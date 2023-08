Der deutsche Bundespräsident Steinmeier hat schon öfters für Aufsehen gesorgt. Das war schon so zu den Zeiten, als er noch Außenminister war. In dieser politischen Funktion war er auffällig oft rund um den Maidan- Putsch 2014 in der Ukraine, gerne mit seinem polnischen und französischen Amtskollegen, und diese Herrschaften waren dort nicht gerade wählerisch im Umgang mit ihren Gesprächspartnern. Es störte auch nicht, dass diese Leute als (Neo- ) Nazis und Rechtsextreme angesehen wurden. Während der Corona- Pandemie, als Maskenpflicht herrschte, fiel er ebenfalls einige Male unangenehm auf nach dem Motto: „Wasser predigen und Wein trinken“. Beispielsweise Anfang August 2020 mit einem Foto aus seinem Südtirol- Urlaub. Auf dem Bild ist er gemeinsam mit dem Südtiroler Landeshauptmann und Musikerinnen ohne Maske und ohne Sicherheitsabstand zu sehen. Dabei rief er kurz vorher noch eindringlich zur Einhaltung der Corona- Regeln auf.



Was er sich aber letztens leistete, ist in einer ganz anderen Größenordnung, das hat eine ganz andere Dimension. Dass er als Bundespräsident für Überparteilichkeit oder Unparteilichkeit stehen soll, scheint ihm gar nicht mehr bewusst zu sein. So oft wie kaum ein anderer Politiker hat er diese Über- oder Unparteilichkeit schon missachtet. Nur das, was er beim Festakt zur 75- Jahr- Feier des Grundgesetzes – man muss wirklich sagen „absonderte“ – ist arg und er ging damit wirklich zu weit. Er ließ seinem Hass auf die AfD und deren Wähler – bundesweit sind das etwa 20 Prozent der Wähler und somit die zweitstärkste Partei, in östlichen Bundesländern sind sie teils sogar stärkste Partei – freien Lauf, ohne die AfD beim Namen zu nennen. Aber es wusste und es weiß trotzdem jeder, wen er gemeint hat. Er sagte: “ … Kein mündiger Bürger kann sich auf mildernde Umstände herausreden, wenn er sehenden Auges politische Kräfte stärkt, die zur Verrohung unserer Gesellschaft und zur Aushöhlung der freiheitlichen Demokratie beitragen, meine Damen und Herren“.



Nicht lange zurückliegend hatte Steinmeier die AfD- Wähler „nur“ als „undemokratisch“ beschimpft und jetzt macht er sie zu Kriminellen. Für die es keine „mildernden Umstände“ gibt. Sollen sie etwa vor Gericht gestellt werden? Will der Herr damit das Ende von freien und geheimen Wahlen andeuten? Damit einsehbar ist, wer „falsch“ wählt. Und dieser Herr traut sich noch von Demokratie zu sprechen? Die Ausgrenzungspolitik gegen die AfD und das Vorverurteilen hat aber schon kaum vorstellbare Dimensionen erreicht. Von offiziellen Stellen wurde schon laut darüber nachgedacht, Wahlergebnisse zum Nachteil der AfD zu beeinflussen. Damit wäre eigentlich Wahlbetrug gemeint, oder etwa nicht? Und der Chef des Verfassungsschutzes in Thüringen sprach davon, dass es in der Bundesrepublik „ungefähr 20 Prozent braunen Bodensatz“ gebe und meinte damit die AfD- Wähler. In Deutschland gibt es schon seit längerer Zeit immer wieder persönliche Attacken auf AfD- Politiker; es werden deren Autos, Häuser, Wohnungen attackiert, es wird auch vor deren Familien nicht halt gemacht. Die Täter sind zu verorten unter Linksextremen, unter Antifa- Leuten. Die werden, so hat man den Eindruck, von Polizei und Justiz gedeckt; weil es ja gegen die AfD geht. Und erst vor ein paar Tagen wurde ein AfD- Kandidat bei der bayerischen Landtagswahl am Heimweg von einer Grillfeier mit Wahlkampfhelfern von einer Gruppe Unbekannter überfallen und übel zugerichtet. Und es sah danach aus, als sollte der Fall vertuscht bzw. als Folge einer besoffenen Wirtshausrauferei dargestellt werden.



Geht da etwa die Saat auf, die von Steinmeier gesät wurde?