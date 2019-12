Eine Sora- Studie im Auftrag des Integrationsfonds hat – wieder einmal – genau das bestätigt bzw. als Ergebnis hervorgebracht, was im Laufe der letzten Jahre schon mehrmals das Ergebnis von Umfragen war. Dieses Mal ist das Ergebnis vielleicht etwas detaillierter, aber das liegt an der Fragestellung oder auch daran, wie detailliert die Medien über die Umfragen bzw. die Ergebnisse berichten. Jetzt zeigte sich jedenfalls auf Grund der Studie/ Umfrage, dass die Religion im Leben von jungen Muslimen eine größere Rolle spielt als bei Nicht- Muslimen. Das ist jedenfalls bei der Befragung von 700 Jugendlichen in Österreich mit afghanischen, syrischen, tschetschenischen, kurdischen, türkischen und bosnischen Wurzeln herausgekommen, wobei die kurdischstämmigen Jugendlichen die Ausnahme bilden. Denen ist der Islam nicht so besonders wichtig. Für die jungen Muslime ist zwar die Demokratie die beste Staatsform, sagen sie. Sie wünschen sich aber trotzdem einenreligiösen Führer statt eines Kanzlers oder Präsidenten. Am meisten ausgeprägt ist dieser Wunsch bei den Afghanen, Syrern und Tschetschenen mit etwas mehr als bzw. knapp 70 Prozent. Sie würden also so etwas wie ein Mullah- Regime in Österreich (und sicher auch anderswo in Europa) bevorzugen. Und mehr als der Hälfte der befragten Afghanen sind auch die Vorschriften des Islam wichtiger als die Gesetze Österreichs . Die Afghanen sind da die Spitzenreiter, genau so wie bei der Gewaltbereitschaft und beim Antisemitismus, aber so viel besser schaut es auch bei den anderen Nationalitäten nicht aus.