Da gibt es jetzt Berichte über eine Veranstaltung im Oktober 2022 in Wien, über das sogenannte SDG- Dialogforum. SDG steht dabei für Sustainable Development Goals“, also „Ziele für nachhaltige Entwicklung“. Das sind die 17 Ziele der Agenda 2030 der Vereinten Nationen. Manche Leute, u. a. die EU- Chefin von der Leyen, sprechen dabei auch vom „Great Reset“. Bei dieser Wiener Veranstaltung nahmen auch Minister Rauch, Ministerin Gewessler und Ministerin Edtstadler an der Podiumsdiskussion teil und diskutierten mit. Und da zeigte sich ganz deutlich: In der österreichischen Regierung sitzen Extremisten. Radikale Extremisten, die sich schon bei der Corona- Pandemie austobten – das wurde bei dieser Diskussion auch zugegeben – und die Radikalität beim Kampf gegen den Klimawandel noch steigern wollen. Es wird nämlich ein „Quervergleich“ gezogen zwischen den Corona- Maßnahmen und der Klimakrise.

Wer den Extremismus in der Regierung noch nicht bemerkte; bei dieser Podiumsdiskussion wurde er bestätigt. Der grüne Minister Rauch sagte nämlich: „Ich finde den Beitrag extrem spannend, den Quervergleich zu ziehen … Wir haben es in der Pandemiebekämpfung … geschafft, weltweit in einer Radikalität zu agieren, auch hier in Österreich, mit Maßnahmen, die waren vorher unvorstellbar. Wir haben Sondersituationen geschaffen, auch gesetzlich, weil wir Dinge außer Kraft gesetzt haben, Eingriffe in Freiheitsrechte vorgenommen haben, die waren enorm tiefgreifend … Weil sie haben mit einer unglaublichen Radikalität auf die Krise reagiert … und deshalb war es möglich, diese Radikalität an den Tag zu legen. Die Frage ist, wieviel Radikalität trauen wir uns in der Bekämpfung der Klimakrise zu … natürlich hatten wir heuer Hitzetote in Europa, mehr wie COVID- Tote im Übrigen; ja. Sei auch noch zu erwähnen …“ Seine Bemerkung zu den Hitzetoten kann man übrigens so nicht stehen lassen. Viele Studien sagen was anderes bzw. nennen gravierend andere Zahlen. Auch das mit der Zahl der COVID- Toten ist so eine Sache. Und dann gibt es seit der Corona- Impfung die nachgewiesene Übersterblichkeit.





Der Minister spricht beinahe mit Stolz darüber, wie extrem und mit welcher Radikalität Österreich bei der Pandemiebekämpfung vorging. So extrem übrigens wie nur einige Länder weltweit, wobei in Österreich der Erfolg dieser Maßnahmen zu wünschen übrig ließ und nicht annähernd mit den verursachten Kosten Schritt halten konnte. Das stellte ja auch der Rechnungshof fest. In dieser Zeit war Österreich – zwar unter besonderen Umständen – nicht viel was anderes als eine Diktatur. Die grüne Ministerin Gewessler ist auf ihre Weise noch extremer. Sie meint zu den kommenden Maßnahmen wegen der Klimakrise: “ … die radikaleren- die ja gar nicht radikal sind, ja, da geht es schlicht und ergreifend um unser Überleben auf dem Planeten, es ist eine radikale Frage, weil da geht es um die Basis … das sind keine radikalen Maßnahmen, das sind notwendige Maßnahmen, die müssen wir gemeinsam auf den Weg bringen …“

Extremer geht kaum: Ganz gleich, wie radikal; es sind ihrer Meinung nach alternativlose Maßnahmen, die um jeden Preis durchzuziehen sind. Es könnte sich dabei, wie in Deutschland schon zu hören ist, um sogenannte „Klima- Lockdowns“ handeln oder um massive Einschränkung der Reisefreiheit. Auch Einschränkungen der Privatsphäre oder anderer bürgerlicher Rechte wäre denkbar oder etwa auch ein sogenanntes „CO2- Konto“ mit entsprechenden Abbuchungen, auch davon ist schon zu hören. Mir wird jedenfalls angst und bange, wenn ich auf die extremen Maßnahmen der radikalen Klimaschutz- Fanatiker denke. Die man sich bis vor Kurzem gar nicht vorstellen konnte.



Mich würde es auch nicht wundern, wenn Österreich, so wie schon bei Corona, wieder das „Versuchslabor“ sein würde beim Ausloten der Grenze der gerade noch vertretbaren Radikalität bei den Klima- Maßnahmen. Im Moment bietet sich die Regierung dafür ja freiwillig an.