Der 25. August war ein denkwürdiger Tag. Da traten nämlich Verschärfungen des „Digital Services Act“ (DSA) in Kraft; ein Regelwerk der EU. Der EU- Kommissar für Binnenmarkt und Dienstleistungen, Thierry Breton, kriegt dadurch ungeahnte Macht. Neu an diesem „Digital Services Act“ ist, dass die EU ab diesem Zeitpunkt große soziale Medienplattformen mit mehr als 45 Millionen Nutzern künftig innerhalb der EU- Grenzen völlig abschalten kann. Das ist es, was den EU- Kommissar Breton so mächtig, aber auch so gefährlich macht. Und der gute Mann soll ja, so wird berichtet, schon einmal gesagt haben: „Ich bin der Vollstrecker. Ich vertrete das Gesetz, das der Wille des Staates und des Volkes ist …“ (Das mit dem „Willen des Volkes“, was er angeblich vertritt, soll man aber nicht so eng sehen). Und dieser Breton warnte auch Elon Musk, als dieser Twitter kaufte und kundtat, die Einschränkung der Meinungsfreiheit auf Twitter in Form von Verwarnungen, Löschungen und Sperren aufheben zu wollen. Musk twitterte damals: „The Bird is freed“ (der Vogel ist befreit) und spielte damit auf den blauen Twitter- Vogel an. Der EU- Kommissar antwortete auf Twitter: „In Europe the bird will fly by our rules“ (in Europa fliegt der Vogel nach unseren Regeln). Und mit Europa meinte er natürlich die EU.Das heißt, die EU will weiterhin die Meinungs- und Pressefreiheit weiter einschränken bzw. diese Einschränkungen noch ausweiten. Eine Zensur.

Es sind aber nicht nur die großen sozialen Medien von diesem Digital Services Act betroffen, sondern auch Suchmaschinen oder Online- Shops. Es geht in diesem DSA, aber das weiß ohnehin jeder, um sogenannte „Fake News“, um Hass und Hetze. Der EU- Kommissar erklärte in einem Interview: „Wenn es hasserfüllte Inhalte gibt, die z. B. zum Aufstand, Töten oder Anzünden von Autos aufrufen, dann sind die Plattformen verpflichtet, diese zu löschen. wenn sie das nicht tun, werden sie umgehend sanktioniert“. Hatte der Kommissar, der ja Franzose ist, etwa die französischen Unruhen im Sinn? Das Problem ist aber: Was z. B. „hasserfüllte Inhalte“ sind oder „Fake News“, das bestimmt die EU- Kommission. Und unerwünschte Inhalte werden dann eben für illegal erklärt. Und all die großen Internet- Unternehmen wie Facebook, Google, WhattsApp usw. sind in den USA beheimatet. Die EU legt sich in dem Punkt also mit den USA an – und stößt auf keinen Widerstand. Weil es in den USA ja genau so abläuft; siehe „Twitter- files“. Und all diesen Unternehmen droht eine EU- weite Sperre, wenn sie sich nicht den Wünschen der EU nach Zensur – was anderes ist es nicht – fügen. Obwohl die EU- Chefin von der Leyen vom „Digital Services Act“ schwärmt und meint, er bringe „europäische Werte in die digitale Welt“. Die meisten der alternativen Medien sehen das aber ganz anders. Die sprechen beispielsweise vom „neuen Zensurgesetz“ oder von einem „umstrittenen Zensurgesetz“. Selbst ein EU- Parlamentarier sieht durch den DSA eine „Zerschlagung von Grundfreiheiten“. Er behauptet dann auch, dass die EU- Chefin Fake News verbreite, die nach ihren eigenen und von ihr bejubelten Regeln gelöscht werden müssten.



Dem EU- Abgeordneten zufolge verletze der DSA Grundrechte. Der DSA komme einer „(geplanten) anlasslosen Massenüberwachung (durch Chatkontrolle) gleich und auch einer „anlasslosen Massenkriminalisierung“ bei der „Ausübung grundrechtlich geschützter Freiheiten“. Das Online- Magazin „Tichys Einblick“ schreibt, dass der DSA „die Daumenschrauben der Diskurseinschränkung noch einmal kräftig anzieht“ und man sich mittlerweile fragt, was notwendig wäre, damit Brüsseler Bürokraten einmal mehr Redefreiheit einfordern würden.

Am 25. 8. als das DSA- Gesetz in Kraft trat, schrieb Ursula von der Leyen auf X: „Wir bringen unsere europäischen Werte in die digitale Welt. Mit strengen Regeln … zielt unser Gesetz über digitale Dienste darauf ab, unsere Kinder, Gesellschaften und Demokratien zu schützen …“ Der EU- Parlamentarier sieht das allerdings anders. Er ortet hier Desinformation vonseiten der EU- Spitze, die zu Hass anstachelt. Er sagt: „Nach dem gerade in Kraft gesetzten DSA melden wir diesen Fake- Inhalt hiermit den zuständigen Regulierungs- und Kontrollbehörden der EU, denn die inkriminierte Behauptung enthält eine den Leser bewusst irreführende „Desinformation“, die seinen Hass auf die EU in maßgeblicher Weise schürt …“

Die Grundrechte auf freie Meinungsäußerung (mit Meinungs- und Informationsfreiheit), der Medienfreiheit, auf Freiheit und Sicherheit, auf Schutz der personenbezogenen Daten, auf Achtung des Privatlebens würden mit dem DSA nicht in die digitale Welt gebracht, sondern von dort vertrieben. Gegen diese Rechte wird nämlich mit der anlasslosen Massenkriminalisierung und der (geplanten) anlasslosen Massenüberwachung vorgegangen. Da drängt sich schon fast ein Vergleich mit China auf. Aber es gibt von den Politikern aus den EU- Mitgliedsstaaten kein Veto gegen den DSA; im Gegenteil. Die äußern sich zum Teil begeistert, sprechen von einem „Meilenstein“. So wie die österreichische Verfassungsministerin Edtstadler.