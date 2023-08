Die EU ist immer wieder für Überraschungen gut, aber selten sind es gute für die Allgemeinheit. Die jetzige Überraschung hängt mit dem „Digital Services Act“ („DSA“) der EU zusammen. Da geht es, um es salopp zu sagen, um offizielle und massive Online- Zensur. Bei diesem „Digital Services Act“ ist eine Frist bis zum 25. August gesetzt und dieses Datum ist fast erreicht. Ab diesem Datum müssen sich alle Anbieter von sogenannten Sozialen Medien, aber auch alle Online- Plattformen, alle Webseiten an die Zensurvorschriften und Regeln der EU halten, wenn sie weiterhin in der EU im Geschäft sein wollen. Die meisten von ihnen kommen aus den USA. Das sind, nur als Beispiele, Facebook, Google, X (vormals Twitter) usw. Die betreiben zwar auch Zensur, nennen das aber Verstoß gegen irgendwelche eigenen Regeln oder so ähnlich. Aber es ist eben nicht die Art von Zensur, wie sie die EU jetzt einführen will bzw. wird. Die EU hat schon eine Auflistung sogenannter „Very Large Online Platforms“ und „Very Large Online Engines“ erstellt, die mit hohen Geldstrafen von der EU rechnen müssen, wenn sie sich den neuen Regeln nicht fügen wollen. Nämlich das zu unterdrücken, was nicht erwünscht ist. Da geht es, aber diese Totschlagargumente kennt man in der EU ja schon zur Genüge, um Hassrede, Hetze, Desinformation, Fake News. Es darf also nur mehr gebracht werden, was die EU zulässt. Klar gibt es in der EU Kritik an DSA und Bedenken wegen der Folgen, aber das alles prallt an den Zensoren ab.



Auch Elon Musk musste mit der Übernahme von Twitter schon erfahren, was da auf ihn zukommt. Da verkündete er ja: „Der Vogel ist befreit“ (The Bird is Freed“). Er hatte ja vorher immer betont, die Twitter- Plattform von – aus seiner Sicht – zu starken Einschränkungen zu befreien, die Meinungsfreiheit wieder in den Vordergrund zu rücken. Sogleich meldeten sich Kritiker zu Wort. Sie befürchteten, dass Twitter damit Hetze und Hassrede Vorschub leisten würde, wogegen Twitter ja ankämpfte. Musk wurde da auch von einer unerwarteten Seite angegriffen. Der EU- Binnenmarktkommissar Thierry Breton meldete sich, twitterte: „Der Vogel fliegt nach unseren Regeln“. Und in den USA sagte der EU- Kommissar schon vor dem Twitter- Kauf zu Musk, dass die EU „Leitplanken für digitale Plattformen“habe, worauf Musk gesagt haben soll: „Okay, toll, habe ich verstanden, stimme allem zu“. Musk wurde später noch einmal an den „Digital Services Act“ erinnert und daran, dass das alles entscheidende Datum der 25. August sei und auch daran, dass bei völliger Verweigerung der EU- Regeln Twitter, jetzt X, in der EU sogar geblockt werden könnte.



Das war also das Vorspiel vor und bei der Übernahme von Twitter durch Musk, bei anderen Plattformen und Unternehmen kam die EU- Keule erst später zum Einsatz. Dieses EU- Gesetz soll die Werte, von denen die EU immer spricht, in der hemmungslosen digitalen Welt hochhalten und verteidigen. Nur; unter dem Deckmantel der edlen Absichten verbirgt sich was anderes. Ein Mechanismus nämlich, der einen Pfeiler der Demokratie, nämlich das Recht auf freie Meinungsäußerung, untergraben und zum Einsturz bringen wird. Genau genommen ist das unantastbare Recht auf freie Meinungsäußerung in der EU ja schon längst abgeschafft. Durch die politische Korrektheit und Gesetze wie z. B. gegen Hass im Netz, und was davon betroffen ist, bestimmen heutzutage keine Vertreter der freien Meinungsäußerung. Und mit dem DSA hat sich die EU gefährliche Rechte bezüglich der Inhalte von Medienplattformen eingeräumt. Da ist z. B. die Richtlinie, mit der Plattformen aufgefordert werden können, „illegale“ Inhalte schnell zu entfernen. Denn wo liegt der Unterschied zwischen zwischen „illegal“ oder unerwünscht, weil unpopulär oder provokant?



Übrigens; der schon erwähnte Thierry Breton soll bezüglich Einschränkung für das Internet auch gesagt haben: „Ich bin der Vollstrecker. Ich vertrete das Gesetz, das der Wille des Staates und des Volkes ist …“ Und als Nachsatz soll er gesagt haben: „Es ist auf freiwilliger Basis. Wir zwingen niemanden“. Glauben kann man das allerdings nicht so recht. Wer Medien verbietet, und das macht die EU – angeblich wegen Propaganda – und unliebsame Journalisten in ihrer beruflichen Tätigkeit einschränkt, der tritt die freie Meinungsäußerung mit Füßen und ist mehr als unglaubwürdig geworden.