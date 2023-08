In der EU bremst sich die Wirtschaft ein, Deutschland rutscht als größte Wirtschaftsmacht der EU sogar ins Minus. Obendrauf wurde Deutschland von Russland in der Wirtschaft sogar überholt; beim BIP nach Kaufkraftparität liegt Russlands Wirtschaft nun weltweit an fünfter Stelle vor Deutschland. Das haben Berechnungen der Weltbank ergeben. In der EU schaut es also nicht besonders gut aus.Einzig die Waffenschmieden haben Grund zum Jubeln; dank des Ukraine- Krieges gibt es volle Auftragsbücher und volle Kassen. Die EU- Staaten können in die Ukraine liefern, was sie wollen: Es ist immer noch, aber auch immer wieder zu wenig. Die Russen scheinen trotz anderslautender Behauptungen ziemlich erfolgreich zu sein beim Vernichten der vom Westen gelieferten Waffen und darum werden auch immer bessere, immer schwerere, immer teurere Waffen geliefert. Eine spannende Frage ist, was der Westen wohl nach Kampffliegern liefern will; was kann da noch in Frage kommen?



Gesamtwirtschaftlich schaut es in den USA wesentlich besser aus als in der EU. Die investiert zwar auch unzählige Milliarden in den Ukraine- Krieg, die verkraften das aber leichter, haben sich auch abgesichert. Und die USA verdienen prächtig mit dem teuren Flüssiggas, das sie den EU- Staaten verkaufen. Die Russen würden zwar trotz Krieg ihr günstiges Gas liefern, aber leider gibt es die Nord Stream- Leitungen nicht mehr. Einen Strang gäbe es schon noch, aber Deutschland will kein Gas, weil die USA das so wollen. Noch mehr als mit Gas verdienen die USA natürlich mit Waffen, denn ein großer Teil der NATO- Waffen sind US- Waffen und fast alle EU- Staaten sind auch NATO- Staaten.



Die westlichen Waffenproduzenten haben im vergangenen Jahr einen Rekordumsatz von 400 Milliarden US- Dollar erzielt und heuer sollen es nochmals um 50 Milliarden mehr werden. Eine Goldgrube, dieser Ukraine- Krieg. Für die westlichen Waffenlieferanten und die ukrainischen Nutznießer der gigantischen Korruption. Die echte Größenordnung wird nicht einmal die Ukraine kennen, geschweige denn die NATO oder sonst wer im Westen. Auch wenn es hunderttausende Tote gibt und das Land zerstört ist; den Wiederaufbau zahlen nicht die Waffenproduzenten, sondern die Steuerzahler in der EU und vielleicht auch ein wenig die in den USA. Und ja; auch die Russen werden zahlen müssen. Ein US- General schrieb vor fast 100 Jahren ein Buch mit dem Titel: „Krieg ist ein Geschäft“. Das trifft heute vielleicht noch mehr zu als damals. Die Kriegspolitik ist nämlich ein großer Gewinn für die USA, das wurde letztens ganz unverblümt gesagt. Da zeigt sich plötzlich, dass das Scheitern der ukrainischen (Gegen-) Offensive gar nicht so von Bedeutung ist. Man ist versucht zu denken, dass es beim Ukraine- Krieg nicht um die „westlichen Werte“ und Ähnliches geht, sondern um Geld. Und um die Möglichkeit, Waffen und Waffensysteme zu testen, zu verbessern, zu entwickeln. Der republikanische Fraktionsvorsitzende im US- Senat sagte das letztens ziemlich deutlich: „Lassen Sie mich zunächst sagen, dass wir in diesem Krieg keinen einzigen Amerikaner verloren haben. Das meiste Geld, das wir im Zusammenhang mit der Ukraine ausgeben,wird in den USA ausgegeben, um moderne Waffen nachzuliefern. Es schafft also Jobs hier in den USA und verbessert unser eigenes Militär für das, was vor uns liegen mag“. Dass die USA in der Ukraine keinen einzigen Amerikaner verloren haben, stimmt natürlich so nicht. Keinen offiziellen US- Soldaten, aber Söldner und vielleicht auch geheim tätige US- „Ausbildner“. Und mit „das, was vor uns liegen mag“ meint er vielleicht einen Krieg gegen China.



Zurück zur schwächelnden EU: Die britische Zeitung „Financial Times“ errechnete, dass die direkten Verluste von EU- Unternehmen auf dem russischen Markt seit Anfang der Sanktionen gegen Russland im Februar 22 ungefähr 100 Milliarden Euro betragen. Die Zeitung erklärte, dass bei Unternehmen eine „Vermögensbeeinträchtigung“ aufgetreten sei und weitere Kosten entstanden seien.