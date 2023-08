In der aktuellen Niger- Krise geht es um den weggeputschten, gewählten Präsidenten, um Demokratie, um Rechtsstaatlichkeit, um Frieden in der Region. Oder etwa doch nicht? Vor ein paar Tagen hieß es, dass die neuen Machthaber in Niger ein Exportverbot für Uran bzw. Uranerz und Gold verhängt haben. Es gibt aber auch Medien, die behaupten, dass es derartige Ausfuhrverbote nicht gibt. Uranerz ist jedenfalls das mit Abstand wichtigste Exportgut des afrikanischen Landes, wobei der Nutznießer in erster Linie Frankreich ist und nicht Niger. In den französischen Kernkraftwerken werden etwa 40 Prozent Uran aus Niger verfeuert. Auch Gold wird abgebaut und exportiert; großteils nach Frankreich. Um aber beim Uran zu bleiben: Für Frankreich würde ein Ausfall des Urans aus Niger ein Problem bedeuten, denn etwa 70 Prozent des elektrischen Stroms in Frankreich kommt aus AKW´s. Und Frankreich ist nicht gewillt, einen Verlust des nigrischen Urans einfach so hinzunehmen.



Die EU- Kommission hat Atomkraft als „grüne“ Energie eingestuft, weil es keinen CO2- Ausstoß bei der Stromproduktion gibt. Dass jede Menge CO2 ausgestoßen wird beim Uranabbau, bei der Umwandlung und Aufbereitung des Erzes, bei der Produktion der Brennstäbe, bei der Wiederaufbereitung der abgebrannten Brennstäbe, beim Bau der AKW´s usw., das wird alles ausgeblendet. Ausgeblendet wird auch, dass über die riesigen Kühltürme Unmengen an Wärme in die Atmosphäre und in das Kühlwasser (Rücklauf) abgegeben wird. Nicht gerade förderlich für den Klimawandel. Ausgeblendet wird aber auch ein noch viel größeres Problem. Die EU will ja bis 2050 klimaneutral sein; mit allen Konsequenzen. Deswegen – und auch wegen der Atomkatastrophe in Fukushima, Japan – wurde 2012 in Deutschland der Atomausstieg beschlossen. Zu dem Zeitpunkt war Atomenergie ja noch keine „grüne“ Energie, das wurde erst 2022 festgelegt. Deutschland schaltete trotzdem die letzten drei Atommeiler ab – und kauft jetzt teilweise von Frankreich überteuerten Atomstrom zu, wenn die eigene Stromproduktion nicht ausreicht. In der EU betreiben übrigens 12 Staaten Atomkraftwerke mit insgesamt 100 Reaktoren, das ist etwa ein Viertel der weltweiten Reaktoren. Die alle brauchen Uran und natürlich auch die AKW´s in Großbritannien und in den USA und wo immer sonst noch.



Und diese Länder mit Atomkraftwerken, zumindest die im Westen, könnten auf Grund des Ukraine- Krieges Probleme bekommen bei der Beschaffung des Brennstoffes für ihre Atommeiler. Was die US- Atomkraftwerke betrifft (dazu muss man daran erinnern, dass in der Ukraine ein Stellvertreterkrieg zwischen den USA und ´Russland abläuft): Russland ist nach wie vor mit 16 Prozent einer der größten Lieferanten von aufbereitetem Uran in die USA. Die größten Lieferanten für die USA sind Kanada und Kasachstan mit je 22 Prozent. Bei Kasachstan muss aber erwähnt werden, dass es beim weltweiten Abbau einen Marktanteil von mehr als 40 Prozent hat. Das NATO- Land Kanada an zweiter Stelle bringt es nur auf 15 Prozent und Namibia ist mit 11 Prozent am dritten Platz. Dann kommt Australien und Russland ist mit 5 Prozent weit abgeschlagen am fünften Platz. Nur, und das ist der Haken, das russische Unternehmen Rosatom hält bei den fünf größten Tochterunternehmen des kasachischen Bergbaukonzerns Kazatomprom einen Anteil von 50 Prozent. Die Russen kontrollieren also den Uranabbau in Kasachstan. Das waren 2021 immerhin fast 22.000 Tonnen. Die Russen kontrollieren somit auch, wohin das Uran geht. Und das meiste geht nach Russland zur Umwandlung und zur Anreicherung und dann unter anderem in die USA. Uran ist, somit verständlich, nicht mit Sanktionen belegt. Die Chinesen wiederum haben in Namibia bei den Uranbergwerken das Sagen und Namibia liegt weltweit bei der Uranförderung an dritter Stelle.

Und dass sich Russland und China gegenseitig unterstützen, ist kein Geheimnis, und die wirtschaftlichen Beziehungen der beiden Länder werden immer intensiver, was nicht verwundert, da beide Länder zur BRICS- Gruppe gehören. Auch das ist eine Folge der westlichen Sanktionen gegen Russland. Russland und China haben es also in der Hand, den Ländern mit Atomkraftwerken im Westen das Leben schwer zu machen. Obwohl Russland bis jetzt immer als verlässlicher Vertragspartner bekannt war.