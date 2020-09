Es ist schon wieder 5 Jahre her, dass einen nie dagewesene Massenflucht, eine Völkerwanderung, nach Europa bzw. in die EU einsetzte. Die Grenzen wurden teils überrannt, teils wurden sie freiwillig geöffnet, weil „hässliche Bilder“ befürchtet wurden. Die Staatsmacht kapitulierte vor den anonymen Massen, das Recht wurde zu Grabe getragen. Es wurde nichts und niemand kontrolliert, die hunderttausende weggeworfenen Reisepässe oder andere Dokumente interessierten niemand. Diese Massenflucht veränderte Europa, veränderte die EU nachhaltig und unumkehrbar. Viele jubeln heute noch darüber, sehen darin eine willkommene und wunderbare Bereicherung und eine überaus positive Entwicklung. Andere sehen darin den Untergang des Abendlandes, die Vernichtung unserer Werte und unserer Kultur, eine Spaltung des Kontinents, Islamisierung und Parallelgesellschaften. Zwischen diesen beiden Polen bleibt nicht mehr viel Platz für andere Meinung. Trotz aller Probleme hörte man ein nicht verstummen wollendes Echo hinter dem Merkel- Spruch „wir schaffen das“.

Die Massen waren begeistert, verfielen fast in Hysterie, halfen freiwillig bei der Versorgung und Unterbringung der Flüchtlinge. Bewegende Bilder gingen um die Welt. War anfangs die Rede von „armen Flüchtlingen, die vor Krieg und Verfolgung flüchten mussten“, wurde dann von „Asylwerbern“ und „Asylanten“ gesprochen oder auch von „Schutzsuchenden“ und heute sind es die „Migranten“ oder „Zuwanderer“. Die allerdings Asylstatus genießen. Die allgemeine Begeisterung ebbte ab, machte der Ernüchterung Platz. Dazu trug die berüchtigte Silvesternacht von Köln viel bei. Die Leute merkten, dass sie sich auf viele Medien nicht mehr verlassen konnten und auf viele Politiker auch nicht. Gerade die Politiker hatten ja Geschichten in die Welt gesetzt von Massen an gut gebildeten und ausgebildeten Menschen unter den Flüchtlingen und auch von vielen Hochgebildeten unter ihnen. Nach und nach kam aber die Wahrheit ans Licht: Es gab wesentlich mehr Analphabeten als Hochgebildete und auch die Masse der gut Ausgebildeten hält sich in sehr engen Grenzen. Dafür stellte sich heraus, dass der Anteil an Kriminellen überdurchschnittlich hoch ist, dass überdurchschnittlich viele arbeitslos sind bzw. noch nie gearbeitet haben. Es wurde dann auch bekannt, dass die Flüchtlinge oder Zuwanderer dem Staat, das heißt dem Steuerzahler, jährlich mehrere Milliarden kosten. (Zu diesen Themen wurden vor ein paar Jahren noch Statistiken veröffentlicht. diese sind längst unerwünscht, so etwas wird nicht mehr gezeigt.) An den Kosten ist auch die EU schuld. Die fordert nämlich, dass Migranten den Einheimischen finanziell gleichgestellt sein müssen. Zumindest gleichgestellt. Und die EU denkt auch nicht daran, den Zuzug, der heute nicht annähernd die Dimensionen von vor 5 Jahren hat, zu stoppen; im Gegenteil. Sie sagt, die EU braucht massive Zuwanderung. Und auch die UNO bzw. das Flüchtlingshilfswerk UNHCR befürworten Fluchtbewegungen bzw. Massenmigration nach Europa und deswegen wurden auch der Flüchtlingspakt und der Migrationspakt geschaffen. Und jetzt soll in aller Stille an einem neuen, wirkungsvolleren Migrationspakt gearbeitet werden, hört man.

Es sind jetzt also 5 Jahre seit der angeblich unerwarteten Massenflucht nach Europa vergangen. Es wurde seither von klugen Köpfen viel darüber geschrieben und diskutiert und trotzdem wurde nie erwähnt, wie es dazu kommen konnte. So ein Massenphänomen entsteht nicht zufällig und die sogenannte „Schwarmintelligenz“ gibt es beim Menschen nicht. Wer steckt also dahinter, was war der Auslöser? Und, ganz wichtig: Was wird mit der nach wie vor unkontrollierten Zuwanderung bezweckt; soll damit wirklich nur ein vermeintlich immerwährendes Wachstum abgesichert werden?

Th. Roosevelt sagte einst: „In der Politik geschieht nichts zufällig. wenn etwas geschieht, kann man sicher sein, dass es auf diese Weise geplant war“.