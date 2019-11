Jetzt gibt es einen Artikel nach dem anderen zur sogenannten “Ibiza- Affäre”. Der letzte davon in der “Krone” lautet: “Keine Falle gewittert – Ibiza- Maklerin: Für mich sah es unbedenklich aus”. In diesem Artikel heißt es u. a.: “… Nun, da sich die Schlinge um die Hintermänner und mögliche Auftraggeber immer enger zieht – über drei Beteiligte wurde inzwischen die Untersuchungshaft verhängt –, tritt die Zeugin nach Spekulationen die Flucht nach vorne an …” Diese Maklerin wird von der SOKO als Zeugin geführt, sie könnte aber auch als Mittäterin in Frage kommen.

Und zum Lockvogel, also der vermeintlichen russischen Oligarchennichte, heißt es: “Der Lockvogel, dessen Identität noch immer nicht bekannt ist …” Hieß es da nicht vor langer Zeit, es handle sich um eine bosnische Studentin für Bodenkultur oder Forstwirtschaft oder ähnliches? Und gibt es nicht seit dem ersten Tag erstklassige Videoaufnahmen, auf denen die werte Dame deutlich zu erkennen ist? Ist es da wirklich trotz aller der SOKO zur Verfügung stehenden Mittel nicht möglich, die Identität dieser Dame festzustellen? Oder steht da wer auf der Bremse? Im “Krone”- Artikel heißt es weiter: “Sei Monaten wird spekuliert, dass Markovic den Kontakt zwischen dem Wiener Anwalt M., der als mutmaßlicher Drahtzieher des Ibiza- Videos gilt …” Es passiert aber nichts. Und es passiert dem Anwalt nichts, obwohl er als mutmaßlicher Drahtzieher gilt. Eine ganz naive Frage: Steht der Anwalt unter Schutz? Zuerst dauerte es Monaten, bis es endlich eine Hausdurchsuchung gab; in anderen Fällen geht das ruck- zuck oder zack- zack- zack. Aus dem Umfeld des Anwalts wurden einige Personen in U- Haft genommen. Man könnte jetzt vermuten, dass der Schutzwall rund um den Anwalt zu bröckeln beginnt und die SOKO darauf wartet, dann zuzuschlagen. Man kann aber auch vermuten, dass es eine schützende Hand – oder auch mehrere – für Anwalt M. aus der roten Politik gibt. Anwalt M. ging ja bei einem Wiener Anwalt L. “in die Lehre”, der im Wahlkampf für Gusenbauer aktiv war, der bei Nationalratswahlen für die SPÖ kandidierte und sogar als möglicher SPÖ- Justizminister gehandelt wurde. Und dann gibt es da auch Verbindungen zur SPÖ- “Sektion ohne Namen”, bei der z. B. auch Niki, der Sohn des Ex- Kanzlers Kern, dabei war oder noch ist.

Anwalt M. gilt als “mutmaßlicher Drahtzieher” Und die Roten hätten eigentlich die Nutznießer des Ibiza- Skandals sein sollen. Hat da wer was von Dankbarkeit gesagt? Und der Maklerin, die ein Teil des Schutzwalles um Anwalt M. ist, ist nichts aufgefallen.