Ich nahm heute an einer Anti- Impfpflicht- Demo in Linz teil. Vorneweg ein Konvoi von schweren Traktoren und dahinter der Demo- Zug. Es hatten sich viele Menschen eingefunden. Junge und alte, ganz junge und ganz alte. Einige wurden nämlich im Kinderwagen mitgeschoben und zumindest ein alter Herr war im Rollstuhl dabei. Ich sah gepiercte und tätowierte Menschen und andere waren „naturbelassen“. Die einen Teilnehmer waren in gutes Tuch gekleidet und die anderen waren in Freizeitklamotten unterwegs. Ich sah Regenbogen- Schirme und Hippie- Symbole und Transparente und Schilder mit Sprüchen gegen die Impfpflicht. Es waren helle Menschen in der Menge und auch dunkle, laute und auch weniger laute, Trommler und Pfeifer und Bläser. Es war eine kunterbunte Mischung von Menschen aus allen Gesellschaftsschichten. Es herrschte eine entspannte Atmosphäre, die Stimmung war locker; freundliche und lächelnde Gesichter rundum.



Das einzige, was ich nicht zu sehen bekam – dabei hielt ich, durch Medienberichte angeregt, danach Ausschau – waren Gruppen, die diese Demonstrationen für sich kapern, diese Demos unterwandern. (Zumindest behaupten das Medien und Politiker!) Also Gruppen von irgendwelchen Rechtsextremen oder anderen Gewaltbereiten. Die konnte ich beim besten Willen nicht ausmachen. Ob unser werter grüner Vizekanzler Kogler vielleicht doch ein wenig phantasierte oder einen schlechten Wachtraum hatte, als er letztens im Parlament lautstark über „Staatsverweigerer, Demokratiefeinde, Neonazis und Neofaschisten“ grölte und geiferte, die „in unseren Städten herumspazieren“. (Bei diesen Demos, meinte er da). Oder waren diese geistigen Ausscheidungen doch unter dem Einfluss hochgeistiger Mittel erfolgt, wie so manche Leute vermuteten?



Bei der Demo in Linz war von solchen Typen – damit meine ich nicht solche wie der Vizekanzler – jedenfalls nichts zu bemerken. Auch nicht von Typen vom anderen Ende des politischen Spektrums, von der linksextremen Szene. Kein Schwarzer Block, keine Antifa. Es war schlicht und einfach eine friedliche Demo, bei der Menschen aus allen Schichten der Gesellschaft dabei waren. Das Bindemittel war die friedliche Ablehnung der geplanten Impfpflicht.



Der ORF vermeldete übrigens, dass es zu keinen Zwischenfällen kam. Und wenn das sogar der ORF meldet, dann war wirklich kein Zwischenfall zu finden.