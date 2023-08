Durch den Ukraine- Krieg sind die Nachrichten aus Syrien noch spärlicher geworden, als es vorher schon der Fall war. Wer über das heutige Syrien durchschnittlich informiert ist, der weiß, dass es im größten Teil des Landes friedlich ist. Nur im Norden und Nordosten des Landes, an der Grenze zur Türkei und zum Irak, gibt es noch Gefechte. Dort gibt es auch noch Einheiten des IS (ISIS) und anderer Terrorgruppen. Dass der Großteil des Landes längst befriedet ist, hat sich aber noch nicht bis zu den Regierungen in der EU herumgesprochen. Die weigern sich immer noch, selbst schwerkriminelle syrische Asylwerber in ihre Heimat abzuschieben, weil es wegen des Krieges nicht zumutbar wäre.



Wer aber weiß schon, dass es im Norden und Nordosten von Syrien nicht nur aktive IS (ISIS)- Gruppen gibt, sondern auch ein paar tausend US- Soldaten? Die USA haben nämlich erst kürzlich ihre Truppen in Syrien mit abkommandierten Truppen aus dem Irak verstärkt. Es gibt Berichte,

die von „mindestens 24 Militärstandorten der US- geführten Koalition“ sprechen. Die USA haben auch Kampfflugzeuge im benachbarten Jordanien stationiert. Dass die US- Truppen illegal in Syrien sind, als Besatzer in einem Teil des Landes; wen interessiert das heute noch? Dass der Grund ihrer Anwesenheit in Syrien nach wie vor der Kampf gegen IS (ISIS) ist, das glauben sie wahrscheinlich selbst nicht. Die IS- Einheiten und die anderen Terrorgruppen „arbeiten“ in Syrien ja mehr oder weniger im Auftrag des bzw. mit Duldung des NATO- Staates Türkei. Und man wird doch nicht annehmen, dass US- Soldaten gegen eine von einem anderen NATO- Staat unterstützte militärische Gruppe vorgehen. Auch die Russen sind noch in Syrien vertreten; auf Einladung der syrischen Regierung. Sie bekämpfen tatsächlich immer wieder IS- Einheiten. Es kommt aber auch vermehrt zu Zwischenfällen mit US- Flugzeugen.



Dort, wo im Norden und Nordosten Syriens die größten Öl- und auch Gasfelder des Landes sind, befinden sich ganz zufällig auch die Stützpunkte der US- Truppen. Es wird behauptet, dass das US- Militär diese Ressourcen plündert und im Irak verkauft. Auch die Kurden in dem Gebiet werden sich an den Öl- und Gasquellen bedienen. Und genau in dieser Region gab es vor ein paar Tagen einen Angriff auf US- Truppen. Unbekannte Angreifer feuerten mindestens drei Raketen auf die US- Militärbasis auf dem Conoco- Gasfeld ab, wodurch es zu einer Reihe von Explosionen kam. Ein paar Tage vorher töteten IS- Truppen mehr als 30 syrische Soldaten. Zu dem Angriff bekannte sich eine Terroristengruppe. Deren Sprecher erklärte, die Kämpfer hätten zwei Militärbusse aus dem Hinterhalt „mit schweren Waffen und Raketengranaten“ angegriffen und einen davon in Brand geschossen. Es war der vierte Angriff von IS- Gruppen innerhalb eines Monats. Einmal wurden zehn syrische Soldaten getötet, bei einem Angriff auf einen Ölkonvoi fünf Soldaten und zwei Zivilisten und bei einer Explosion bei einem heiligen Schrein am Stadtrand von Damaskus mehr als zwei Dutzend. Für den Angriff auf die US- Basis werden vom Iran unterstützte Kämpfer vermutet. Deshalb haben die Amerikaner ihre kurdischen wie auch die anderen Verbündeten mobilisiert und ein mobiles Raketenabwehrsystem stationiert.



Syrische und russische Beamte beschuldigen jedenfalls das US- Militär, auf einem ihrer Stützpunkte militante Extremisten auszubilden, um „Chaos in Syrien zu säen“. Der Wunsch, den syrischen Präsidenten Assad loszuwerden, ist ja immer noch vorhanden.