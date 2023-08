Oscar Wilde sagte einmal: „Wenn Wahlen wirklich etwas verändern würden, wären sie schon längst verboten“. So weit ist es zwar noch nicht, dass man Wahlen verbieten will. Aber es wird schon versucht, eine Abschaffung von Wahlen zu rechtfertigen. Die Idee dazu kommt aus dem „Land der unbegrenzten Möglichkeiten“, also aus den USA. Dort erschien in der „New York Times“ ein Beitrag mit dem Titel: „Wahlen sind schlecht für die Demokratie“. Und der Autor begründete das so: „Beamte haben hart daran gearbeitet, Wahlen zu schützen und den Bürgern ihre Integrität zu versichern. Aber wenn wir wollen, dass öffentliche Ämter Integrität haben, wäre es vielleicht besser, Wahlen ganz abzuschaffen… Wenn Sie denken, dass das antidemokratisch klingt, denken Sie noch einmal darüber nach. Die alten Griechen erfanden die Demokratie, und in Athen wurden viele Regierungsbeamte per Losverfahren ausgewählt – einer zufälligen Lotterie aus einem Pool von Kandidaten. In den Vereinigten Staaten nutzen wir bereits eine Art Lotterie zur Auswahl der Geschworenen. Was wäre, wenn wir dasselbe mit Bürgermeistern, Gouverneuren, Gesetzgebern, Richtern und sogar Präsidenten tun würden?“

Nur; wer soll bestimmen, welche Namen in dieser „Art Lotterie“ auf die Auswahlliste kommen, wer bestimmt die „Glücklichen“? Und dass dieser Vorschlag aus den USA vor der nächsten US- Präsidentenwahl kommt, ist fast auffällig. Befürchtet da jemand, dass Donald Trump trotz seiner Probleme mit der Justiz die Wahl Anfang November 2024 gewinnen könnte und will deshalb, dass die Wahlen abgeschafft werden – sofern der Vorschlag ernst gemeint ist?

Zu einer Abschaffung von Wahlen haben sich EU- Bürokraten noch nicht geäußert, zur Abschaffung von Volksabstimmungen aber schon. 2016 gab es in den Niederlanden eine Volksabstimmung. Die Frage war, ob die Niederländische Regierung das Assoziierungsabkommen zwischen der EU und der Ukraine unterzeichnen soll. Die Holländer stimmten mehrheitlich dafür, dass die Regierung das Abkommen nicht unterzeichnen soll. Da das Ergebnis der Befragung aber nicht verbindlich war, unterzeichnete die niederländische Regierung als letztes EU- Mitglied das Abkommen. Und zum Ergebnis der Volksabstimmung äußerte sich der Vizepräsident des EU- Parlaments, Othmar Karas, folgendermaßen: „Nationale Referenden über EU- Beschlüsse sind eine Flucht aus der Verantwortung, ein Zeichen von Schwäche“. Soll heißen: Keine Referenden abhalten, dann kann auch keine Schwäche gezeigt werden. Auch die EU- Grünen wollten damals ein Verbot von Volksabstimmungen. Und als nach der „Brexit“- Abstimmung da und dort Abstimmungen über die Autonomie bestimmter Gebiete gefordert wurden, sagte der damalige deutsche Bundespräsident Gauck: „Die Eliten sind gar nicht das Problem. die Bevölkerungen sind im Moment das Problem“. Weil die Bevölkerungen nicht so abstimmen, wie das von den Eliten erwünscht wird oder weil die Bevölkerungen Abstimmungen durchführen wollen.



Da Bevölkerungen also „falsch“ wählen können oder „falsch“ abstimmen, sollen diese Möglichkeiten verboten werden. Ein offizielles Verbot von Volksbefragungen und von Wahlen wäre der Idealfall für so manche Bejubler dieser Art von Demokratie. Das könnte ihnen so passen.