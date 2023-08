Die Medien berichten in Superlativen über die Hitze und deren Folgen und die Hitzewellen, es werden jede Menge sehr ausführliche Berichte über Waldbrände in Europa und die Welt gebracht. Nicht gar so viel gebracht wird darüber, dass es sich fast ausnahmslos um bewusste oder unbewusste Brandstiftung handelt – oft mit kommerziellem Hintergrund. Natürlich kommen die weltweiten extremen Überschwemmungen in der Berichterstattung auch nicht zu kurz. Es wird aber kaum darüber berichtet, dass sich Medien einem übergeordneten „Klima- Kodex“ unterworfen haben. Das heißt, dass bezüglich der Berichterstattung über den von der Menschheit verursachten Klimawandel die Medien einer vorgegebenen Linie folgen müssen oder sollen. Und in einem britischen Fernsehstudio erzählte jetzt ein Klimaaktivist, dass wegen der Erderhitzung die Menschen im eigenen Schweiß gekocht werden, was bei der Moderatorin einen Lachkrampf auslöste.



Es gibt aber auch anderes. 1975 war´s, da sang Rudi Carell seinen Hit: „Wann wird´s mal wieder richtig Sommer?“ Da sang er nicht nur: „…Ja, früher gab es hitzefrei, das Freibad war schon auf im Mai …“, da sang er auch: „Und was wir da für Hitzewellen hatten, Pulloverfabrikanten gingen ein, da gab es bis zu 40 Grad im Schatten, wir mussten mit dem Wasser sparsam sein …“ Wie das; bis zu 40 Grad im Schatten? Und heute wird Panik gemacht und ein Gesundheitsminister in Deutschland fantasiert von Hitze- Lockdowns und das womöglich ab 32 Grad und schrieb auf X, dass der Tourismus im Mittelmeerraum wegen der Gluthitze dem Untergang geweiht sei. Die Italiener sagten ihm nichts freundliches dazu nach.



Bei Carell kann man sagen: Naja; das ist nicht mehr als ein Liedertext, der hat keine Aussagekraft bezüglich 40 Grad im Schatten. Aber ich bin da über einen Artikel „gestolpert“, der über den heißen, trockenen Sommer des Jahres 1911 handelt. Der Beginn: „Seit Jahren konnte man, so oft der Sommer ins Land gezogen war, bewegliche Klagen darüber hören, dass es eigentlich gar keine richtigen Sommer mehr gebe. Besonders ältere Leute wussten die Hitze und die unveränderliche Beständigkeit in jenen Sommermonden, da sie noch jung waren, mit leuchtenden Farben zu schildern, …“

Ja, gerade ältere Leute wussten die Hitze mit leuchtenden Farben zu schildern, hieß es damals. Meteorologen waren damals auch der Meinung, dass trotz neuer Hitzerekorde die Temperaturen nicht als „abnorm“ betrachtet werden konnten. Es gab damals – im Sommer 1911 – während der verflossenen Hundstage Temperaturen von 35° bis 37,5° im Schatten, aber das gab es in früheren Jahren auch schon. Und zu den „Hundstagen“ heißt es auf Wikipedia: Als Hundstage werden die heißen Tage im Sommer, genauer in der Zeit vom 23. Juli bis zum 23. August bezeichnet. Der Begriff Hundstage stand ursprünglich in Verbindung mit dem heliakischen Aufgang des Sirius (Hundsstern),…“

In dem alten Bericht von 1911 heißt es weiter: „… und selbst die absolute Maximaltemperatur dieses Sommers, die am 28. Juli 1911 zu Chemnitz mit 40° im Schatten erreicht wurde, stellt noch keinen Rekord dar, da am 18. August 1892 zu Reichenhall das Thermometer sogar bis auf 41 1/2 ° gestiegen war …“ Also alles schon einmal da gewesen. Allerdings gab es die heutige Panik – oder sollte man besser sagen Panikmache? – nicht. In dem Bericht von Ende September 1911 wird auch erwähnt, dass es damals extrem trocken war. Meine Skepsis hinsichtlich menschengemachtem Klimawandel kommt daher, dass es viele Artikel und Studien von Fachleuten gibt, die beim nicht zu leugnenden Klimawandel der Sonne wesentlich mehr Einfluss zurechnen als dem menschengemachten CO2. Stutzig macht das Totschweigen dieser Artikel oder die Hetze dagegen.



Einer dieser Artikel ist hier: https://tkp.at/2023/08/19/israelischer-astrophysiker-sonne-bestimmt-das-klima/

Und ein Artikel von der NASA, er betrifft das Wetter seit Jänner 22, ist hier:https://www.nasa.gov/feature/jpl/tonga-eruption-blasted-unprecedented-amount-of-water-into-stratosphere