Ist schon seltsam. Immer, wenn sich bei den Bidens was tut, gibt es wieder einen Paukenschlag bei Trump, auf den sich dann die Medien konzentrieren. So auch dieses Mal wieder. Da gab es die Anklage wegen Verschwörung gegen die Vereinigten Staaten. Trump schien das eher locker zu nehmen, bezeichnete den Ankläger als „gestört“, erklärte, dass es ihm eine Ehre sei, vor Gericht zu sein, und bekannte sich „nicht schuldig“. Die Debatte in den Medien drehte sich um die Frage, ob Trump trotz der Anklagen Präsidentschaftskandidat für die Wahl 2024 wird oder ob es den Demokraten gelingt, ihn mit all den Anklagen aus der Politik zu verbannen. Trump sieht in der jetzigen Anklage eine „Farce“ und behauptet, die Vorwürfe seien haltlos. Die Medien waren mit dieser Geschichte jedenfalls voll ausgelastet. Da ging völlig unter bzw. wurde von den meisten Mainstream- Medien gar nicht beachtet, dass es für Präsident Joe Biden und seinen Sohn Hunter eng werden könnte. Die Bidens, Sohn Hunter wie auch sein Vater Joe, haben ja schon seit Jahren Probleme in Zusammenhang mit der Ukraine, bei denen es immer wieder um Bestechung und Korruption geht. Bei Hunter Biden geht es dann zusätzlich um einen geplatzten Deal mit der Staatsanwaltschaft. Er wollte sich der Steuerhinterziehung schuldig bekennen und hoffte, ohne Gefängnis davon zu kommen. Die Staatsanwaltschaft ließ diesen Deal platzen und so bekannte sich Hunter „nicht schuldig“. Dann gibt es auch noch eine Anklage wegen unerlaubten Waffenbesitzes. Da spielt auch seine Drogensucht eine Rolle.



Durch den geplatzten Deal zwischen der Verteidigung Bidens und der Anklage kommt Hunter Biden um eine Gerichtsverhandlung nicht herum und muss eine Verurteilung, eventuell sogar Gefängnis, befürchten. Der Ankläger spricht von einem „Sieg für die Gerechtigkeit“. Da Joe Biden bis jetzt darauf besteht, nächstes Jahr wieder als Präsidentschaftskandidat anzutreten, ist der Prozess gegen seinen Sohn diesem Plan nicht gerade förderlich. Viel schlimmer aber ist noch, dass bei den Ermittlungen gegen Hunter Biden alle Spuren zu Joe Biden führen. Und das schlimmste ist, dass ein langjähriger Freund und Geschäftspartner von Hunter Biden in einem TV- Interview über das System der Bidens auspackte und belastende Details erzählte. Da geht es um „ernsthafte politische Einmischungen des Präsidenten und seines Sohnes in ausländische Geschäftstätigkeiten, die auch Joe Bidens Präsidentschaft in ernste Gefahr bringen könnten“, wie zu lesen ist. Und die Geschichte mit den Geheimdokumenten, die in Joe Bidens Garage entdeckt wurden, ist auch noch nicht ausgestanden. Aber das Gefährlichste für die Bidens ist das, was Hunters Freund, ein Anwalt, ausplauderte. Der war gemeinsam mit Hunter Biden ab 2014, also nach dem Maidan- Putsch, im Vorstand des ukrainischen Gaskonzerns Burisma. Und in dieser Funktion stellte Hunter viele Kontakte wichtiger Persönlichkeiten zu seinem Vater Joe Biden her – auch gegen Geld, wie es heißt. Das war aber nicht nur bei Burisma so, sondern auch bei anderen Unternehmen, in denen Hunter von seinem Vater eingesetzt wurde. Der Ex- Freund Hunters erzählte aber auch, dass es bei Geschäftsessen häufig Telefonate zwischen Joe Biden und Hunter und auch mit den Geschäftspartnern Hunters gab. Und diese Geschäftspartner waren auch russische und kasachische Oligarchen und chinesische Parteifunktionäre. Für diese von Hunter hergestellten Kontaktaufnahmen floss viel Geld in Hunters Taschen. Der Präsident bestreitet, dass er von den Geschäften seines Sohnes Bescheid wusste, aber Hunters Ex- Freund sagt etwas anderes. Er behauptet, dass Joe Biden von allen Beziehungen seines Sohnes mit dessen Geschäftspartnern wusste.



Jetzt gibt es die Probleme, die Hunter Biden wegen Drogen, Kontakten zu Prostituierten, illegalen Waffenbesitzes und seiner umstrittenen Aktivitäten in diversen Unternehmen und wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung hat; schlimm genug für den Wahlkampf seines Vaters. Durch die Aussagen des Ex- Freundes von Hunter könnte es aber noch viel schlimmer kommen. Sollten nämlich eindeutige Beweise für Korruption und Amtsmissbrauch durch den ehemaligen Vizepräsidenten und jetzigen Präsidenten vorgelegt werden, würde eine Welle der Empörung auch von Seiten der Demokraten den Traum von einer zweiten Präsidentschaft zunichte machen. Da würden auch weitere Attacken von Bidens „zweistufigem Justizsystem“ auf Trump nichts mehr ändern. Das wäre das Aus für das „System Biden“.