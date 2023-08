In der südafrikanischen Metropole Johannesburg fand eben das BRICS- Treffen statt. Von den fünf Hauptakteuren, nämlich den Staatschefs der fünf BRICS- Staaten Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika waren aber nur vier in Johannesburg. Russlands Präsident Putin ließ sich von Außenminister Lawrow vertreten, war nur per Videoschaltung dabei. Gegen ihn existiert ja ein internationaler Haftbefehl wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen, den der Westen gegen ihn erwirkt hat. Es war das 15. Gipfeltreffen und es trafen sich die Vertreter einer multipolaren Weltordnung, die sie einer unipolaren mit den USA an der Spitze vorziehen. Begonnen wurde das Treffen mit Erklärungen der Staats- und Regierungschefs der BRICS- Staaten. Sie sprachen sich für das Völkerrecht und gegen die „regelbasierte Weltordnung“ des Westens aus, gegen den Neokolonialismus und die Ausbeutung des globalen Südens durch westliche Staaten. Es ging auch um den Kampf gegen die Armut, um Frieden – nicht nur in der Ukraine, sondern auch für die Menschen in Libyen, in Syrien, in Palästina.

Bei dem Treffen ging es um wichtige Dinge. Es wurde darüber diskutiert, wie sie im Handel untereinander und auch mit anderen Handelspartnern ohne den US- Dollar zurecht kommen können oder ob sie eine „Entdollarisierung“ gar nicht anstreben sollen. Offiziell soll dieser Plan auf Eis gelegt worden sein, aber bei vielen Ländern ist es schon üblich geworden, ihre internationalen Geschäfte ohne Dollar abzuwickeln. Und, ganz wichtig, es wurden Beitrittskandidaten und über eine Erweiterung der Gruppe auf BRICS+ diskutiert. Es wurde aber auch über eine gemeinsame Währung diskutiert, die besonders von Brasilien favorisiert wird. Das wäre in etwa vergleichbar, wie es in der EU, damals noch EG, mit dem ECU (European Currency Unit) als Verrechnungseinheit gehandhabt wurde, bevor es den Euro gab. ECU wurde dann 1zu 1 in Euro umgewandelt. Eine gemeinsame Währung zur Abwicklung von Geschäften. Beim Verzicht auf den US- Dollar im geschäftlichen Zahlungswesen soll aber eher auf lokale Währungen der Geschäftspartner gesetzt werden, wie es ja in vielen Fällen schon gehandhabt wird.



Und was die Erweiterung der Gruppe betrifft: Da wurde im Vorfeld des Treffens schon von mehr als 20 Beitrittskandidaten berichtet, darunter Ägypten, Argentinien, Kuba, der Iran, Saudi- Arabien.Bezüglich Erweiterung gibt es aber verschiedene Auffassungen innerhalb der Gruppe. China, Russland und Südafrika bevorzugen eine Erweiterung, um der Gruppe mehr Gewicht und mehr Einfluss zu verleihen. Brasilien hingegen meint, die BRICS- Gruppe soll kein Gegengewicht zu G7 oder G20 oder den USA werden. Der indische Ministerpräsident ist zwar auch für eine Erweiterung, aber mit „Grundregeln“. Und diese Erweiterung ist jetzt beschlossene Sache. Das vermeldete der südafrikanische Präsident Ramaphosa als Gastgeber des Gipfels in Johannesburg. Sechs Staaten werden mit 1. Jänner 2024 in die BRICS- Gruppe aufgenommen. Die neuen Mitglieder werden sein: Argentinien, Ägypten, Äthiopien, der Iran, Saudi- Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE). Dann wird sich die erweiterte Gruppe auch „BRICS plus“ nennen. Mit dieser Erweiterung bekommt die Gruppe spürbar mehr globales Gewicht. Und das ist im Interesse Chinas und Russlands, die ein Gegengewicht zum Westen aufbauen und darstellen wollen. Es warten übrigens noch etwa 20 weitere Staaten auf eine Mitgliedschaft bei BRICS plus. Bis jetzt ist aber nicht bekannt, wann die nächste Erweiterung auf dem Programm steht. Es wird aber noch eine Weile dauern.



Wenn man sich die Neuen anschaut: Äthiopien mit seinen mehr als 100 Millionen Einwohnern ist eine der am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften der Welt und arbeitet sehr eng mit China zusammen. Für China und Russland gilt Äthiopien als zuverlässiger Partner. Ägypten mit ebenfalls mehr als 100 Millionen Einwohnern bringt BRICS an die EU heran; nur das Mittelmeer ist dazwischen. Iran ist ein enger Verbündeter Russlands, beliefert Russland auch mit Kriegsmaterial für den Kampf gegen die Ukraine und pflegt auch mit China enge Beziehungen. Mit den arabischen Emiraten kommt ein weiterer großer Öl- und Gasproduzent zur BRICS- Gruppe. Einzig bei Argentinien gibt es noch ein Fragezeichen. Es stehen Wahlen an und der Gewinner der Vorwahl hat kein Interesse an BRICS. Sollte er die Wahl gewinnen, wird er die Mitgliedschaft rückgängig machen.



Thema beim Treffen war auch eine schnelle Nutzung der BRICS- Entwicklungsbank. Dafür machte sich der chinesische Präsident stark. Und was die goldgedeckte Währung der BRICS- Gruppe betrifft, die seit langer Zeit durch die westlichen Medien spukte: Dazu hieß es, es sei „zu früh, um über dieses Thema zu sprechen“.