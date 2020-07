Die Folgen der türkisch- kurdischen Straßenschlachten in Wien- Favoriten haben sich zuerst auf der politischen Ebene gezeigt. Gegenseitiges Vorladen des Botschafters in Wien und Ankara samt entsprechenden Erklärungen. Stellungnahmen der Regierungen in Wien und Ankara, die gegensätzlicher nicht sein könnten. Kanzler Kurz sprach von „Unfrieden säen“, sagte auch: „… Wir werden es daher nicht zulassen, dass Konflikte von der Türkei nach Österreich hineingetragen und auf unseren Straßen gewaltsam ausgetragen werden“. Und aus der Türkei kam der Vorwurf von österreichischer Polizeigewalt gegen türkische Jugendliche in Wien und die Behauptung, Österreich unterstütze die kurdische Terrororganisation PKK.

Die Folgen der Straßenschlachten verlagerten sich aber auch auf eine andere Ebene. Innenminister Nehammer und Integrationsministerin Raab erhielten „immer wüstere Todesdrohungen“, erhielten deswegen jetzt Polizeischutz von der Elitetruppe Cobra. Diese Morddrohungen sollen von türkischen Nationalisten in Österreich kommen. Es ermittelt der Verfassungsschutz „wegen Hass im Netz und wegen der Morddrohungen …“ Wobei Morddrohungen normalerweise nicht aus Nächstenliebe erfolgen, sondern Hass voraussetzen. Warum also separat wegen Hass ermitteln?

Im „Krone“- Artikel wird ganz richtig aufgezeigt, „dass in Sachen Integration gehörig etwas schiefläuft“. Diese tagelangen Kämpfe (Demos kann man sowas beim besten Willen nicht mehr nennen) beweisen deutlich, dass die Integration gescheitert ist, dass es in Österreich längst Parallelgesellschaften gibt. Was aber von Grün, Rot, Pink und auch Türkis bestritten wird. Im Gegenteil; die wollen uns allesamt immer noch eine heile Welt vorgaukeln. Und, wie im Artikel auch richtig gesagt wird: „Integration ist Bring- und nicht Holschuld“. Das besagt aber auch: Der Staat wäre verpflichtet, nicht Integrationswillige nach einer bestimmten Zeit oder nach gewissen Vorfällen wieder in deren Heimat zurückzuschicken; im Interesse des inneren Friedens in Österreich. Und übrigens; der heutige Kanzler Kurz war vor ein paar Jahren Integrationsminister. War in dieser Zeit bezüglich Zuwanderung und Integration alles eitel Wonne oder drückte man in dieser Zeit ebenfalls beide Augen zu? War mit dieser Fehlentwicklung bei der Integration wirklich nicht zu rechnen?