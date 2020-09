Landauf und landab wird auf allen Polit- Bühnen zur Zeit das politische Drama „Nawalny und die Giftmischer“ gespielt; von guten und weniger guten Polit- Schauspielern. Nawalny ist, wie mittlerweile jeder Mensch weiß, der russische Kreml- Kritiker und Oppositionelle, der schwer krank von Russland nach Deutschland geflogen wurdeund in Berlin untersucht wurde und behandelt wird. Und es war in Berlin, wo die Diagnose gestellt wurde: Mit einem Nervengift aus der Nowitschok- Gruppe vergiftet. Und die Politik scheint im Westen auf diese Information schon gewartet zu haben; sogleich kamen von Merkel und Kollegen massive Vorwürfe gegen Russland. So ganz logisch ist die Sache nicht. Dieser vom Westen viel beachtete Kreml- Kritiker kann der Kreml- Führung nicht besonders gefährlich werden. Er ist zu wenig bekannt, hat zu wenig Unterstützung. Unterstützt wird er allerdings von westlichen NGO´s, Medien und Politikern. Dieser Mann bricht, nachdem er sich eine Tasse Tee bestellte, zusammen und wird in ein Krankenhaus eingeliefert. Er wurde vor seinem Transport nach Berlin untersucht und es wurden bei ihm „keine toxischen Substanzen identifiziert“. Und da sind wir mitten drin bei Allem, was nicht logisch ist. Abgesehen von der Zumutbarkeit des Transportes nach Deutschland bei dem Gesundheitszustand wird den Russen da eine gehörige Portion Dummheit zugemutet. Sie sollen den Mann mit Nowitschok vergiftet haben und dann lassen sie ihn nach Deutschland ausfliegen? Nowitschok ist ja seit der „Skripal- Affäre“ vor etwa zwei Jahren nichts Unbekanntes mehr. Es ist bekannt, dass es unter chemischen militärischen Kampfstoffen eines der gefährlichsten Gifte ist. (Zur Erinnerung: Skripal war ein ehemaliger russischer Doppelagent, der mitsamt seiner Tochter in Großbritannien angeblich mit Nowitschok vergiftet wurde; beide überlebten. Es kamen in dem Zusammenhang zwei weitere Personen mit Nowitschok in Kontakt, wobei eine Person starb und ein Fläschchen des Giftes sichergestellt wurde.

Die kontaminierten Bereiche wurden behandelt wie nach einem Strahlenunfall. Es ist übrigens auch bekannt, dass NATO- Staaten wie Deutschland oder Tschechien Nowitschok besaßen bzw. produzierten).

Und die Russel sollen also so dumm sein, den Mann zu vergiften und nach Deutschland ausfliegen zu lassen. Damit dort nachgewiesen wird, dass er und womit er vergiftet wurde. Das kann ein Blinder greifen, dass da was nicht stimmt. Die Vorwürfe der Europäer Richtung Russland sind massiv. Das Attentat auf Nawalny wird, auch von Österreich, auf das Schärfste verurteilt. Selbst die NATO überlegt Maßnahmen gegen Russland. Als eine der möglichen Maßnahmen wird – nicht nur von Merkel – ein Aus für die Erdgas- Pipeline Nord Stream 2 ins Spiel gebracht. Jene Erdgasleitung von Russland nach Deutschland, welche die USA mit massivem Druck bis hin zu angedrohten Sanktions- Erpressungen verhindern wollen; sie wollen ja ihr wesentlich teureres Fracking- Erdgas an die EU verkaufen. Und Frau Merkel, die bis jetzt die Gas- Pipeline verteidigte, schwenkt plötzlich um, möchte ein Aus der Gas- Pipeline als Sanktion nicht mehr ausschließen. Kaum zu glauben, was es doch alles an Zufällen gibt.

P. S.: US- Präsident Trump ist übrigens von einer Nowitschok- Vergiftung Nawalnys noch nicht überzeugt, sagt: „Wir haben noch keine Beweise bekommen, …“