Der 6. August ist der Jahrestag zum Gedenken an die erste in einem Krieg auf Menschen abgeworfene Atombombe. Die Bombe mit dem Code- Namen „Little Boy“ wurde auf die japanische Stadt Hiroshima abgeworfen. Hiroshima war damals ein großer Militärstützpunkt, aber der Großteil unter den zehntausenden Toten nach der Explosion waren Zivilisten. Drei Tage später, am 9. August, wurde die Stadt Nagasaki ebenfalls von einer US- amerikanischen Atombombe getroffen. Auch hier gab es zehntausende Tote und auch hier wurde der Großteil der Stadt völlig zerstört.



Niemand spricht mehr davon, dass die Toten der beiden Katastrophen großteils Zivilisten waren. Es wird nur mehr davon gesprochen, dass die beiden Atombombenabwürfe auch in Asien und Monate nach Europa den Zweiten Weltkrieg beendeten. Heute wird an den jährlich stattfindenden Gedenkveranstaltungen häufig davon gesprochen, dass diese Katastrophen eine „Mahnung an die Menschheit“ sind. Es soll der Menschheit immer bewusst sein, welche Zerstörung sie mit den von ihr entwickelten Waffen anrichten kann. Es waren die ersten und einzigen Atombomben, die gegen die Menschen eingesetzt wurden. Aber sicher nicht deswegen, weil Politikern, Militärs und der Menschheit vor Augen geführt wurde, welche apokalyptischen Folgen der Einsatz solcher Waffen hat. Es war eher die Angst vor einem atomaren Gegenschlag, die weitere Einsätze verhinderte und für ein „Gleichgewicht des Schreckens“ sorgte, bei dem es bei gegenseitigen Drohungen unter den Großmächten blieb. Also nicht aus moralischen Gründen, sondern wegen des Selbsterhaltungstriebes. Es gab trotzdem Situationen, bei denen die Menschheit knapp an einem Atomkrieg vorbeischrammte. Die „Kuba- Krise“ ist das bekannteste Beispiel dafür. Die USA duldeten es nicht, dass die Russen so knapp vor ihrer Haustür einen Stützpunkt errichten wollten und riskierten einen Atomkrieg. (Von den Russen wird allerdings erwartet, dass sie amerikanische bzw. NATO- Stützpunkte vor ihrer Haustür dulden.)

Die Atommächte wurden mehr; die offiziellen Atommächte sind heute die USA, Russland, China, Frankreich, Großbritannien, Indien, Israel, Nordkorea, Pakistan. Und es wurden Atomsprengköpfe mit wesentlich schlimmerem Zerstörungs- und Vernichtungspotential entwickelt und gebaut als die ersten zwei eingesetzten Bomben. Es gibt heute etwa 12.500 Atomsprengköpfe auch auf Raketen, die jeden Punkt der Erde mit ihrer tödlichen Fracht treffen können. Und während Russland mit Ausnahme der kürzlich nach Weißrussland verlegten Atomraketen sein Arsenal des Grauens im eigenen Land stationiert hat, verfolgen die USA als NATO- Staat eine andere Strategie. Die setzen auf die sogenannte „nukleare Teilhabe“ als Abschreckungspolitik der NATO. Mit dieser Teilhabe werden NATO- Staaten „ohne eigene Nuklearwaffen in die Zielplanung und in den Einsatz der Waffen durch die NATO einbezogen“, wie es auf Wikipedia heißt. Im Zuge dieser „nuklearen Teilhabe“ werden folgende Länder zu de-facto Atommächten gemacht: Belgien, Deutschland, Niederlande, Italien, Türkei. In diesen Ländern sind etwa 150 Stück US- Atomwaffen stationiert. In der EU gibt es also mit Frankreich eine offizielle Atommacht und mit Belgien, Deutschland, den Niederlanden und Italien noch zusätzlich 4 Staaten mit Atomwaffen.



Und im Ukraine- Krieg gibt es schon wieder Drohungen mit Atomwaffen, genau genommen schon seit einem Jahr. Die begannen mit dem damaligen britischen Premier Johnson und den Russen. Man kann also mit Fug und Recht sagen, dass die Menschheit nicht klüger wird. Sie lernt nicht aus Fehlern, sondern sie wiederholt sie. Oder sind es nur die Politiker und Militärs (und ein paar im Hintergrund), die nicht klüger werden.