Das Wetter spielt weltweit verrückt. Stürme, Überschwemmungen, Hagel, Schneefall, zu heiß, zu kalt, zu trocken, zu nass. Alles Klimawandel? Alles menschengemachter Klimawandel? Bei den ungewöhnlichen Wetterphänomenen des letzten Jahres oder etwas mehr vielleicht nicht. Anfang des vergangenen Jahres gab es nämlich einen gewaltigen Vulkanausbruch unter Wasser, im Südpazifik in der Nähe des Tonga- Archipels. Das ist sehr weit weg und abgelegen und vielleicht gab es deswegen so gut wie keine Information über diesen Vulkanausbruch, vielleicht gab es aber auch andere Gründe dafür. Allerdings hat dieser Ausbruch Auswirkungen auf das Klima der ganzen Welt. Die extremen Wettererscheinungen des letzten Jahres sind diese Auswirkungen und die werden noch eine Weile andauern, ist zu befürchten. Beobachtungen ergaben, dass es in den unteren Luftschichten ungewöhnlich viel Feuchtigkeit gibt. Und diese große Menge an Feuchtigkeit in der Luft stammt vom erwähnten Vulkanausbruch unter Wasser. Bei dem „passte“ nämlich alles. Die Intensität des Ausbruchs und die tiefe unter Wasser. Wäre der Ausbruch schwächer gewesen, hätte das Gewicht des Wassers den Ausbruch fast erstickt. Wäre der Ausbruch in dieser Stärke tiefer unter Wasser passiert, hätte das Wassergewicht ebenfalls wie ein Deckel gewirkt. Wäre der Ausbruch in dieser Stärke näher an der Oberfläche passiert, wäre wohl Lava und Asche in die Atmosphäre geschleudert worden. (Was das wiederum bewirken kann, , allerdings nicht unter Wasser, hat vor einigen Jahren ein Vulkanausbruch auf Island gezeigt. Auf Wochen war in Europa der Flugverkehr eingestellt bzw. stark eingeschränkt.) Da wäre dann auch darüber berichtet worden. Bei den herrschenden Parametern – Intensität des Ausbruchs und Tiefe unter Wasser, nämlich etwa 150 Meter – gelangten weniger Lava und Asche in die Atmosphäre, dafür Unmengen an überhitztem Dampf und Wasser.



Die NASA „erwischte“ mit einem Satelliten die Eruption und konnte auch verschiedene Messungen durchführen. Sie veröffentlichte dazu einen Artikel mit dem Titel: „Tonga Eruption Blasted Unprecedented Amount of Water into Stratosphere“ („Tonga- Eruption schleudert beispiellose Wassermengen in die Stratosphäre“). Laut NASA wurde der Wasserdampf in Höhen von 12 Kilometer bis 53 Kilometer, also oberhalb der Stratosphäre, geschleudert. Wenn man sich vorstellt, dass niedrig fliegende Satelliten in etwa 90 Kilometer Höhe sind, dann erahnt man die Urkraft des Ausbruchs. Viel ärger und fast unvorstellbar ist, was die NASA bezüglich Wasserdampf gemessen und errechnet hat: Die NASA kam zu dem Ergebnis, dass durch diesen Unterwasser- Vulkanausbruch und das dadurch verdampfte Wasser der Wassergehalt der Atmosphäre um 10 Prozent zugenommen hat. Um 10 Prozent! Weil unvorstellbare Mengen Wasser in Form von Dampf durch die Explosion des Vulkans einem Atompilz gleich bis in die Stratosphäre hochgeschleudert wurden. Die Druckwelle, die durch den Vulkanausbruch in Verbindung mit Wasser entstand, war weltweit messbar. Es war somit klar: Da war etwas Großes passiert. Die NASA errechnete, dass die Wassermenge, die in Form von Dampf hochgeschleudert wurde, der Menge von 58.000 gefüllten Schwimmbecken mit Olympia- Abmessungen entspricht. Das ist ein unvorstellbarer Würfel von mehr als 520 Meter Seitenlänge.



Dieses Wasser bzw. der Dampf aus dieser Wassermenge verteilte sich über den ganzen Globus. Und er reduzierte die Sonnenintensität; weil Sonnenstrahlung reflektiert wurde. Und weil der Ausbruch auf der Südhalbkugel der Erde passierte, waren die Folgen dort auch früher zu spüren. Das waren ein ungewöhnlich kalter Winter mit Schneemassen. Und es gab einen ungewöhnlich kalten und nassen Sommer. (Australische Bekannte haben mir dieses Leid geklagt.) Das Wasser kommt aber auch in Form von Regen wieder zu Boden. In äquatornahen Bereichen regnet es große Mengen relativ warmen Wassers; die Temperatur der Meere steigt etwas. Und an Land gibt es Überflutungen. Und dann verdunstet das Wasser wieder und der Dunst steigt auf. Es wird eine Weile dauern, bis sich alles wieder einpendelt. Eines ist aber klar: Der Mensch kann für die Folgen des Vulkanausbruches nichts dafür, er kann aber auch nichts dagegen machen und kann sie nicht beeinflussen. Da helfen auch die ganzen Klimaschutz- Maßnahmen nichts. Und Vulkanausbrüche, ob an Land oder im Meer, kann man nicht verhindern oder verbieten.



P. S.: Als der Krakatau 1883 ausbrach, wurden angeblich etwa 20 km3 Lava und Asche ausgeworfen. Die klimatischen Folgen waren jahrelang zu spüren, durch die Lufttrübung sank auf der Nordhalbkugel die Temperatur.