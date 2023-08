Da wird jetzt fast zeitgleich in mehreren Medien über eine unglaubliche, noch nie gehörte Geschichte berichtet. Nur; die Entstehung dieser Geschichte kann aber nicht erst gestern gewesen sein. Ja, und die Agenda 2030 gehört zu dieser Geschichte und auch das WEF, also das World Economic Forum des Klaus Schwab und das zusammen ist „The Great Reset“. Die unglaubliche Geschichte ist die Geschichte von einer Koalition namens „C40 Cities Climate Leadership Group“. Der US- Milliardär Michael Bloomberg ist Vorsitzender des Verwaltungsrates und finanziert diese Organisation weitgehend. Der Londoner Bürgermeister Sadiq Khan ist Vorsitzender und US- Ex- Präsident Bill Clinton ist Gründungspartner. Und die Definition dieser Gruppe liest sich so: „Die C40 Climate Leadership Group ist eine Gruppe von 96 Städten auf der ganzen Welt, die ein Zwölftel der Weltbevölkerung und ein Viertel der Weltwirtschaft repräsentiert. Die von Städten gegründete und geleitete C40 konzentriert sich auf die Bekämpfung der Klimakrise und die Förderung städtischer Maßnahmen, die Treibhausgasemissionen und Klimarisiken verringern und gleichzeitig die Gesundheit, das Wohlbefinden und die wirtschaftlichen Möglichkeiten der Stadtbewohner verbessern“. Und die Leadership Group hat sich ehrgeizige Ziele gesetzt, um die Vorgaben des WEF bis 2030 zu erreichen. Um sie erreichen zu können, müssen die Einwohner dieser Städte aber gewisse verbindliche Regeln einhalten. Dieses „Race to Zero“ genannten Regeln bedeuten: Null Kilo Fleisch, null Kilo Milchprodukte, null private Fahrzeuge, pro Person und Jahr nur 3 neue Kleidungsstücke und maximal alle 3 Jahre einen Kurzstreckenflug bis 1.500 Kilometer. Das ist nachzulesen in einem sehr umfangreichen Werk mit dem Titel: „The Future of Urban Consumption in a 1.5°C World“ und wurde erstmals 2019 und dann nochmals 2023 herausgegeben. Und es wird daran gearbeitet, diese Ziele zu erreichen. Verbote für die Zulassung von Fahrzeugen mit Verbrennermotor gibt es schon. Das ist zwar nicht Richtung null private Fahrzeuge, aber der erste Schritt könnte es sein. Frankreich und auch andere Länder haben schon Einschränkungen für Kurzstreckenflüge bzw. sind solche nicht mehr im Flugplan und in vielen Städten wurde in Einrichtungen der Öffentlichen Hand schon damit begonnen,in den Kantinen das Angebot von Fleisch und Milchprodukten einzuschränken. Ja, und in Deutschland sind 17 Städte bei der C40- Gruppe – darunter Berlin, Hamburg, München, in Österreich ist Wien dabei und in der Schweiz Zürich. Warum von der EU nicht alle Mitgliedsstaaten dabei sind, verwundert eigentlich.



Wer weiß in diesen Städten eigentlich von dieser Sache? Um Zustimmung gefragt wurde jedenfalls niemand. Die Initiatoren dieser C40- Geschichte dürften aber doch ihre Zweifel haben, ob ihre Ziele erreichbar sind. Für den Fall des Scheiterns wurde in „The Future of Urban Consumption …“ ein Absatz hineingenommen, der gar nicht dazu passt: „Dieser Bericht befürwortet nicht die generelle Annahme dieser ehrgeizigen Ziele in den C40- Städten; sie wurden vielmehr aufgenommen, um eine Reihe von Bezugspunkten zu bieten, über die Städte und andere Akteure nachdenken können, wenn sie verschiedene Alternativen zur Emissionsreduzierung und langfristige städtische Visionen in Betracht ziehen“.



Zu dieser Geschichte passt eine andere Geschichte gut dazu bzw. ergänzen sich die zwei. Diese zweite Geschichte berichtet darüber, dass sich in Österreich viele Medien dazu verpflichtet haben, „sich dem Klima- Kodex zu unterwerfen“. Die APA, die Austria Presse Agentur, wird also künftig vorgeben, was um Klima, Erderhitzung und alles Drumherum berichtet wird. Das ist dann „Qualitäts- Journalismus“. Das ist aber nicht nur in Österreich so. Der österreichische Klima- Kodex hat es in sich. Da heißt es zum Beispiel: „… Klimaberichterstattung braucht angemessenen Platz und Ressourcen“ oder: „Das Medium achtet auf eine Bebilderung und Wortwahl, die dem Ausmaß und den Folgen der Klimakrise gerecht wird. Auf die menschengemachte Erderhitzung rückführbare Ereignisse werden nicht verharmlost“. Betonung auf „menschengemachte Erderhitzung“.