „wetter.de“ lesen konnte „Die kälteste Wetterlage seit Jahren bahnt sich an“, daran erinnert sich kaum noch jemand. Ein schwedischer Ozeanograph sagte schon 2015: „Bis etwa 2030 bis 2040 wird die Sonne ein neues Sonnenminimum erleben. Dies geht aus einer Vielzahl von Studien … hervor. Während der vorangegangenen großen Sonnenminima … verschlechterten sich die klimatischen Bedingungen bis hin zur kleinen Eiszeit. 2018 sagte der gleiche Forscher: „… können wir die Rückkehr einer kleinen Eiszeit erwarten“. Diese Theorie der Abkühlung der Erde auf Grund der nachlassenden Sonnenaktivität vertreten auch andere Forscher.



Und jetzt kann man sich aussuchen: Vertraut man all denen, die den Kampf gegen den Klimawandel, gegen die zunehmende globale Erwärmung, vorantreiben und uns entrechten, enteignen ( „…ihr werdet nichts besitzen und glücklich sein ..“) und bevormunden wollen, oder vertrauen wir auf die Forscher und ihre Studien, die das Gegenteil behaupten, nämlich nämlich eine kommende Kaltzeit. Von denen man sehr wenig hört, weil sie gegen den Mainstream arbeiten. Dann müssten wir uns aber bald „warm anziehen“. Das sogar wörtlich.