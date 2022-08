Lange Zeit war es ganz ruhig gewesen um die Korruptionsgeschichte rund um den (ehemaligen) grünen (früheren) Wiener Gemeinderat Christoph Chorherr, auch als „Mr. Stadtplanung“ bekannt gewesen, und neun weitere Angeklagte, großteils aus der Immo- und Investorenbranche. Aber jetzt schrieb eine Tageszeitung: „Causa Chorherr: Strafprozess startet am 8. November“. Auf sage und schreibe 12 Prozesstage am Straflandesgericht Wien ist der Prozess anberaumt, bei dem es um Flächen- Umwidmungen, Genehmigungen, Korruption, Spenden, ein vermeintliches „Charity- Projekt“ in Südafrika und wer weiß was noch geht.



Es ist sicher ein reiner Zufall, dass der Prozess gegen den einflussreichen ehemaligen grünen Wiener Ex- Politiker erst nach der Bundespräsidentenwahl im Oktober stattfindet. Vor der Bundespräsidentenwahl wäre dieser Prozess für den amtierenden Bundespräsidenten Van der Bellen, der sich ja der Wiederwahl stellt und der einst Chef der Grünen in Österreich war, sicher nicht von Vorteil gewesen. Ob da etwa die grüne Justizministerin Zadic mit dem Termin was zu tun hat?

Hier habe ich schon vor längerer Zeit über diesen Fall geschrieben, mit Links dazu im Nachtrag.

Und hier wird die ganze Vorgeschichte zur Causa Chorherr detailliert dargelegt.

P. S.: Da einer der Links im oben erwähnten Nachtrag nicht mehr funktioniert – ist sicher auch Zufall – hier ist er nochmals.